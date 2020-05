Tuvākajās nedēļās durvis vērs Latvijas muzeji; kas jāzina apmeklētājiem

Līdz ar 13. maiju valstī pakāpeniski tiks atviegloti Covid-19 pandēmijas dēļ izziņotās ārkārtējās situācijas ierobežojumi. Sākot no šī datuma atkal durvis apmeklētājiem vērs muzeji, tomēr tiem būs stingri jāievēro Kultūras ministrijas izstrādātais sanitārais protokols.

Tas paredz, ka muzeja vadība pati drīkstēs noteikt, cik apmeklētāju varēs atrasties muzejā, ņemot vērā sanitārā protokola noteikumu – viens cilvēks uz četriem kvadrātmetriem, bet ne vairāk kā 25 apmeklētāji, ja muzeja telpu platība ir zem 1000 kvadrātmetriem un ne vairāk kā 50 apmeklētāju, ja telpas ir vairāk nekā 1000 kvadrātmetru lielas.

Katrs muzejs varēs lemt par pakalpojumiem grupām (piemēram, nodarbībām vai ekskursijām gida pavadībā), tāpat tas būs muzeja lēmums – piedāvāt lietot tehniskās palīgierīces vai tomēr nē.

Kā preses konferencē otrdien, 12. maijā, vairākkārt uzsvēra Kultūras ministrijas Valsts sekretāre Dace Vilsone, muzeja apmeklējuma laiku vēlams rezervēt un biļeti iepriekš iegādāties internetā, ja muzejs šādu iespēju piedāvā. Tāpēc, ja tiks ieplānots muzeja apmeklējums, vispirms ir jāapmeklē konkrētā muzeja mājaslapa un jāiepazīstas ar šīs iestādes noteikumiem par to, kā iegādāties ieejas biļeti.

Latvijas muzeji arī īsteno kopīgu informatīvo kampaņu #TiekamiesTagad. Tās ietvaros apmeklētāju ērtībai daudzos Latvijas muzejos būs izvietoti spilgti dzelteni vienota dizaina un informācijas materiāli, kas veidoti kā palīgs valstī noteiktā sanitārā protokola prasību izpildei. Tāpat platformā “muzeji.lv” iedzīvotāju ērtībai regulāri tiks apkopota informācijas par apmeklējumu ierobežojumiem, atvērtajiem muzejiem un to piedāvājumiem.



Par to, kāda būs turpmākā darba kārtība un kas jāzina apmeklētājiem pirms doties uz muzeju, jautājām dažu lielāko Latvijas muzeju pārstāvjiem.

Pirmie, kas jau 13. maijā gaidīs pie sevis apmeklētājus, ir Rundāles pils un Turaidas muzejrezervāts. Tāpat atvērta būs Brīvdabas muzeja āra teritorija.

Kā sarunā ar "Delfi" pastāstīja Rundāles pils sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Kusiņa, no 13. maija apmeklētājiem būs atvērts Rundāles pils dārzs, savukārt pili atbilstoši sanitārajam protokolam varēs apmeklēt no 18. maija.

Biļešu tirdzniecībai internetā Rundāles pils ir gatava, jo jau divus gadus tai ir pieejama arī e-biļete. Taču īpaši rezervēt laiku pils kompleksa un parka apmeklējumam gan nebūs nepieciešams, pastāstīja Kusiņa.

Plašāk par Rundāles pils apmeklējumu šeit.

Foto: Publicitātes foto

Tāpat jau 13. maijā apmeklētājus pie sevis gaidīs Turaidas muzejrezervāts, arī vispirms atverot āra ekspozīciju, savukārt muzeja telpas, ņemot vērā to atšķirīgos izmērus un interaktīvo piedāvājumu, vēl ir īpaši jāsagatavo atbilstoši sanitārajam protokolam. Tāpēc tās apmeklētājiem visdrīzāk tiks atvērtas jūnija sākuma, "Delfi" pastāstīja Turaidas muzejrezervāta sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Skuja.

"Cilvēku interese par Turaidas muzejrezervāta apmeklējumu līdz ar siltāka laika iestāšanos ir ievērojami palielinājusies. Tāpēc ar prieku pirmos apmeklētājus uzņemsim jau 13. maijā. Aicinām būt atbildīgiem un sekot līdz savam veselības stāvoklim, kā arī ievērot noteikto divu metru distanci vienam no otra," saka Skuja.

Turaidas muzejrezervāta āra teritorijā šajā laikā būs izvietota arī papildu ekspozīcija, būs pieejamas ekskursijas kopā ar gidu vienas mājsaimniecības locekļiem, bet uz nākamo nedēļu būs sagatavotas darba lapas interesantākam muzeja apmeklējumam ģimenēm kopā ar bērniem. Tāpat sabiedrisko attiecību speciāliste uzsver, ka muzejs ik dienu strādās no pulksten 10 līdz 20 – tas nozīmē, ka to iespējams apmeklēt arī pēc ierastā darba laika. Kā papildu bonusu Skuja min to, ka pašlaik Siguldā un Turaida zied ievas, ko ikviens aicināts izbaudīt klātienē.

Uz jautājumu, kā muzejs plāno regulēt apmeklētāju plūsmu, Skuja saka, ka muzeja teritorija ir 43 000 kvadrtātmetru liela un muzeja darbinieki ir gatavi paši novirzīt apmeklētājus citur, ja kādā no vietām veidosies pārāk liels cilvēku skaits. Tāpat viņa mudina apmeklēt tās āra ekspozīcijas takas, kas citkārt bijušas mazāk populāras vai pat nepamanītas – kā Lībiešu taka vai arheologa Jāņa Graudoņa Turaidas apvedtaka.

