'Tā ir tāda mūžīga saruna'. Kāpēc lasīt grāmatas ir būtiski

Pagājušajā nedēļā Latvijas grāmatizdevēji uzsāka akciju "Atdodiet grāmatām 5% PVN likmi!" Akcijas laikā Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas un nozares pārstāvji devās uz visām Latvijas Republikas ministrijām, lai dāvinātu 13 Latvijas izdevēju (Zinātne, Jāņa Rozes apgāds, Zvaigzne ABC, Madris, Latvijas Mediji u. c.) dažādu žanru un nozaru grāmatas, tā simboliski norādot uz nelielās grāmatizdevēju nozares neatsveramo lomu izglītotas sabiedrības veidošanā un speciālistu sagatavošanā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raksts publicēts sadarbībā ar Latvijas grāmatizdevēju asociāciju.

Akcijas mērķis ir informēt valdību par kritisko situāciju grāmatizdevēju nozarē, lūgt atbalstu un atgādināt, ka ir nepieciešama politiskā izšķiršanās, lai iepriekšējo sarunu gaitā panāktās vienošanās starp nozari un ministrijām par 5%PVN likmi beidzot tiktu ieviestas dzīvē.

Lai aktualizētu grāmatu lasīšanas nozīmi konkurētspējīgas sabiedrības un personības veidošanā, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicināja dalīties ar viedokļiem mūziķi Kārli Kazāku, operdziedātāju, politiķi Evitu Zālīti-Grosu, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektoru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidentu Kristapu Klausu un Dr. oec., LMT prezidentu, zinātnieku Juri Bindi.

Ko jums nozīmē grāmatas un kāpēc Jūs tās lasāt?

Kārlis Kazāks: grāmatas ir mana bērnība un pieaugšana. Vēl joprojām. Lasu, lai pieaugtu. Lai paaugtos.

Evita Zālīte-Grosa: Lasīt ir bauda. Lasīt ir laika dažādas dimensijas, visu maņu uzasināšana. Es šo procesu izbauda no brīža, kad, paņemot jaunu grāmatu, ar plaukstu noglaudu tās vāku, ieelpoju papīra smaržu un tikai tad sāku lasīt. Es lasu kopš agras bērnības. Dzīvoju pie vecvecākiem, un viņiem lasīšana bija laiks, kad nedrīkstēja traucēt, – sēžot krēslā, viņi man burtiski izzuda, kā uzvilkuši burvju cepuri. Bērnībā man lasīja priekšā, un es visu iztēlojos tik spilgti, ka, iemācījusies lasīt, jau viegli orientējos lielajos grāmatu plauktos. Varbūt man vienkārši bija garlaicīgi, varbūt gribējās pazust no vienas realitātes un paslēpties citā... Tā ir joprojām – prom no ikdienības, trauksmes, mazliet kā uz randiņu...

Foto: LETA

Kristaps Klauss: līdzīgi kā ar līdzcilvēkiem, arī grāmatas nevar likt pār vienu kārti. Ir tādas, kuras var saukt par skolotājām, ir tādas, kas izklaidē, un ir tādas, kas ir "obligātā literatūra" visā tās krāšņumā un sodībā. Kā pusaudzis es lasīju daudz vairāk, bet ar gadiem esmu palaidies slinkumā, jo grāmatas gan izziņai, gan izklaidei ir tikai viena no alternatīvām. Tomēr es joprojām uzskatu, ka vēl nav bijusi tāda filma, kas būtu labāka par grāmatu. Piemēram, lasot "Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda", es smējos kā kutināts, taču kino man bija vilšanās. Tādēļ, par spīti pat dzīves kārdinājumiem, es ik gadu noteikti izlasu kādas sešas grāmatas.

Juris Binde: grāmatas ir zināšanu avots, turklāt daudz sistematizētākas zināšanas nekā internetā atrodamās. Lai uzrakstītu, noformētu un izdotu grāmatu, jāiegulda daudz vairāk laika un resursu, nekā publicējot viedokli kādā interneta portālā, blogā vai tviterī. Grāmatas lasīšana ir process, kura laikā es gūstu ne tikai informāciju, bet arī izjūtu atmosfēru, kuru rada grāmatas fiziskā klātbūtne, tās svars, lappušu pāršķiršana, tipogrāfijas krāsas un papīra smarža.

Lasīt es iemācījos ļoti agri, un jau no bērnības grāmatu lasīšana man bija galvenais laika pavadīšanas un informācijas iegūšanas veids.

Kāda, jūsuprāt, ir grāmatu loma izglītotas nācijas un latviešu valodas pastāvēšanā?

Kārlis Kazāks: visa pamatā ir stāsts. Kā Bībele (τὰ βιβλία – grāmatas) ir kristiešu bibliotēka, tā latviešu literatūras kopums ir tāda pati bibliotēka jeb Bībele latviešiem. Ar visiem graudiem un pelavām.

