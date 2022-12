Valmierā gadumijā uzmirdzēs vērienīgi gaismu un video projekciju objekti

No 30. decembra līdz 1. janvārim Valmierā, Vienības laukumā uzmirdzēs vērienīgs gaismu un video projekciju šovs – multimediāls "Dinamiskās pilsētas" objekts, bet Pārgaujā, Amatnieku parkā varēs apskatīt gaismas instalāciju "Melnā zvaigzne", portālu "Delfi" informēja Valmieras novada pašvaldības pārstāvji.

30. decembrī no pulksten 17 līdz 23, 31. decembrī no pulksten 17 līdz 1. janvāra pulksten 01 un 1. janvārī no pulksten 17 līdz 23 Valmierā būs apskatāmi divi multimediāli mākslas objekti.

Vienības laukumā iemirdzēsies liela mēroga instalācija ar unikālu gaismu un video projekciju šovu, kas stāstīs "Dinamiskās pilsētas stāstu". Objekta mākslinieciskās koncepcijas pamatā ir simboliska Dinamiskās pilsētas nākotnes attīstības vīzija, kas attīstījusies, Valmierai kandidējot uz "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" titulu – tajā satiekas cilvēks, daba, industriālā attīstība un tehnoloģiskais progress. Lielu lomu šajās attiecībās spēlē prasme sabalansēt cilvēka radītās idejas un industrijas vajadzības ar dabas mieru un harmoniju.

Iespaidīgo vides mākslas objektu – 10 metru augsto, plato un garo kinētisko instalāciju – veidojis arhitekts un dizainers Didzis Jaunzems. Uz milzīgā kuba visām četrām plaknēm uzmirdzēs video mākslinieku Viktora Keino un Dmitrija Volovika veidotās 3D animācijas, savukārt par vērienīgu gaismu šovu rūpēsies "Those Guys Lighting" un gaismu mākslinieks Reinis Smiltenis. Īpašu šim notikumam veidotu skaņu celiņu radījis mūzikas producents un radio hitu autors Kaspars Ansons.

Objekts būs apskatāms dienas gaišajās un tumšajās stundās no iekšpuses un ārpuses.

Savukārt Pārgaujā, Amatnieku parkā būs otrs vakara pastaigas pieturpunkts – gaismas instalācija "Melnā zvaigzne". Melnā zvaigzne ir pretmets. Diennakts gaišajā laikā, kad spīd saule un visapkārt ir kņada, Melnā zvaigzne ir mierīga, tā slēpjas pilsētvidē un starp tumšajiem koku stumbriem, bet, iestājoties tumsai, tā atdzīvojas, spīd un skan, vēsta pašvaldības pārstāvji.

Gaismas instalācijas autori ir Didzis Jaunzems un Viktors Keino.

Arhitekts un scenogrāfs Didzis Jaunzems veidojis scenogrāfiju Latvijas simtgades uzvedumam "Abas malas", projektam "Dabas koncertzāle", sadarbojas ar poļu režisoru Kristianu Ladu, veidojot operu jauniestudējumus dažādos Eiropas teātros, kā arī regulāri veido vides instalācijas. Veidojis dizainu starptautiskās izstādes "EXPO 2020" Latvijas paviljonam.

Multimediju mākslinieks Viktors Keino uzkrājis ilggadēju pieredzi lielizmēra instalāciju veidošanā. Bijis gan vairāku festivāla "Staro Rīga" objektu autors, gan veidojis multimedijus dažādiem uzvedumiem un koncertiem.

Producenti "Story Hub" ir interaktīvu un multimediju projektu īstenotāji. Veidojuši daudzus festivāla "Staro Rīga" objektus, kā arī strādājuši pie dažādu izstāžu, pasākumu un iestudējumu īstenošanas.

Gada nogales gaismas un multimediālu instalāciju programma Valmierā jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju, kas novada iedzīvotājus un pilsētas viesus no visas Latvijas aicina Jaunā gada svētku sajūtu rast Valmieras ielās, laukumos un parkos. Arī šis gads nav izņēmums, Valmierā būs iespējams aplūkot gaismas un vides mākslas instalācijas, ko veidojuši Latvijā zināmi mākslinieki un nozares profesionāļi.

Tāpat pašvaldības pārstāvji atgādina, ka šajā gadumijā iedzīvotājiem ir aizliegts publiskās vietās izmantot pirotehniku.