Citi muzeji atvērti sākot no 19. maija

Foto: Publicitātes foto

Memoriālo muzeju apvienības pārziņā ir sešu dažādu latviešu kultūras personību memoriālie dzīvokļi un mājas (Jāņa Akurātera, Andreja Upīša, Krišjāņa Barona, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa, kā arī Ojāra Vācieša), tai skaitā Raiņa un Aspazijas muzejs, kas sastāv no četrām memoriālajām mājām dažādās Latvijas vietās (Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā, Raiņa muzeji "Tadenava" un "Jasmuiža"). Kā portālam "Delfi" skaidro Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte, šie muzeji tiks atvērti pakāpeniski sākot no nākamās nedēļas, 19. maija. Tomēr vadītāja aicina sekot līdzi informācijai Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā un katra muzeja sociālo tīklu kontos par konkrētu atvēršanas un darba laiku.

Kā skaidro Meinerte, Memoriālo muzeju apvienības muzeju apmeklējumam biļetes internetā nevares iegādāties, bet varēs iepriekš pieteikt apmeklējumu, un, ja būs tāda vēlēšanas, lūgt, lai tiek izrakstīts rēķins, ko apmaksāt pirms doties uz muzeju. Tāpat būs iespēja samaksāt par biļeti ar maksājuma karti muzeju kasēs. Taču, plānojot muzeja apmeklējumu, pirms tam ieteicams ielūkoties tā mājaslapā vai sociālo tīklu kontos par aktuālo biļešu iegādes kārtību.

Foto: Publicitātes foto

Latvijas Nacionālā vēstures muzejs (LNVM) apmeklētājiem būs atvērts no 19. maija. Kā stāsta Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka, protams, tiks ievērots sanitārais protokols – būs pieejama roku dezinfekcija, apmeklētājiem, kas nav no vienas mājsaimniecības, būs jāievēro divu metru distance vienam no otra. Muzeja uzraudzēm būs nodrošināti sejas sargi. Viņas pieskatīs, lai apmeklētāji ievērotu visas norādes, kas saistītas ar jauno darba kārtību.

Grupu apmeklējums šobrīd LNVM netiks piedāvāts, taču vienas mājsaimniecības locekļiem līdz pieciem cilvēkiem vai apmeklētājiem divatā (ievērojot divu metru distanci) būs iespējams iegādāties ekskursija muzejā gida pavadībā.

LNVM telpu platība atļauj to apmeklēt vienlaikus līdz 50 cilvēkiem. Biļetes varēs iegādāties muzeja kasē pirmajā stāvā, apmeklētājiem būs iespēja norēķināties ar maksājumu karti.

Foto: LETA

Arī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) un tā struktūrvienības – Mākslas muzejs Rīgas birža un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) būs atvērti apmeklētājiem no 19. maija.

Kā stāsta LNMM komunikācijas nodaļas vadītāja Annija Sauka, atbilstoši sanitārajam protokolam noteikumi visos minētajos muzejos būs vienādi, taču LNMM galveno ēku un Mākslas muzeju Rīgas birža varēs vienlaikus apmeklēt 50 cilvēku, bet DMDM – 25 cilvēki.

Uz jautājumu, vai muzejam ir iespēja nodrošināt biļešu iegādi internetā, Sauka stāsta, ka jau pusgadu LNMM ir strādājis ar lietotni “Mobilly”, lai ieviestu šādu biļešu iegādes veidu. Ārkārtējā situācija šo projektu ir likusi virzīt ātrāk, lai tuvāko nedēļu laikā būtu iespēja iegādāties biļetes tiešsaistē. Tāpat biļetes būs iespējams iegādāties muzeju kasēs, aicinot norēķināties ar maksājumu kartēm. Jautāta, vai muzejs ir gatavs, ka varētu būt tik liels apmeklētāju pieplūdums, ka veidojas rinda uz ielas, sabiedrisko attiecību speciāliste atbild apstiprinoši, sakot, ka būs darbinieki, kuri skaitīs apmeklētājus un regulēs to skaitu muzejā, un nepieciešamības gadījumā tiks veidots īpašs marķējums, piemēram, uz LNMM galvenās ēkas kāpnēm, norādot divu metru attālumu vienam rindā stāvētājam no otra.

Kā stāsta Sauka, rūpējoties par muzeju darbinieku un apmeklētāju veselību un drošību, līdz 9. jūnijam nenotiks ekskursijas gida pavadībā, kā arī izglītojošās nodarbības. Taču joprojām ir iespējams izmantot dažādus izglītojošos materiālus LNMM mājaslapā, izdrukāt materiālus, lai jau savlaicīgi sagatavotos individuālam muzeja apmeklējumam. Tāpat LNMM mājaslapā tiks atvērta īpaša sadaļa, kurā būs atrodamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par muzeja apmeklējumu šajā laikā līdz 9. jūnijam.

LNMM darbiniekiem būs nodrošināti sejas sargi un vienreizlietojamie cimdi. Tāpat ikvienam būs pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.

Jau ziņots, ka Latvijā Covid-19 pandēmijas dēļ ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam, taču pēc 12. maija spēka stājas atsevišķi ierobežojumu atvieglojumi, tai skaitā tiek apmeklētājiem tiek atvērti muzeji, bibliotēkās un arhīvi.