Foto: Dāvis Doršs

Evita Zālīte-Grosa: katra nācija skan un sevi izdzīvo caur valodu. Tās skanējums mūs atšķir citu no cita. Valoda veido mūsu valstisko un personības kodolu, sajož sirdi ar prātu kopā. Esmu pārliecināta, ka valoda un literatūra mūs dara ļoti dzīvus, empātiskus, domājošus un jūtīgus – tāpat kā mūzika. Neviens nevar skanēt mūsu vietā, apzināties mūsu krāšņumu un unikalitāti, tomēr datortehnoloģiju, sociālo vietņu sadrumstalotajā un kairinošajā realitātē tas ir izaicinājums aizirties līdz grāmatu lasīšanas salai, kur bez baudas ir jāpieliek arī pūles koncentrēties un darbs – domāt. Jautājums, vai tas mums ir svarīgi – nepazust un turpināt skanēt?

Kristaps Klauss: nevaru iedomāties izglītības procesu bez grāmatām. Un tieši drukātām, nevis e-grāmatām. Taču es nedomāju, ka grāmatu lasīšana dzimtajā valodā būs panaceja izglītotas nācijas veidošanā vai "pēdējais mūris" latviešu valodas pastāvēšanai. Šķiet, vienīgais literatūras žanrs, kur atzīstu tikai un vienīgi tautiešus, ir dzeja.

Juris Binde: grāmatām vienmēr ir bijusi nozīmīga loma sabiedrības izglītošanā. Revolucionāru pavērsienu šajā procesā ieviesa Johans Gūtenbergs, kura 1452. gadā izgudrotā un izgatavotā iespiedmašīna mainīja iepriekš izmantotās metodes informācijas izplatīšanā. Gūtenberga inovācija padarīja zināšanas plašāk pieejamas, tādējādi tās zaudēja savu unikālo, ierobežoto un ekskluzīvo statusu, to lietotāju loks pakāpeniski auga. Šis notikums ir arī pamats demokrātijas iedibināšanai, jo tas lika pamatus vienlīdzīgām iespējām piekļūt, izmantot un dalīties ar informāciju. Tikpat svarīgi, ka tas padarīja plašāk pieejamus zinātniskos darbus, tāpēc zinātne un no tās izrietošās inovācijas attīstījās daudz straujāk.

Par lasīšanas un grāmatniecības lomu Latvijas sabiedrības izglītošanā liecina vairāki vēsturiski notikumi. Piemēram, pēc Rīgas rātes locekļa Paula Dreilinga norādījumiem 1524. gada 6. martā mācītājam Nikolajam Rammam tika nodotas pirmās grāmatas ar būtisku norādi – lai "tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam". Šis vēlējums, būtībā misijas aicinājums ir tikpat svarīgs kā pats grāmatu nodošanas fakts. Tieši šis vēstījums kalpoja par pamatu pirmās publiskās bibliotēkas izveidei Latvijā. Tādējādi arī bibliotēku jēga ir būt nevis par grāmatu krātuvēm, bet vispirms par zināšanu un informācijas publiskas pieejas un dalīšanās vietām.

Otrs notikums risinājās pēc divarpus gadsimtiem – 1782. gadā Gothards Frīdrihs Stenders sastādīja un izdeva pirmo "Bildu ābici" latviešu valodā un tā kļuva par pavērsienu zināšanu plaisas likvidēšanā, lai visiem Latvijas teritorijā dzīvojošajiem būtu iespējas apgūt nepieciešamās zināšanas, kas kalpotu kopējam sabiedrības labumam.

Kā grāmatu lasīšana ietekmē personības veidošanos?

Kārlis Kazāks: es esmu mana iztēle, un mana iztēle ir veidojusies lasot.

Evita Zālīte-Grosa: vecvecāki un grāmatas veidoja manu personību. Manuprāt, grāmatās ietverti vissvarīgākie jautājumi, un parasti tie ir būtiski arī autoriem – dzīve, nāve, laiks, patiesība, Dievs un mīlestība. Tā ir tāda mūžīga saruna, un grāmatu autori ir izcili ceļabiedri. Ja nebūtu grāmatu, tad arī nebūtu autoru, rakstniecības, jo viņu sākums tāpat ir grāmatu lasīšana. Tāds maģisks aplis... Un tas, protams, ietekmē raksturu un izvēles.

Kristaps Klauss: ja ilgāku laiku neesmu lasījis labu literatūru, vienalga – izglītojošu vai izklaidējošu, es jūtu, ka mana valodas bagātība un domu plašums sarūk, es kļūstu garlaicīgs pats sev un, visticamāk, arī apkārtējiem. Tomēr nevar noliegt, ka aiz brīvas gribas mēs parasti izvēlamies literatūru, kas drīzāk atbalsta mūsu līdzšinējo domu gājienu, nevis ir pretrunā ar to. Piemēram, ar ezoteriku esmu uz "jūs" un nezinu, kādai garlaicībai vai ziņkārībai būtu jāiestājas, lai es to sāktu lasīt. Aiz brīvas gribas esmu nopircis un izlasījis tikai vienu numeroloģijas tematam veltītu grāmatu un, šķiet, arī tikai tādēļ, lai nostiprinātu savu skeptisko pārliecību par šādu "zinātni". Turpretim "frīkonomikas" tipa grāmatas esmu lasījis diezgan daudz, jo man patīk likumsakarību skaidrojumi ar skaitļiem un statistiku.

