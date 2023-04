Sporta 2 kvartālā atklāta Imantam Ziedonim veltīta izstāde

Ziedoņa muzejs Rīgā, Sporta 2 kvartālā izveidotajā muzeja galerijā atklāj izstādi "Es atkal neatvados". Izstāde veltīta Imanta Ziedoņa spēcīgajai un daudzšķautņainajai personībai, kura atstājusi nospiedumu uz dzejnieka līdzgaitniekiem un sabiedrību līdz pat mūsdienām, portālu "Delfi" informē fonda pārstāvji.

"Dzejnieka deviņdesmitgade ir tepat aiz stūra, un ar šo izstādi aicinām cilvēkus uz atkalsatikšanos ar Imantu Ziedoni. Izstādē esam akcentējuši tieši Imanta Ziedoņa personību, atklājot plašākai sabiedrībai viņa dažādās izdarības, rakstura šķautnes un izpausmes, par kurām liecinājuši viņa laikabiedri un paziņas. Sporta 2 kvartālā var aplūkot pirmo izstādes daļu, savukārt, otru izstādes "Es atkal neatvados" daļu, kas apceļos visu Latviju, atklāsim 3. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā," pauž Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite.

Imants Ziedonis kādā no epifānijām raksta par stereotipiem, par vērtībām, par sabiedrības uzspiestu viedokli un paradumiem. Viņš cilvēku raksturo kā afišu stabu, kuru mūždien aplīmē ar dažādiem viedokļiem, sludinājumiem, aicinājumiem vai sūdzībām. Ziedoņa muzeja mazās galerijas centrā izvietots butafors afišu stabs, uz kura salīmēti Imanta Ziedoņa laikabiedru stāstījumi par viņa neordināro un daudzšķautņaino personību. Šajā izstādē var gūt ieskatu Ziedoņa idejās un pasaules skatījumā, kas izpaudies ne tikai dzejnieka darbos, bet arī bezbēdīgos, smieklīgos, traģikomiskos, amizantos, pat neticamos atgadījumos. Muzeja komanda aicina izstādes apmeklētājus domāt par to, ko uz afišu staba par sevi rakstītu mēs paši vai mūsu tuvākie cilvēki, darba kolēģi vai laikabiedri.

Foto: Artūrs Jenots

Izstādē iekļauti materiāli no Ērika Hānberga un Ziedoņa muzeja kopīgi atlasītajiem laika biedru stāstiem no topošās grāmatas "Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis", kas iznāks dzejnieka jubilejā, šī gada 3. maijā. Izstādi papildina līdz šim neredzēti Ziedoņa muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma materiāli, kā arī materiāli no privātpersonu arhīviem.

Izstāde "Es atkal neatvados" Sporta 2 kvartālā pieejama bez maksas jebkurā diennakts stundā.