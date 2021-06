Staķis: Mežaparka Lielajai estrādei jākļūst par Latvijas kultūras centrālo norišu vietu

"Mežaparka estrādei jātop par kultūras, arī populārās kultūras un pasākumu norises vietu ikdienā, un jaunajam apsaimniekotājam būs daudz darba, lai šīs vietas attīstības stratēģija paceltu jaunā līmenī," tā pirmdien, 21. jūnijā, apmeklējot Mežaparka Lielo estrādi un aplūkojot ekspluatācijā nodotos B2 posma darbus, sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Staķis kopā ar kultūras ministru Nauri Puntuli, izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci un Dziesmu un deju svētku kustības pārstāvjiem iepazinās ar jaunizbūvēto estrādes centrālo ēku, saimniecības ēku un noliktavām.

"Rekonstruētā un ekspluatācijai nodotā estrāde ir skaidrs apliecinājums tam, ka Dziesmu svētku tradīcijas Latvijā būs stipras un turpināsies vēl tikpat ilgi cik turpināsies mūsu valsts. Rīgas domē ir noticis pašvaldības deputātu balsojums par Mežaparka Lielās estrādes apsaimniekotāju – "Ziemeļrīgas kultūras apvienību", kuras pārziņā būs arī VEF Kultūras pils un kultūras pils "Ziemeļblāzma". Mežaparka estrādei jātop par kultūras, arī populārās kultūras un pasākumu norises vietu ikdienā, un jaunajam apsaimniekotājam būs daudz darba, lai šīs vietas attīstības stratēģija paceltu jaunā līmenī. Šī ir centrālā Latvijas kultūras norišu vieta, kas apliecina mūsu tautas radošumu un spēku!" norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

"Gada saules gaitas kulminācijā – vasaras saulgriežos – varam pilnā mērā novērtēt būvnieku nu jau līdz galam īstenotās Mežaparka jaunās estrādes vareno veidolu. Patiess prieks, ka esam ieguvuši šo mums visiem būtiski nozīmīgo un izcilo 21. gadsimta Latvijas arhitektūras un būvniecības meistardarbu, kas vienlaikus simboliski reprezentē mūsu tautas tradīciju un laikmetīgo arhitektūru ar visiem jaunākajiem tehnoloģiju risinājumiem. Arhitekti, celtnieki un inženieri savu darbu ir paveikuši. Valsts un pašvaldība, no savas puses, ir parūpējušās, lai izveidotu labvēlīgus apstākļus tradīcijas uzturēšanai un ilgtspējai. Taču padarīt šo vietu atkal dzīvu, pilnvērtīgi atjaunojot arī saturu, piepildīt gan skatuvi, gan publikas daļu tās jaunajā, krietni paplašinātajā kapacitātē – tas ir visas tautas un sabiedrības uzdevums. Vairāk nekā jebkad iepriekš Dziesmu svētku ilgtspēja šobrīd kļuvusi atkarīga no katra indivīda personiskas izvēles un atbildības," sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis.

"Visi mēs zinām to īpašo kopības sajūtu, kāda ir Dziesmusvētku noslēguma koncertos. Bet šī sajūta, tāpat kā mīlestība uz dziesmu, jau nerodas pati no sevis. Tā tiek aizsākta skolēnu dziesmu svētkos un pēc tam izkopta daudzu gadu garumā. Un tad daudzām jo daudzām paaudzēm Skolēnu dziesmu svētki ir atmiņā kā viens no īpašajiem vasaras notikumiem ar būšanu Rīgā nedēļas garumā, gājienu, koncertiem, un arī svelmaino sauli tribīnēs mēģinājumu laikā. Šogad pandēmijas dēļ tas viss mums ies secen, bet mēs radīsim svētku sajūtu citādi, tāpēc, ceru, ka jau tuvākajos gados skolēni no visas Latvijas pieskandinās šo akustisko "sidraba birzi, " klātesošos informēja Izglītības un kultūras ministre Anita Muižniece.

Paveiktos būvniecības darbus klātienē apskatīja arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis, pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora p.i. Vladimirs Ozoliņš, Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieks Rihards Rusins, arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis, AS "LNK Industries" būvdarbu vadītājs Aleksejs Tokarevs, SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, Dziesmu un deju svētku padomes locekļi, projektā iesaistītie institūciju pārstāvji.

Mežaparka Lielās estrādes B2 posmā īstenotie būvniecības objekti Būvniecības valsts kontroles birojam tika nodoti 11. jūnijā.

Jau ziņots, ka būvniecības B2 posma darbus sāka pagājuša gada oktobrī. To laikā ir izbūvēta sešu stāvu augsta estrādes centrālā ēka, kurai četri ir virszemes stāvi, bet divi pazemes stāvi ar kopējo platību 10 185 kvadrātmetri. Estrādes jumta kupolā ir ieklāts membrānas jumta segums 5324 kvadrātmetru platībā. Membrānas materiāls ir austs no AS "Valmiera stikla šķiedra" ražotās šķiedras un par audumu saausts uzņēmuma "Valmiera Glass UK" rūpnīcā Anglijā. Jaunais estrādes jumta segums pasargās dziedātājus no saules, vēja, un lietus kā arī nodrošinās estrādes akustiku.

Būvdarbu laikā ir uzbūvētas saimniecības ēkas un pārbūvēta arī katlu māja. Pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi un izbūvētas inženierkomunikācijas. Darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenoja uzņēmums AS "LNK Industries". Jaunizbūvētā estrādē jau ir iespēja uzstāties 12 874 koristiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk, nekā iepriekš, kā arī uzņemt dejotājus paplašinātajā dejošanas laukumā. Pēc pārbūves estrāde svētku dalībniekiem būs ērtāka, vieglāk pieejama un drošāka.

Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana aizsākās 2016. gada 11. martā, kad Rīgas pašvaldība un Latvijas Nacionālais kultūras centrs parakstīja līgumu ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem par būvprojekta izstrādi.