Foto: LETA

Juris Binde: grāmatas lasīšana pēc būtības ir autora saruna ar lasītāju. Gribu uzsvērt – tieši saruna, nevis vienvirziena informācijas plūsma, jo, lasot uzrakstīto tekstu, apzināti vai neapzināti veidojas refleksijas un reakcija uz autora viedokli. Jo vairāk dažādu autoru grāmatas mēs lasām, jo daudzveidīgāks kļūst mūsu sarunu biedru loks un tiek aptverts plašāks viedokļu spektrs. Katra tāda saskarsme ietekmē un veido cilvēka personību.

Kāda veida literatūru jūs šajā laikā lasāt un iesakāt lasīt arī citiem?

Kārlis Kazāks: arvien grūtāk ir pieķerties grāmatām, kas sasniedz nobrieduša ķieģeļa izmēru. Reizēm izdodas. Šis laiks necik daudz neatšķiras no citiem laikiem. Grāmatas jau pašas ved viena pie otras, līdz aizved pie savējiem. Un savējie ir tie, kurus lasot ir vieglāk paaugties. Pēdējā laikā man patīk lasīt latviešu autorus – Akmentiņu, Ulbergu, Žoludi... Tad viss ir teju sataustāms. Un, ja grūti atrast laiku, tad vienmēr ir "Rīgas Laiks". Es nevaru ieteikt lasīt dzeju, taču, ja man kā lasītājam gadās kādas vērtīgas rindas, es pie tām apstājos. Man ar to pietiek, tomēr par lasīšanu to nebūtu prātīgi uzskatīt.

Evita Zālīte-Grosa: šajā pandēmijas gadā es vēlreiz pārlasīju Valentīnas Freimanes "Ardievu, Atlantīda!" – tā ļoti sasaucas ar manas ģimenes vēsturi un šo laiku. Brīnišķīga ir Lauras Vinogradovas grāmata "Upe". Aizvien tuvas man ir izcilā domātāja, franciskāņu mūka Ričarda Rora grāmatas "Mīlestības ceļš", "Kritiens augšup" un citas. Atklājums ir Bila Plotkina "Dvēseles māksla". Gluži kā mūzikas žanrs ir Silvijas Brices "Baigās piezīmes". Īsta, tīrradnīga ir Andra Kalnozola "Kalendārs mani sauc". Un tam visam pa vidu es reizēm lasu Aspazijas dzeju.

Kristaps Klauss: ja lasīšanas mērķis ir izzināt vai iemācīties kaut ko jaunu, tad šis pandēmijas laiks nav ne ar ko labāks vai sliktāks par citiem apstākļiem. Galvenais, lai ir laiks lasīt un spēks sakoncentrēties izlasīto saprast. Savukārt, ja lasīšanas mērķis ir atpūsties, tad, līdzīgi kā ar hobijiem, katram jau ir sava. Ierobežota laika apstākļos, kad, piemēram, vajag aizpildīt piecas minūtes kaut kā jēdzīgāk, nekā blenžot telefonā, tad lieti noder dzeja. Piemēram, Guntara Rača dzeja man liek gan smaidīt, gan domāt.

Kopš pandēmijas sākuma esmu lasījis gan domājamos darbus – tādus kā J. N. Harari "Sapiensi" un "21 lekcija gadsimtam", gan aizraujošu izklaidi – kā Dena Brauna "Maldu zona" (manuprāt, viens no viņa vājākajiem darbiem). Tomēr pēdējā gada laikā vispaliekošāko iespaidu atstāja D. Egersa romāns "Sfēra". Pēcgarša pēc tā izlasīšanas šķebina joprojām, jo aizvien vairāk ikdienā izjūtu seklo "like" un "smaidiņu" jauno realitāti. Manuprāt, šobrīd redzamās informācijas plūsmu izmaiņas sabiedrībā ir salīdzināmas ar efektu, kādu radīja Gūtenberga iespiedmašīnas izgudrošana.

Juris Binde: šajā laikā es lasu gan profesionālo literatūru, kas nepieciešama darbam un lekciju sagatavošanai, gan dažādu žanru daiļliteratūru, ceļojumu aprakstus un kriminālromānus. Īpaši interesanta ir 13 grāmatu sērija "Es esmu...", kas veltīta Latvijas kultūras personībām: Jānim Ziemeļniekam, Jānim Ezeriņam, Anšlavam Eglītim un citiem. Tāpat kā fiziskajos treniņos nepieciešams mainīt vingrinājumus dažādām muskuļu grupām, tā arī smadzenes jābaro un jātrenē ar dažāda veida literatūru.