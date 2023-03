Top fotogrāmata par pilsētu Sibīrijas ziemeļos, izsūtīto likteņiem un tās kopienu šodien

Autorfotogrāfs Georgs Avetisjans un izdevniecība "Milda Books" strādā pie grāmatas "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka" ("Motherland. Far Beyond the Polar Circle"), kas ir iecerēta kā vizuāls un pētniecisks ceļojums. Grāmatu veidos ne tikai fotogrāfijas, bet arī dažādi arhīva materiāli, vēstules un citas liecības.

Georgs Avetisjans, izmantojot padomju laikā ražotu vidējā formāta kameru "Salut", rada stāstu par pilsētu Igarku, kas reiz celta uz padomju ieslodzīto kauliem 163 kilometrus aiz Polārā loka – tur, kur kādreiz dzīvojuši ļoti daudzi Padomju Savienības deportēti cilvēki, kas tika uzskatīti par režīma ienaidniekiem un tāpēc aizvesti uz Gulaga nometnēm.

"1952. gadā Igarkā, tālajos ziemeļos Sibīrijā, piedzima mana mamma," stāsta Avetisjans. "Turpat 15 gadu trimdā pavadīja mana vecmāmiņa, kas tika izsūtīta 1941. gadā. Topošā grāmata ir mēģinājums saprast ļoti sāpīgu stāstu. Ar Transsibīrijas vilcienu biju devies no Maskavas uz Krasnojarsku, kur pēc tam, iekāpdams nelielā lidmašīnā, mēroju ceļu tālāk, uz Igarku. Tas bija ceļojums no tagadnes uz nākotni pa pagātnes izsūtīto dzelzceļa sliedēm."

Foto: Georgs Avetisjans. Fragments no grāmatas "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka".

Avetisjans vēlējās apskatīt pilsētu, kurā reiz dzīvoja viņa radinieki, atrast māju, kurā bija dzimusi viņa mamma, skatīt Jeņisejas upi, kas ieskauj pilsētu, un satikt tās iedzīvotājus. "Šķietami bezgalīgās Ziemeļsibīrijas ainavas bieži tiek romantizētas, taču šie plašumi un stepes glabā daudzas jo daudzas skaudras atmiņas," saka fotogrāfs.

Foto: Georgs Avetisjans. Fragments no grāmatas "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka".

Grāmata "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka" stāsta par Sibīriju, un tajā iekļautie materiāli, vēstules un atrastie dienasgrāmatas ieraksti veicinās plašāku izpratni par šodienas politiskajiem noziegumiem, propagandu un arī tās vēsturi, kas atkārtojas mūsdienu Krievijā, kur deportācijas joprojām ir vecās Padomju Savienības politiskā tradīcija. "Grāmata ataino to, cik ātri pagātne tiek aizmirsta," saka Avetisjans. "Krievijas režīms turpina izmantot tās pašas metodes. Vairāk nekā miljons cilvēku jau ir deportēti no Ukrainā īslaicīgi okupētajām teritorijām uz Tālo Austrumu reģioniem Sibīrijā. Ir ļoti svarīgi apzināties šo vēsturi ar starpdisciplinārās prakses starpniecību, pētniecību un to apkopošanu uzskatāmā, estētiski mākslinieciskā veidā. Šī grāmata ir triloģijas otrā daļa. Katra daļa atsevišķi aplūko Dzimtenes ("Homeland"), Mātes zemes ("Motherland") un Tēvzemes ("Fatherland") jēdzienu un nozīmi dziļi personiskā un autobiogrāfiskā skatījumā. Katrā grāmatā tiek izmantotas arī savstarpējas atsauces, piemēram, inovatīvi veidotas hipersaites uz papildus ievietotiem materiāliem, kas ir saistīti ar konkrētā grāmatā atainotajām tēmām un ainavām."

7. martā grāmatas "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka" izdošanai tiks uzsākta "Kickstarter" pūļa finansēšanas kampaņa. Grāmatas izdošanu varēs atbalstīt šeit – farbeyondthepolarcircle.com.

Foto: Georgs Avetisjans. Topošā grāmata "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka".

Georgs Avetisjans ir grāmatu veidotājs un fotogrāfs. 2016. gadā ieguvis maģistra grādu fotogrāfijā Braitonas universitātē Lielbritānijā, mācījies fotogrāfiju pie leģendārā Andreja Granta, piedalījies vairākās ISSP vasaras skolās, "Docking Station" rezidencē Amsterdamā un citās starptautiskās programmās. Avetisjans ir arī "PARALLEL – European Photo Based Platform" dalībnieks. Septiņus gadus dzīvojis ASV un Lielbritānijā, guvis starptautisku izstāžu pieredzi un saņēmis vairākus apbalvojumus, piedalījies vairākās ekspertu komisijās, vadījis vieslekcijas un publicējies vairākos starptautiskos medijos. Fotogrāfiju sērija "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka" ("Motherland. Far Beyond the Polar Circle") iepriekš bija skatāma arī grupu izstādēs Šveicē, Luksemburgā, Itālijā, Zviedrijā, Lietuvā, Polijā un Portugālē.

Avetisjana radošā darba fokusā ir daudzslāņains un pētījumos balstīts stāstījums par identitāti, ģenētiku, vēsturi, eksistenci, kā arī laikmetīgiem jautājumiem. Viņa projektos, kuru pamatā nereti ir arhīva materiāli, piezīmes, intervijas un pētniecisks process, sastopas realitāte un fikcija, poētiskais mijiedarbojas ar dokumentālo.

Foto: Georgs Avetisjans. Fragments no grāmatas "Mātes Zeme. Tālu prom aiz Polārā loka".

"Milda Books" ir fotogrāmatu platforma, kuras mērķis ir popularizēt un izplatīt kvalitatīvus projektus no Baltijas, kā arī citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, īpašu uzmanību pievēršot dokumentālai, laikmetīgai un radošai autorfotogrāfijai. Līdz šim "Milda Books" ir izdevusi Georga Avetisjana grāmatu "Dzimtene. Valstī garākais ciems" ("Homeland. The Longest Village in the Country"), Ievas Raudsepas grāmatu "Kruīzā" ("Cruise"), igauņu mākslinieces Marijas Kapajevas grāmatu "Sapnis ir brīnišķīgs, bet neskaidrs" ("Dream is Wonderful, Yet Unclear"), kā arī Paulas Jansones grāmatu "Sēdvieta 68" ("Seat 68"), tādējādi piedāvājot šī reģiona grāmatas vienotā platformā gan nacionāli, gan arī starptautiski. Viens no "Milda Books" izdevumiem ir saņēmis prestižo "Krasznas-Krausz" fotogrāmatas balvu Londonā.