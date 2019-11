Tautas frontes muzejā būs tikšanās ar Kosteņecku un Īvānu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa 8. novembrī pulksten 17.00 rīko tikšanos ar rakstnieci Marinu Kosteņecku un publicistu Daini Īvānu. Pasākums notiks LNVM Tautas Frontes muzeja nodaļas telpās, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Saruna būs par tikko klajā laisto Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu "Mans XX gadsimts", radošo personību dzīvesstāstiem laikmeta griežos, lomu nesenajos Latvijas vēstures notikumos un šodienas Latviju.

Atmiņu krājumu veido divas grāmatas – "Mans XX gadsimts" un "Vēstules no XX gadsimta" latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. "Mans XX gadsimts" līdzautors ir Georgs Stražnovs, grāmatu priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts Skujenieks.

Marina Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena no Latvijas Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Viņas biogrāfija cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu – neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīvesstāstam ir īpaša vērtība.

Dainis Īvāns – žurnālists, politiķis un sabiedriskais darbinieks, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs, kura vārds un darbība nesaraujami saistās ar Latvijas neatkarības atjaunošanu, Atmodas laiku, Latvijas Tautas fronti, Baltijas ceļu. Marina Kosteņecka Daini Īvānu reiz nodēvējusi par ceļabiedru šai dzīvē, kur kopā ir dzerts no viena biķera. Savukārt Dainis Īvāns par atmiņu krājumu "Mans 20. gadsimts" saka: "Marinas Kosteņeckas dzīve šeit atklājas kā uz delnas. Valdzina patiesības un atklātības spēks neatkarīgi no tā, vai lasītājam šie vārdi un šai acumirklī liekas vissvarīgākie, visvajadzīgākie. Bet – ja ne šodien, tad rīt vai parīt noteikti."

Tautas frontes muzejs atrodas Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā.