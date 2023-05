Sveiciens Mātes dienā! 10 subjektīvi, feministiski padomi sievietēm

saturs

Mani 10 absolūti subjektīvie (feministiskie) padomi sievietēm, kuras, iespējams, plāno par māti kļūt nākotnē.

1. Nekad nekļūt par māti ir pilnīgi OK. Bērns – tas ir forši, bet bērna statuss kā vienīgajam, centrālajam, vispilnvērtīgākajam dzīves jēgas nesējam ir absolūti pārvērtēts. Dzīve mums piedāvā neskaitāmi daudz jēgpilnu aktivitāšu, bet tajā pašā laikā mēs joprojām tiekam spiesti "galvenais ir atrast mūža mīlestību, apprecēties un radīt bērnus" formiņā. Daudzi šim padomam ir sekojuši, bet galu galā ir nelaimīgi un izmisuši un nesaprot, kāpēc uz šo ideju "pavilkās". Šajā sakarā iesaku izlasīt lieliskās amerikāņu autores, vēsturnieces un feministes Rebekas Solnitas latviski tulkoto eseju "Visu jautājumu māte", kurā autore piedāvā pārliecinošus argumentus tam, ka vairāk problēmu mūsu dzīvē izraisa nevis partnera un bērnu neesamība, bet apkārtējo attieksme pret mūsu "neparasto" statusu. Bet! Gribu tevi lūgt, lai arī tad, ja izvēlies par māti nekļūt, turpini savā feminisma aktīvismā iekļaut arī iniciatīvas, kas atvieglotu dzīvi mātēm. Tici man – viņām tas ir vajadzīgs.

2. Pirms kļūt par māti, kļūsti par feministi. Proti, dzīvei pirms bērnu piedzimšanas nereti izdodas mums, sievietēm, maldīgi iestāstīt, ka šajā gadsimtā šajā salīdzinoši modernajā Eiropas Savienībai piederošajā valstī ar dzimumu līdztiesību taču viss ir puslīdz kārtībā. Gan tu, gan tavs partneris strādā algotu darbu, un vakarā bieži, ja esat pārāk noguruši, lai gatavotu, pasūtāt ēdienu uz mājām vai aizejat uz restorānu... Līdz ar bērna ierašanos izlolotā (iztēlotā) vienlīdzība bieži vien pazūd sekundes simtdaļas laikā, tāpēc labāk būs, ja par strukturālu nevienlīdzību darba tirgū pēc bērnu piedzimšanas, sievietes "otro maiņu" un to, cik neproporcionāli daudz vairāk neapmaksātā mājas uzkopšanas un aprūpes darba joprojām paveic sievietes (pat Skandināvijas valstīs!), tu uzzināsi jau laikus – un uzsāksi konstruktīvas sarunas ar savu partneri.

3. Neļauj savu lēmumu ietekmēt seksistiska rakstura "zinātniskiem" rakstiem par to, ka "laiks iet" un "nevajag gaidīt pārāk ilgi", lai radītu bērnus. Mēs esam uzaugušas ar domu, ka mūsu ķermeņi ir "laika bumbas" un visiem mūsu svarīgākajiem dzīves lēmumiem šai pārliecībai ir jāvergo. Nē! Lai gan sieviešu reproduktīvais posms nudien ir vērā ņemami īsāks nekā vīriešiem (lai gan arvien vairāk pētījumu liecina, ka arī spermatozoīdu skaits gadu gaitā samazinās!), izvēle turēt sevi bioloģiskā pulksteņa pavadā nudien ir izvēle. Tu neesi tikai bērnu ražošanas mašīna, tāpēc, ja neesi droša, ka vēlies kļūt par māti 25 vai 30 gados, gaidi, līdz zini, ka vēlies to darīt. Arī tad, ja par māti nekļūsi, dzīve piedāvās daudzas citas brīnišķīgas iespējas (skat. padomu nr. 1).

4. Radi bērnu tikai ar tādu cilvēku, kurš ir gatavs uzņemties par to līdzvērtīgas rūpes. Turklāt, pat ja vārdiski esat par to jau vienojušies, svarīgi ir arī pārliecināties, ka ar "līdzvērtīgs" jūs saprotat vienu un to pašu. Lai cik neseksīgi tas varbūt arī nešķistu, izrunājiet visu līdz pēdējam sīkumam – kurš gatavos vakariņas, kurš tīrīs podu, kurš paliks ar bērnu mājās slimošanas laikā, kā dalīsiet bērna kopšanas atvaļinājumu... Par to vairāk nākamajā padomā.

5. Dali bērna kopšanas atvaļinājumu ar partneri! Latvijā arī līdz šim apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu ir bijusi iespēja izmantot abiem bērna vecākiem, taču šī gada sākumā ieviestā "obligātā kvota" jeb otram vecākam nenododamā bērna kopšanas atvaļinājuma daļa ir Eiropas Savienības izpalīdzīgais grūdiens visām dalībvalstīm dzimumu līdztiesības virzienā. Izmanto šo iespēju, jo tava profesionālā attīstība un dzīve ārpus ģimenes ir tikpat nozīmīga kā tava partnera profesionālā attīstība un dzīve ārpus ģimenes. Tāpat bērna tēva loma bērna dzīvē ir tikpat nozīmīga kā tavējā. Sievietes nav labāk piemērotas bērna aprūpei – bērna aprūpei vislabāk piemēroti ir tie cilvēki, kuri to lietu ir apguvuši – darot. Un, ja abi partneri bērna aprūpi apgūst kopā, iemācās to paveikt vienlīdz labi un saprot, kam otrs diendienā iet cauri, no tā viennozīmīgi iegūst (respektīvi, ir mazāka iespēja, ka drīz vien sagrūs) arī partnerattiecības.

