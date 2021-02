Turaidā brīvdabas izstādē varēs izzināt Meteņu tradīcijas

Turaidas muzejrezervātā no 6. līdz 28. februārim būs aplūkojama brīvdabas izstāde "Gadskārtu svētki – Meteņi - jauna gada sākums". Kā informē Turaidas muzeja pārstāvji, Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ kopīga Meteņu svinēšana netiks rīkota.

Individuāli vai vienas mājsaimniecības robežās, apmeklētāji aicināti izzināt Meteņdienas tradīcijas, aktīvi dažas no tām izspēlējot Turaidā. Pašiem būs iespēja dzīt kurmjus, iegūt tradicionālā ēdiena slokatņa recepti, iemācīties Meteņa dziesmu un danci, vizināties no kalna un lēkt bagātīgajās kupenās, kā arī, vērojot sniegoto ainavu, baudīt līdzpaņemtos pīrāgus vai sviestmaizes.

Apmeklētāji aicināti līdzi ņemt ragaviņas vai citus šļūcamus rīkus, ar kuriem vizināties no kalniņa Dziesmu dārzā, jo viena no tradīcijām Meteņos ir tālu braukt, lai vairotu zemes auglību – aicina pasākuma organizatori.

Nofotografējoties pie banera ar Meteņa maskotajiem vecīšiem un ievietojot bildes savā "Facebook" kontā, būs iespēja piedalīties loterijā, kurā varēs vinnēt vērtīgas balvas – galda spēles "Kļūsti par fogtu Turaidā!", "Turaidas pils Dāvida stāstu un spēļu grāmatas" un Turaidas muzejrezervāta ieejas kartes ģimenēm.

Izstādi papildina īsfilmiņas no dažādos gados uzņemtiem mirkļiem Meteņdienā Turaidā, kuras varēs skatīt viedtālruņos, izmantojot QR kodu. Piedāvāta tiks arī Meteņa pastkarte, kurā apvienoti visi QR kodi vienuviet, lai dziedāt, dejot, īstos vārdus zināt, kurmjus dzenot prom no dārza, un slokatni izcept varētu katrs savās mājās.

Turaidas muzejrezervāts jau vairāk nekā 30 gadus organizē latviešu gadskārtu svētku svinēšanu, iesaistot tradīciju izzināšanā interesentus no Latvijas un arī apmeklētājus no citām valstīm. Turaida ir viena no pirmajām kultūrvietām, kur plašs skatītāju loks tiek aicināts iesaistīties arī Meteņdienas norisēs.

Februāris ir gadskārtu svētku – Meteņu laiks, kad tiek pavadīta ziema un sākas pavasara gaidīšana, tiek mesti laika meti jaunam darbu ciklam līdz pavasara Lielajai dienai.