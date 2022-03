Šovasar Latvijā notiks starptautiskais folkloras festivāls 'Baltica'

Šovasar, no 6. līdz 10. jūlijam, Latvijā norisināsies starptautiskais folkloras festivāls "Baltica".

Kā "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāvji, ar moto "Nāc ar mani spēlēties" vairāk nekā 250 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi tiksies dažādos koncertos, notikumos un aktivitātēs Alsungā, Dundagā, Inciemā, Inčukalnā, Jūdažos, Krimuldā, Kuldīgā, Lēdurgā, Mālpilī, Popē, Rīgā, Siguldā, Talsos, Turaidā un Ventspilī.

Turpinot festivāla tradīciju, norises caurvīs kopīga tēma. 2022. gadā "Baltica" tēma ir "Spēle", akcentējot tradicionālās kultūras iespējas kalpot par prieka avotu visiem iesaistītajiem, ar mērķi pulcināt tos baltiešus, kuri vēlas un prot saspēlēties dziesmā, dejā, mūzikā un citās lokāli raksturīgās tradicionālās kultūras izpausmēs.

Festivāla mākslinieciskā vadītāja Māra Mellēna stāsta: "Folkloras festivāls "Baltica" ir būtiska Latvijas kultūrtelpas zīme. Tas katru trešo gadu Latvijā pulcina tradicionālās kultūras kopējus no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai katru reizi no jauna šodienas kontekstā ieraudzītu mantojumu kā būtisku savas identitātes savpatības daļu un turpinātu dialogu ar to kopā ar tuvākiem un tālākiem kaimiņiem."

"Baltica" kopš 1987. gada notiek kādā no Baltijas valstīm, sadarbojoties valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām. Latvijā tas norisināsies jau 12. reizi un pulcēs etnogrāfiskos ansambļus, folkloras un folkloras deju kopas, tautas muzikantus, lietišķās mākslas meistarus, amatniekus un stāstniekus, kā arī dzīvā kultūras mantojuma kopējus no Baltijas valstīm.

Festivālu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Rīgas domi, Kuldīgas novada pašvaldību, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Siguldas novada pašvaldību, Talsu novada pašvaldību, Turaidas muzejrezervātu, Ventspils novada pašvaldību un Ventspils Kultūras centru.

Informācija par festivālu un programma – "Baltica" mājaslapā.