Ukrainas kultūras iestādēm saziedoti 16 tūkstoši eiro

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un labdarības organizācijas "ziedot.lv" akcijā "Glābsim Ukrainas kultūras mantojumu" savākti vairāk nekā 16 000 eiro, portālu "Delfi" informē LNB pārstāvis Augusts Zilberts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī gada 18. martā, atsaucoties starptautiskai iniciatīvai, lai atbalstītu Ukrainas arhīvu, muzeju un bibliotēku kolekciju glābšanu LNB sāka ziedojumu vākšanas akciju. 22 dienu laikā (līdz 8. aprīlim), iesaistoties ziedotājiem - privātpersonām, organizācijām un uzņēmumiem - no visas Latvijas un ārzemēm, tika saziedoti 16 118.29 euro. Izmantojot naudu un ziedotās fiziskās krājuma saglabāšanai noderīgās preces, tika apkopoti vairāk nekā 70 kubikmetru materiāla.

Kā stāsta Zilberts, 14. aprīlī tie piegādāti Ukrainas Kultūras mantojuma glābšanas centrā, kas atrodas Ļvivas Nacionālās politehniskās universitātes zinātniskajā bibliotēkā. Lielākā daļa materiālu jau ir izvadāti pa dažādām Ukrainas pilsētām un tur esošajām kultūras mantojuma iestādēm.

Akcijas laikā saziedoti un iegādāti šādi materiāli: bieza kartona kastes, burbuļplēves un sintipona ruļļi, tvaika izolācijas plēve, dažādas izolācijas lentes, akmens vate, folija, putuplasta loksnes, bezskābes kartons, iepakojuma papīrs u.c.

"Mēs esam no sirds aizkustināti un pateicīgi ikvienam ziedotājam, palīgam un labdarim par atsaucību! Dārgie draugi Latvijā, kad saņēmām kravu, mēs patiesi nevarējām valdīt prieka un saviļņojuma asaras! To visu pastiprināja Jūsu sūtītās fotogrāfijas no kravas automašīnas iekraušanas Rīgā, kas, kā izskatās, arī bijis ārkārtīgi emocionāls un vienojošs process. Es no visas sirds ceru, ka nākamreiz mēs tiksimies Ukrainā, bet jau pēc kara – šoreiz palīdzot izpakot rūpīgi slēptās un sargātās kultūras vērtības un padarot tās atkal brīvi pieejamas apskatei un izmantošanai ikvienam. Un, protams, pēc tam mēs visi kopā sēdīsimies pie svētku galda, baudīsim boršču un ukraiņu dziesmas," saka Romāns Meteļskis (Роман Метельський), Ukrainas Kultūras mantojuma glābšanas centra vadītājs.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Krievijas spēki joprojām nav spējuši ieņemt ne galvaspilsētu Kijivu, ne kādu citu no lielākajām Ukrainas pilsētām. Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.