6. Esi un turpini būt finansiāli neatkarīga no sava partnera – vienmēr. Skaistos brīžos mēs negribam domāt par potenciāli drūmām nākotnes ainām – bet vajadzētu gan. Latvijā katra trešā sieviete cieš no vardarbības ģimenē, un viens no vardarbības veidiem ir ekonomiskā vardarbība, ar kuras palīdzību varmāka sievieti pakļauj, izmantojot savu pārāko ekonomisko situāciju. Nav jānonāk līdz vardarbībai, lai saprastu, ka savi līdzekļi ir nepieciešami, lai nepieciešamības gadījumā pieņemtu neatkarīgus lēmumus un lai tava rīcība nebūtu atkarīga no tā, vai vari savu izvēli mainīt dzīvi atļauties.

7. Ņem vērā, ka kļūšanu par māti ir iespējams arī nožēlot. Izraēliešu izcelsmes socioloģe Orna Donata veikusi pētījumu, kura iespaidā tapusi grāmata "Nožēlot mātišķību". Tā vēsta par to sieviešu pieredzi, kuras kļūšanu par māti nožēlo. Nožēla mātišķības kontekstā ir tabu tēma, un sievietes, kuras atzīstas nožēlā, visbiežāk tiek uzskatītas par egoistēm, nenobriedušām personām vai pat psihopātēm, taču Donata dod iespēju iedziļināties sieviešu personīgajās traģēdijās un atklāj to, cik jūtīgi, analītiski un godīgi šīs sievietes spēj runāt par savu situāciju. Ja neesi droša, vai vēlies kļūt par māti, iesaku izlasīt šo grāmatu, kā arī interviju ar Donatu latviešu valodā. Taču, runājot Donatas vārdiem, nožēla nav arī dzīves beigas. Tas gluži vienkārši, iespējams, nebija tavs pareizākais dzīves lēmums, un notikumi ik pa laikam par to atgādinās.

8. Neuzticies cilvēkiem, kuri mēģina tev iestāstīt, ka kļūšana par māti ir labākais, kas ar tevi ir noticis, ka tas ir sievietes piepildījums un dzīves jēga, ka tev jāatliek sava dzīve malā un jāatdod sevi visu par 100%. Es nepazīstu viņus visus personīgi, bet lielākoties tiem, kas šādi izsakās, ir visai spēcīgi uzskati par sieviešu un vīriešu "dabiskajām" lomām mūsdienu pasaulē. Savukārt, ja tu pati jūties tieši tā, kā iepriekš aprakstīts, tas ir pilnīgi OK. Bet, ja ne, tad zini, ka mātes lomai nav jābūt nozīmīgākajai tavā dzīvē. Tai pat nav jābūt lomai. Pamēģini paraudzīties uz būšanu par māti kā uz attiecībām ar vēl vienu cilvēku tavā dzīvē, lai cik atšķirīgas šīs attiecības arī neliktos. Tas noņem spiedienu būt perfektai attiecībā pret bērnu ikdienā.

9. Gan tā saucamajai dabiskajai pieejai dzemdībām un bērna aprūpei, gan tai, ko varētu dēvēt par "medicīnisko" pieeju, ir nelāga vēsture sieviešu ķermeniskās un emocionālās autonomijas sakarā. Abu pieeju pārstāvji apelē pie feminisma, bet patiesība nav īsti ne vienā, ne otrā pusē, un apspiedošas var būt abas pieejas. Bez pamatīgas piedāvāto metožu un sevis pašas pārliecību iztaujāšanas akli neuzticies nedz "ekomammām", kuras, zvērot pie dabiskās mātišķības un sievietes dievišķā spēka, kaunina sievietes, kuras sev nozīmīgu iemeslu dēļ izvēlas epidurālo anestēziju, ķeizargriezienu, nebarot ar krūti, negulēt ar bērnu vienā gultā un tamlīdzīgi, nedz arī mākslīgā piena maisījuma un citu bērnam "vitāli nepieciešamo" "pričendāļu" pārdevējiem. Ir labi būt izglītotai, bet meklē zinātniskus resursus, kuri ir neitrāli, skaidrojot cēloņsakarības un iespējas, un kuros neieskanas morālā pārākuma nots.

10. Ir normāli un veselīgi noteikt robežas ar jebkuru cilvēku – arī ar saviem bērniem. Tev nav jāļauj sevi aiztikt tad, kad tas liek tev justies slikti. Viss tavs laiks nepieder bērniem. Tev jārūpējas par to, lai viņi būtu drošībā, bet tev nav jābūt pieejamai 100% laika un jādara viss, ko viņi no tevis grib. Tev nav jābaro ar krūti līdz gada, divu vai trīs gadu vecumam, ja tas tev liek justies slikti. Tev nav jābūt nepārtrauktā fiziskā kontaktā. Padomā par to tā: tu saviem bērniem māci, ka cilvēkiem ir savas robežas un ka viņi drīkst tās noteikt. Tas būs vērtīgi viņiem pašiem – it sevišķi meitām, nākamajām sievietēm, kuru robežas joprojām nepārtraukti tiek pārkāptas.