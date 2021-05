Vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie no 15. jūnija varēs apmeklēt publiskus kultūras pasākumus

Valdība 27. maijā lēma atbalstīt Kultūras un Veselības ministriju rosinātos priekšlikumus, paredzot, ka pret Covid-19 vakcinētās un vīrusu pārslimojušās personas no 15. jūnija varēs apmeklēt publiskus kultūras pasākumus – teātru izrādes, koncertus, kino seansus u.tml., kā arī amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus vienas grupas ietvaros, izglītojošās muzeju grupu ekskursijas gidu pavadībā, nelietojot deguna un mutes aizsegus un neievērojot savstarpēju divu metru distanci

Kā informē Kultūras ministrijas (KM) pārstāvji, vakcinētu vai Covid-19 pārslimojušu personu risks saslimt ar Covid-19 ir pietiekami zems, lai jūnija vidū līdz ar lielāku vakcinācijas aptveri tiem piemērotu izņēmumus no vispārējās epidemioloģiskās kārtības – no 15. jūnija plašākas iespējas pulcēties, apmeklējot publiskus pasākumus. Personām, kas nav vakcinējušās, Covid-19 ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi tiks mazināti pakāpeniski – atbilstoši iepriekš valdībā lemtajam un krītoties saslimstības līmenim.

No 15. jūnija vakcinētas personas vai personas, kuras Covid-19 pārslimojušas, varēs apmeklēt kino, teātra izrādes, koncertus, klubus, muzeju grupu ekskursijas gida pavadībā, piedalīties amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos vienas grupas ietvaros un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot deguna un mutes aizsegus un neievērojot savstarpēju divu metru distanci. Lai šādus pakalpojumus sniegtu, arī visu kultūrvietu darbiniekiem būs jābūt vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem. Papildus pasākumu organizatoriem būs jānodrošina kontrole, lai tajos neielaistu apmeklētājus, kas neatbilst minētajām prasībām.

Kā atgādina KM, plānotās izmaiņas attieksies uz vakcinētiem cilvēkiem divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja AstraZeneca vakcīnas "Vaxzevria" devas (pēc 90 dienām jāsaņem otrā deva), kā arī uz cilvēkiem, kuri pēdējā pusgada laikā ir pārslimojuši Covid-19. Savukārt, lai neievērotu pašizolāciju, cilvēkam jāsaņem arī otrā AstraZeneca ražotāja vakcīnas deva un no tā brīža jāpaiet divām nedēļām.

Jautājuma izskatīšanu par kārtību, kādā publiskos pasākumus varētu apmeklēt vakcinēti vecāki ar bērniem, kurus šobrīd nevakcinē, valdība lēma atlikt uz kādu no nākamajām sēdēm. Arī jautājums par muzeju, izstāžu zāļu un kultūrvietu individuālo apmeklējumu iespējām, ko KM bija sagatavojusi lemšanai valdībā šodien, netika izskatīts un novirzīts uz nākamo valdības sēdi, kad paredzēts lemt par Covid-19 ierobežošanai noteikto ierobežojumu atvieglojumiem t.s. "luksofora" otrajā solī.

Jau ziņots, ka arī šobrīd cilvēki, kuri ir vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, amatiermākslas kolektīva mēģinājuma laikā drīkst pulcēties līdz 20 cilvēkiem, nelietojot sejas maskas un neievērojot distanci.

Kā informē Veselības ministrija, lai pārliecinātos par vakcinācijas un Covid-19 izslimošanas faktu no 1. jūnija ikvienam būs iespēja elektroniski vietnē www.covid19sertifikats.lv iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs ārstniecības iestāde vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Šajā pat vietnē arī publisko pakalpojuma sniedzēji varēs ērti pārliecināties par cilvēka vakcinācijas / Covid-19 pārslimošanas statusu, izmantojot speciālu aplikāciju ar QR koda lasītāju. No 15. jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļausies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.