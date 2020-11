Tiešraidē notiks kultūras nozares profesionāļu forums "Kultūra rīt"

27. novembrī tiešraidē notiks forums kultūras un mākslas nozares profesionāļiem "Kultūra rīt". Forumā piedalīsies 20 lektori - spilgtas personības no kultūras un mākslas pasaules. Forumā uzstāsies, piemēram, Vaira Vīķe-Freiberga, Daina Teters, Andris Vilks, Agnese Egliņa, Māra Lāce, Mārtiņš Mielavs, Ģirts Majors u.c., kas stāstīs par pieredzēto kultūrā un mākslā, izpētīto un to, kā kultūras joma varētu attīstīties nākotnē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šajā gadā piedzīvotais kultūras un mākslas nozares cilvēkiem un organizācijām ir gan licis spiest pauzi, gan iedevis neiedomājami spēcīgu paātrinājumu dažādām pārmaiņām, sadarbībām, jaunām formām un pieredzēm. Mēs vēlamies savest kultūras un mākslas profesionāļus kopā, lai saprastu, kāds ir "jaunais tagad" šajā nozarē," foruma idejas rašanos komentē organizatori.

Forumā paredzēti trīs tēmu bloki - kultūra un identitāte, kultūra un izglītība, kā arī vadība un sadarbība. Tiks diskutēts par to, kā kultūras pieredze ietekmē identitāti un sociālās realitātes konstruēšanu un to, kā indivīda un sociālā identitāte rada un transformē kultūru. Konferences daļā "Kultūra un izglītība" būs stāsti par to, kā izglītība un kultūras un mākslas pieredze dažādos vecumposmos ietekmē personību un tās attīstību, kā arī kādas tendences vērojamas šodienas kultūras izglītības piedāvājumā un pieprasījumā un ko no tā mēs varam mācīties. Vadības un sadarbības bloks būs veltīts stāstiem par līderības jautājumiem kultūras vadībā, mārketinga un publicitātes tendencēm, kultūras jaunām formām, pasākumu dizainu un kultūras produktiem un mākslu komercializāciju.

Vairāk par forumu var uzzināt tā mājaslapā.