'Te nekas nenotiek'. Kultūras dzīve apkaimēs antropologu vērtējumā

Jādomā, kā saslēgt kultūru un pasākumus iedzīvotājiem aktuālā veidā, kas tiešām būtu daudzveidīgas kultūras prakses, par kurām runāts kultūrpolitikas dokumentos.

Inguna Potetinova: Tu pieminēji politiku, domāju, tai ir būtiska ietekme uz attīstības bremzēšanos mikrorajonos. Sava pētījuma laikā es dzirdēju ļoti tiešu frāzi: "Nu nav Ķengarags mūsu elektorāts".

Anete Usča: Bet arī Bolderāja nav. Tas ir tāds ļoti stigmatizēts rajons ar blokmājām, bet nav tā, ka tur nekas nenotiktu. Kā tu to skaidrotu?

Inguna Potetinova: Brīnišķīgs jautājums, jo tas ir vēl viens mana pētījuma secinājums, proti, ka pastāv idejas par kaut kādu labo vēsturi un slikto vēsturi. Sliktā šajās idejās ir viss, kas ir padomiskais, labā attiecas uz laiku pirms Otrā pasaules kara, un Rīgas pilsētplānošanas dokumentos to aptver vēsturiskās apkaimes. Bolderāja ir iezīmēta tieši šajā kategorijā un tādējādi iegulstas labās vēstures plauktiņā. Domē man ļoti atklāti piekrita, ka priekšroka, domājot par ieguldījumiem, tiek dota šīm mazajām vēsturiskajām. Ķengaraga biedrība pieliek daudz pūļu, lai izceltu un parādītu šī rajona vēsturi, kas ir datēta kopš 12. gadsimta, bet tā nespēj izlauzties caur šeit esošo masveida apbūvi. Nepalīdz arī tas, ka pašvaldība šo rajonu apraksta izteikti caur padomju prizmu. Ja netiek pārskatīti resursu decentralizācijas principi, tad vēsturiskā diskursa iedzīvināšana, kā secinu, var dot jaudu rajonam izkļūt no iedzinējiem.



Anete Usča: Šis tiešām ir jautājums par to, ko mēs darām ar padomju mantojumu, kuru mēs aktīvi cenšamies izdzēst. Notiek diskusijas par tajā pastāvošo atsvešināto plānojumu un kā tajā cilvēkiem veidot savstarpējās saiknes. Piemēram, Čiekurkalna privātmāju rajonā, kur cilvēki pazīst visus savus kaimiņus, savstarpējās saiknes veidojas vieglāk. Turklāt, ja tu domā, ka šeit varbūt dzīvos tavi bērni un skaties uz šo vidi ilgtermiņā, tad gribas rūpēties. Mani interesē, kas veido drošības un piederības sajūtu konkrētai vietai. Nīderlandiešu pētniece Feneke Vekere (Feneke Wekker) runā par familiaritāti, kad, izejot pilsētā, mēs pazīstam tās ielas un cilvēkus. Viņa uzsver, ka piederības sajūta starp svešiniekiem veidojas caur atpazīšanu, kas ietver draudzīgumu, un tieši tas ļauj veidoties dziļākām saiknēm. Tas veido izpratni un tuvību. Svētki pilsētā tiek redzēti kā viens no saliedēšanas instrumentiem, kas liek cilvēkiem ar pleciņiem berzēties kopā un iepazīties, daļēji tāpēc arī tik liels fokuss uz tiem. Un tad atgriežamies pie jautājuma, kurš uz šiem svētkiem aiziet. Pērnajā vasarā daudzas aktivitātes Rīgas svētkos notika karstās brīvdienās, kad tie, kuriem ir lauku mājas vai savas mašīnas, devās ārā no pilsētas.

Anetes teiktais iezīmē publiskās telpas nozīmi piederības sajūtas veidošanā.

Inguna Potetinova: Tas ir būtisks jautājums manā pētījumā, proti, kas ir noticis ar publisko telpu mikrorajonos pēc PSRS sabrukuma. Atcerēsimies, ka PSRS bija par publisko un kolektīvo, nevis privāto un individuālo, tāpēc, būvējot šos masīvos dzīvojamos rajonus, pagalmiem tika piešķirta ļoti svarīga nozīme. Dzīvei bija jānotiek tur, nevis šaurajos dzīvoklīšos. Tieši šeit mikrorajonos dzīvojošajiem bija jāsatiekas un jāveido sociālie kontakti, un tam tika radīta vide – apstādījumi, soliņi, rotaļu laukumi, pingponga galdi, lielāki vai mazāki laukumi sporta aktivitātēm utt. Pēc PSRS sabrukuma daudzas šīs zonas kļuva par privātīpašumu, uz kurām esošā infrastruktūra, ap kur cilvēki varētu satikties un parunāties, vienkārši sabrūk. Privātajiem nav intereses tajā ieguldīties, bet pašvaldība neko uz šīs zemes nedarīs, jo tā ir privāta. Bet ja nav piemērota publiskā telpa, tad mikrorajonu iedzīvotāji turpina cits citam iet garām.

Anete Ušča: Tajā pašā laikā būs tie, kuri protestēs pret papildu soliņu uzstādīšanu, jo tas varētu nozīmēt tusiņus un trokšņošanu naktīs. Tā ir plaši zināma problēma attieksmē pret kopienām, tā sauktais not-in-my-backyard jeb ne manā pagalmā skatījums uz lietām, nespēja jautājumus redzēt plašākā kontekstā. Bet uzreiz ir vietā vaicāt, cik lielu kopienas daļu tās viedokļa līderi pārstāv, vai tas ir reprezentatīvi. Tas atkal liek domāt par redzamajiem un neredzamajiem ierobežojumiem, kāpēc viens vai otrs iedzīvotājs iesaistās vai ne.

Tad kā virzīties tālāk?

Anete Ušča: "Satori" nesen bija diskusija par alternatīvajām kultūras telpām, skarot jautājumu par finansējuma sadalījumu kultūrai, tostarp pieskaroties nacionālā faktora nozīmei. Nereti šādās sarunās izskan pretnostatījums – vai nu mums ir Dziesmu svētki, vai kaut kas jauns. Manuprāt, runa ir par proporcionalitāti. Ārpus tradicionālās sfēras ir alternatīvas mākslas un kultūras formas, kuras reprezentē un piesaista plašu sabiedrības loku, bet kurām pastāvēt un izdzīvot ir daudz sarežģītāk.