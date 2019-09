Teātra trupa 'Kvadrifrons' aicina uz jaunās sezonas atklāšanas pasākumu

Aizsākot savas darbības otro sezonu, teātra trupa "Kvadrifrons" aicina uz svinīgo sezonas atklāšanu, kas norisināsies Rīgas cirka arēnā 27. septembrī, portālu "Delfi" informē trupas pārstāvji.

Saviesīgā pasākuma pirmajā daļā skatītājus priecēs "Kvadrifrona" draugs komiķis Rūdolfs Kugrēns, kurš izpildīs īpašu asorti no savām stāvizrādēm – "VS", "Fiasko", "NēNuJā", "Prieks" un "Plezīrs". Izskanēs arī līdzšinējās programmās neiekļauti un īpaši sagatavoti joki, kā arī kacekļi no Rūdolfa jaunākās stāvizrādes, kuras nosaukumu neviens vēl nezina.

Otrajā pasākuma daļā būs kvadrifroniešu īpašais koncertu, kurā trupa izpildīs dažādas pašu iemīļotas dziesmas no savām un svešām izrādēm, studiju laika iedzeršanām, muzikālām haltūrām un citiem pasākumiem.

Pasākuma trešajā daļā dejas un saviesīgas sarunas turpināsies neformālā un brīvā gaisotnē vinila dīdžeja Oļega Novikova jeb DJ Legz vadībā, ar līksmu un saulainu mūziku, priecīgos ritmos. Par iespēju atspirdzināties būs parūpējies kultūrbārs "Tu jau zini kur"

Tikmēr "Kvadrifrons" ciešā sadarbībā ar Gētes institūtu un Latvijas Kultūras akadēmiju aktīvi darbojas pie jaunas izrādes sagatavošanas, kuras pirmizrāde gaidāma novembra vidū Rīgas cirka zirgu stallī. Izrādes mēģinājumu procesā kvadrifronieši un draugi pēta mūsu dezinformācijas un pēc-patiesības laikmeta parādības. Cauri meliem, baumām, māņiem, gadījumiem, viltus ziņām un īstām ziņām "Kvadrifrons" jestrā garā meklēs patiesību vai vismaz to, ko mēs par patiesību mēdzam dēvēt.

Lai izrādes veidošanā gūtu jaunus impulsus, "Kvadrifronu" septembrī apciemoja performances stratēģiju docente no Hamburgas Katharina Oberlik, kura trupas dalībniekiem un citiem interesentiem novadīja iedvesmojošu meistarklasi. Īpaša uzmanība tajā tika pievērsta meliem, patiesībai un patiesumam, atrodoties uz skatuves.

Decembra beigās Rīgas cirka arēnā norisināsies pirmais "Kvadrifrona" Ziemassvētku koncerts. Ziemassvētku koncertu tradīcija ir ārkārtīgi populāra ne vien teātros, bet arī baznīcās, gadatirgos, hallēs un kultūras namos. Plānotajā koncertuzvedumā "Kvadrifrons" ar draugu un domubiedru palīdzību centīsies apvienot visas šīs performatīvās prakses, lai Rīgas cirka arēna atkal pēc vairāku gadu pārtraukuma varētu svinēt Ziemas saulgriežus, kā pierasts – ar dažādu disciplīnu un kalibra māksliniekiem, nelielu detektīvintrigu, pārsteidzošiem priekšnesumiem, dziesmām, dejām, rotaļām, krāsainām gaismiņām un Ziemassvētku vecīti, kuru visiem kopā jāsauc vairākas reizes. Pasākums būs piemērots gan lieliem, gan maziem skatītājiem. Daļu ieņēmumu paredzēts ziedot Latvijas dzīvnieku patversmēm.

2020. gada marta vidū plānota pirmizrāde iestudējumam, kuru teātra trupa "Kvadrifrons" veidos sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri. Izrāde, kas tiks veidota, iedvesmojoties no Džeinas Ostinas ikoniskā romāna "Lepnums un aizspriedumi" notiks Latvijas Nacionālā teātra LMT Jaunajā zālē un tajā piedalīsies gan "Kvadrifrona", gan Latvijas Nacionālā teātra aktieri. Iecerētajā salonkomēdijā mākslinieki caur tā sauktās "dāmu literatūras" un feminisma teorijas skatpunktu centīsies izprast un nospraust neizprotamās un nenospraužamās robežas starp veco un jauno pasauli, cenšoties nošķirt lepnumu par mūsu jaukajām tradīcijām un mirkli, kurā šīs tradīcijas kļūst par katalizatoru un piesegu vēsturiski kultivētiem aizspriedumiem un stereotipiem.

Dažādas draudzēšanās un sadarbības, protams, ir lieliskas un nepieciešamas, tomēr dažkārt jauki pabūt arī savā nodabā, tādēļ sezonas izskaņā "Kvadrifrons" veidos izrādi, kurā beidzot visu atkal darīsim paši. Izrādes režisori un izpildītāji – četri "Kvadrifrona" aktieri. Izrādes tēma – līdzāspastāvēšana un patstāvība.

Otrajā sezonā būtiskas izmaiņas gaidāmas Rīgas cirka Ziloņu mājas vizuālās mākslas programmā. Pagājušogad ar "Kvadrifrona" gādību šeit notikušas Līgas Spundes, Haneles Zanes Putniņas, Amandas Ziemeles, Elzas Sīles un Sabīnes Zoltneres personālizstādes, taču jau šī gada novembrī Rīgas Cirka ziloņu mājas vizuālās mākslas programmu "Kvadrifrons" nodos mākslinieču Elīnas Vītolas un Amandas Ziemeles rokās, tā ar prieku aizsākot jaunu izstāžu un notikumu ciklu.

Arī turpmāk skatītājus priecēs pagājušajā sezonā tapušās izrādes – vēsturiskais mīlasstāsts "LV vs RU", detektīvs bērniem "Perturbons", kareivīgā melodrāma "Himna", mūzikas teātra izrāde "Pavasaris", izrāde-ekskursija cirkā "Brīnuma skartie", vecie labie "Trīs stāsti", kā arī gandrīz dokumentālā izrāde "Vecmāmiņu valsts", kas jau oktobrī viesosies Valmierā un Kuldīgā.

