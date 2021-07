Tiešsaistē norisināsies starptautiska konference par digitālo transformāciju kultūrā

Nākamnedēļ, 6. jūlijā, no pulksten 10 līdz 14.30 notiks starptautiska tiešsaistes konference "Digitālā transformācija kultūrā" ("Digital Transformation in Culture"), piedaloties vairākiem kultūras nozares profesionāļu no pasaulē atzītām organizācijām un projektiem, portālu "Delfi" informēja organizatori no festivāla "Rīga Jūrmala".

Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par digitalizācijas un tās sniegto iespēju ietekmi kultūras jomā, piedāvājot starptautisku runātāju praktisko pieredzi un ieskatu veidos, kā Latvijas un Baltijas kultūras organizācijas vai projekti var uzlabot savu digitālo pieredzi. Atklāšanā dalībniekus uzrunās Latvijas Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Šveices Ārlietu ministrs Ignacio Kasiss un konferences organizatoru pārstāve, mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" izpilddirektore Zane Čulkstēna.

Runātāju vidū būs "Tate" digitālās attīstības direktore Hilarija Naita, Londonas simfoniskā orķestra vadītājs Deivids Bērks, Zviedrijas Digitālo inovāciju centra direktors Johans Magnusons, Lucernas festivāla mārketinga vadītāja Betina Hagi un Cīrihes Tonhalles orķestra mārketinga vadītāja Mikaela Brauna. Tāpat uzstāsies virtuālās realitātes projekta "In VR we trust" autori un kuratori Daniels Hengsts un Klemenss Šolls, Jauno mediju kultūras centra RIXC mākslinieciskais direktors Raitis Šmits, kā arī EPFL – Kultūras mantojuma un inovāciju centra vadītājs un attīstības direktors Alēns Dufo, kurš vadījis Montrē Džeza festivāla digitalizācijas projektu.

Konferencē būs trīs galvenie tematiskie bloki: digitalizācijas nozīme kultūrā, digitālo rīku pielietojums satura veidošanā, kā arī digitālo rīku izmantošana administratīvās efektivitātes uzlabošanā. Par katru tēmu ar 15 minūšu uzrunu uzstāsies trīs runātāji, un katru tematisko sadaļu noslēgs 30 minūšu diskusija, lai rosinātu informācijas un pieredzes apmaiņu, dodot iesaistes iespēju arī konferences skatītājiem.

Diskusijās starptautiskajiem dalībniekiem, kuri uzstāsies tiešsaistē, "Hanzas peronā" izveidotajā konferences studijā pievienosies arī pārstāvji no Latvijas kultūras un mākslas nozares. Viņu vidū būs Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš, Latvijas Jaunā teātra institūta kuratore Gundega Laiviņa, kultūrvietas Hanzas Perons direktore Ieva Irbina, Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis Sandis Voldiņš un koncertzāles "Lielais dzintars" vadītājs Timurs Tomsons.

Organizatori aicina iepriekš reģistrēties šeit http://ej.uz/RJkonference-registracija un konferences laikā iesaistīties diskusijās, uzdodot savus jautājumus runātājiem. Konference "Digitālā transformācija kultūrā" būs pieejama ikvienam interesentam bez maksas. Tiešraidi varēs vērot festivāla "Rīga Jūrmala" "Facebook" lapā, kā arī portālos DELFI un LSM.

Konferences programma pieejama šeit. Jaunumiem sekot var arī "Facebook" pasākumā.

Konferenci "Digitālā transformācija kultūrā" organizē klasiskās mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala" ar Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.