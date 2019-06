No 11. jūlija trīs ceturtdienas pēc kārtas Tallinas ielas kvartālā notiks "Laikmetīgās mākslas ceturtdienas", kas visas tiks veidotas atbilstoši vienotam konceptam, portālu "Delfi" informē biedrības "Free Riga" pārstāve Sanita Rībena.

"Tallinas ielas kvartālam ir sava noskaņa, kas to atšķir no citām urbānajām teritorijām, arī no citiem radošajiem kvartāliem. To veido vietas, ēku, cilvēku un notikumu mijiedarbība, un tā katrai vietai ir citāda," stāsta Tallinas ielas kvartāla kurators Kaspars Lielgalvis, "Jau no pašiem pirmsākumiem šis kvartāls tika veidots kā "radošais kvartāls", tas nozīmē, ka laikmetīgā māksla ir būtiskā tā identitātes sastāvdaļa."

Sākot no 11. jūlija trīs ceturtdienas pēc kārtas Tallinas ielas kvartālā notiks koncerti, lekcijas, performances, mākslinieciski eksperimenti un pasākumi bērniem, un tas viss – zem laikmetīgās mākslas zīmes.

Visām ceturtdienām būs vienota struktūra – tās sāksies pusastoņos, kā pirmo piedāvājot izglītojošas lekcijas un nodarbības bērniem, deviņos notiks ceturtdienas "galvenais pasākums" – koncerts, izrāde vai performance, pusnaktī plānots pārsteigums, savukārt dejot varēs līdz pat trijiem rītā.

Jau šobrīd ir zināms, ka 11. jūlijā Tallinas ielas kvartālā viesosies mākslinieku apvienība "Orbīta", Andris Indāns spēlēs ekstravagantu elektronisko mūziku, savukārt komponists un pianists Edgars Cīrulis lasīs lekciju par laikmetīgo mūziku (un, starp citu, kādā no nākamajām ceturtdienām arī pats spēlēs solo). Par pārējiem māksliniekiem informācija vēl sekos.

Mākslinieku apvienība "Orbīta" ir dibināta deviņdesmito gadu beigās. Tajā darbojas četri vīri - Semjons Haņins, Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs un Sergejs Timofejevs. Viņi ir veidojuši gan izstādes, gan instalācijas, gan rīkojuši dzejas, video un mākslas festivālus, gan izdevuši diskus un grāmatas. "Orbīta" uzskata, ka "par tekstu var uzskatīt visu – ne tikai ar burtiem rakstīto, bet arī vēstījumus, kas noformulēti vizuālajā valodā". Radot savus darbus, viņi domā "ideju un koncepciju, nevis kopienas valodā."

Skaņas mākslinieks un mūziķis, Tallinas ielas kvartāla rezidents Andris Indāns aktīvi darbojas Latvijas indie, postpunk, industrial, elektroniskās un eksperimentālās mūzikas skatuvēs jau kopš 80to gadu beigām; viņš raksta arī mūziku kino, teātrim, mākslas projektiem, veido skaņas instalācijas un reizēm uzstājas kā DJ. Viņa pazīstamākie muzikālie projekti ir "Kartāga" un "Gas of Latvia". 11. jūlija naktī Andris spēlēsies ar ekstravagantu un vasarīgu elektronisko mūziku (idm, tehno, electro), savus skaņdarbus miksējot kopā ar Latvijas un Pasaules gara radinieku ierakstiem. Iespējams, Andris kopā ar citiem skaņu māksliniekiem 11. jūlijā arī improvizēs.

Edgars Cīrulis ir latviešu komponists, pianists un improvizētājs, pašlaik studē Olborgas Karaliskajā Mūzikas Akadēmijā. Vienlaicīgi aktīvi piedalās un vada dažādus starptautiskos projektus: "AISMA", "Equanimity Trio", "Pachamama", "Kenneth Dahl Knudsen's Orchestra", "Motvm", kā arī komponē mūziku dažādiem solistiem un kameransambļiem. Edgars ir izdevis divus albumus kā līderis - "Ainavisti" un "AISMA Book I"; pašlaik Edgars ir iesācis darbu pie solo klavieru cikla "Samsāra". 11. jūlijā Edgars lasīs lekciju par laikmetīgās mūzikas nozīmi un potenciālu raisīt dialogu un reflektāciju. "Koncepti, kurus aplūkošu, ir universāli visām mākslas izpausmes formām, kā arī vispārējām pārdomām, tāpēc lekcijas auditorija varētu būt gan ar mākslu tieši saistīti cilvēki, gan interesenti. Priekšzināšanas nav nepieciešamas, bet noderīgas," saka Edgars.

"Mūsu nolūks, rīkojot šo pasākumu sēriju, ir ne tikai izklaidēt un izglītot cilvēkus, bet arī iesaistīt tos kvartāla turpmākajā attīstīšanā, un pavisam burtiski," stāsta Kaspars Lielgalvis, "Nav noslēpums, ka kultūra visos laikos ir varējusi pastāvēt, pateicoties dāsniem mecenātiem – katrā laikmetā tie ir citi, katrs laikmets atrod savu veidu, kā atbalstīt mākslu. Mēs gribam, lai ikviens no ceturtdienas apmeklētājiem būtu ne tikai patērētājs, bet arī kvartāla radošās sejas līdzradītājs."

Parasti ieeja Tallinas ielas kvartālā ir bez maksas, taču šajās ceturtdienās būs citādi. Ienākot kvartālā, ikvienam būs jāpērk biļete, taču tā nebūs vienkārši biļete – pirmkārt, visi ienākumi no tām tiks novirzīti kvartāla radošajai attīstībai – koncertiem, izstādēm, lekcijām; otrkārt, ikvienam būs iespēja izvēlēties, vai maksāt par ieeju 2 eiro, vai vairāk.

"Tallinas ielas kvartāls, iespējams, ir visekstravertākais no "Free Riga" aizgādnībā esošajām teritorijām," saka Kaspars, "Pie mums ir ne tikai mākslinieku rezidences un izstāžu telpas, bet arī bāri un kafejnīcas, katrai no tām jau šobrīd ir savs klientu loks, un tas ir lieliski. Mūsu nolūks, rīkojot gan "Laimetīgās mākslas ceturtdienas", gan citus pasākumus, ir veidot kvartāla kopējo seju, kopējo noskaņu. Ēkas un cilvēki ir šīs sejas skelets, radošie notikumi ir šīs sejas balss."