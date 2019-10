Stūra mājā būs piemiņas lūgšana padomju represijās cietušo piemiņai

Šā gada 30. oktobrī, kad Krievijā un daudzviet pasaulē tiek pieminēti padomju varas represijās cietušie, arī Rīgā notiks aizlūgums bijušās Valsts Drošības komitejas jeb Stūra mājas pagalmā, portālu "Delfi" informē rīkotāji no fonda "Sibīrijas bērni".

30. oktobrī no pulksten 16.00 līdz 19.00 tur pulcēsies represēto pēcteči un cilvēki, kas nav vienaldzīgi pret šo milzīgo cilvēcisko un ģeopolitisko traģēdiju. Piemiņas datums atgādina notikumus 1974. gadā, kad Mordovijas un Permas cietumu politieslodzītie uzsāka badastreiku. Padomju laikā šis datums vienoja politieslodzītos un viņu tuviniekus, kas 30. oktobrī māju logos iededza sveces, bet kopš 1991. ar Krievijas Augstākās padomes lēmumu 1763/1 šis datums kļuva par oficiālu padomju terora upuru piemiņas dienu.

30. oktobrī aizlūgums notiek daudzās pasaules valstīs un pilsētās, kur dzīvo padomju režīma upuri, viņu tuvinieki, pēcteči un cilvēki, kas izjūt līdzcietību notikušajam. Šajā dienā tiek pieminētas visas represijas, kas nebeidzās visu šī režīma pastāvēšanas laiku. Aizlūgums kā piemiņas forma izveidojies pirms desmit gadiem un Latvijā notiek piekto, bet Stūra mājas pagalmā – trešo reizi.

Kā uzsver rīkotāji, piemiņas aizlūgums nav politiska akcija, bet mēģinājums pret divdesmitā gada notikumiem izturēties ar kristīgu attieksmi. Galvenais priekšnoteikums ir nebūt vienaldzīgiem.

Aizlūgums apvieno visus, kas neattaisno bezdievīgā un necilvēcīgā režīma realizēto politiku. Tās rezultātā brutāli tika iznīcināti miljoniem cilvēku, kas piederēja dažādām nacionalitātēm, ticībām un sabiedrības slāņiem. Nogalināti tika visdažādāko profesiju un vecumu cilvēki, viņu tuvinieku dzīve tika neatgriezeniski sabojāta, kas izkropļoja neskaitāmu dzimtu un tautu likteni arī nākamajās paaudzēs.

"Šīs traģēdijas sekas – traumēto sabiedrības apziņu – var izārstēt tikai ar līdzjūtību, žēlsirdību, mīlestību. Mums, šodienas ļaudīm, jāiemācās būt jūtīgiem pret citu sāpēm, mums ir jāpiemin visi padomju terora upuri, nosaucot katru vārdā. Tā nav anonīma masa, bet konkrēti cilvēki, kas gājuši bojā ideoloģijas neprātā. Lai pārvarētu padomju režīma smagās sekas, mums jāpārstāj dalīt cilvēkus savējos un svešos – pēc jebkādām pazīmēm. Necilvēcīgais režīms un tā radītais ļaunums ir jāsauc vārdā, taču līdztekus ir jājūt līdzi arī tiem, kas tīši vai netīši ar šo ļaunumu bijuši saistīti. Lai pagātnes piemiņa kļūtu žēlsirdīga, mums jāiemācās runāt patiesību, jāmācās atšķirt labu no ļauna, un, atmaskojot ļaunumu, palikt žēlsirdīgiem pret cilvēkiem, kas to pastrādājuši," raksta aizlūguma organizatori.

Ar katru gadu Piemiņas Aizlūguma ģeogrāfija paplašinās, tā jau ir pārkāpusi bijušo sociālistisko valstu teritoriju. Nu jau arī ASV, Francijā, Vācijā u.c. aizlūguma dalībnieki piemin savus tuvos un tālos radiniekus, tautiešus, citādi tuvos cilvēkus, kas cietuši represiju gados, piemin arī tos, par kuriem nekas vairāk nav zināms, kā tikai tas, ka tie ir bijuši. Organizatori vēlas, lai upuru pieminēšana ir mīlestības akts, nevis rēķinu kārtošana.

Uz aizlūgumu var ierasties ikviens, kas to vēlas. Daudzi lūdzas par sev tuviem un zināmiem cilvēkiem, citi izjūt līdzcietību pret traģēdiju kopumā. Tieši 30. oktobrī tiek pieminēti visi, kas nomocīti un nogalināti Staļina nometnēs – nevainīgos un arī vainīgos, atceroties un saprotot, ka liela daļa no padomju ideoloģijas apmātajiem paši vēlāk kļuva par tā upuriem. Šajā aizlūgumā tiek pieminēti visi cietušie, neatkarīgi no viņa līdzdalības režīmā.

Aizlūgumam pievienoties var jebkurā brīdī. Ja nav iespējams ierasties klātienē, var sūtīt organizatoriem pieminamo cilvēku vārdu uz epasta adresi ioanna.kalnina@gmail.com, bet pulksten 21.00 logā iedegt sveci.