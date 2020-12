Tiešraidē būs 'Sieviešu stendaps' – 'Cik viegli būt sievietei pirmssvētku laikā!'

Ceturtdien, 17. decembrī, pulksten 19 tiešraidē no Kaņepes Kultūras centra notiks "Sieviešu stendapa" stāvkomēdijas vakars "Cik viegli būt sievietei pirmssvētku laikā!".

Šoreiz "Sieviešu stendapa" dalībnieces pievērsīsies trauksmainajam pirmssvētku laikam. Kā raksta pasākuma rīkotājas: "Pirmssvētku laiks parasti ir gaidīšanas, pieņemšanas, cerību un pazemības laiks.Visiem citiem, bet ne jau sievietēm."

"Mums jāturpina veikli un padevīgi rotēt caur ikdienas 3k (kinder, kuche, kirche – bērni, virtuve, baznīca) trijstūri, tam piepinot koncertus, bērnudārzu un skolu eglītes, masku balles, laimes un nelaimes akas, darba gada balles, (jo daudzas esam spiestas strādāt vairākos darbos, pirms Reirs ir mūs piespiedis nomainit nozari).

Mēs mēģinām uzminēt citu dāvanu vēlmes, iemācīties taisīt nēģi želejā, braucam tramvajos ar mirstošām karpām polietilēna maisiņos. Mēs gatavojam vāveres vai gurķa kostīmus, mēģinām nesmieties un neaizmgt bērnu koncertos, ar godu pavadīt savas partneres un partnerus to satrauktajās gaitās un visu šo periodu atgaiņāties no uzmācīgā jautājuma – ko pa jauno gadu?

Jo šogad nekas no tā nav iespējams! Tāpēc mums ir laiks reflektēt par to, cik agrāk bijis sliktāk!

Paldies Covid-19, šo pasākumu sauks nevis – vai viegli būt sievietei pirmssvētku laikā? Bet - cik viegli ir būt sievietei pirmssvētku laikā!" raksta "Sieviešu stendapa" dalībnieces.

Biļetes cena ir 5 eiro un to var iegādāties Bezrindas.lv. Katram pircējam, kurš iegādāsies biļeti, tiks nosūtīta pieeja tiešraidei. Tādējādi izrādi par vienas biļetes cenu varēs vērot visi tie, kuri atrodas vienkopus — vienā dzīvesvietā.

"Sieviešu Stendaps" ir platforma režisorēm, māksliniecēm, dzejniecēm, rakstniecēm, radošājām direktorēm, neradošām asistententēm, un vienkārši drosmīgām sievietēm, kas kāda dienā nolēma, ka vēlas pastāstīt par savām domām, jūtām un pieredzēm uz skatuves. Pastāstīt tā, ka ir smieklīgi. Dažreiz drusku, dažreiz ļoti smieklīgi. Un dažreiz gan smieklīgi, gan tā, ka ir jāraud. "Sieviešu stendaps" Kaņepes Kultūras centrā notiek reizi mēnesī no septembra līdz jūnijam.