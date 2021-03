Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu arhitektei Zaigai Gailei

23. martā Valsts prezidents Egils Levits piešķīris Cildinājuma rakstu arhitektei Zaigai Gailei, sveicot viņu 70 gadu jubilejā un paužot atzinību par viņas profesionālo veikumu Rīgas arhitektūras mantojuma saglabāšanā, vēsta prezidenta kanceleja.

Valsts prezidents Zaigai Gailei veltītajā Cildinājuma rakstā norāda: “Ļoti atzinīgi vērtēju Jūsu lielo ieguldījumu Rīgas arhitektūras mantojuma saglabāšanā, spējot harmoniski apvienot senatnīgo ar laikmetīgo. Šim darbam veltītā profesionalitāte un mīlestība ir bijusi būtiska Rīgas vēsturiskās apbūves tradīcijas iekļaušanai Latvijas kultūras kanonā. Tāpat īpaši nozīmīgs ir Jūsu profesionālais devums Rīgas Vāgnera nama atjaunošanas projektā. Sirsnīgi sveicu Jūs skaistajā dzīves jubilejā!”

Svinīgā Cildinājuma raksta pasniegšana arhitektei Zaigai Gailei notiks, kad valstī uzlabosies epidemioloģiskā situācija.

Zaiga Gaile ir latviešu arhitekte, eksperte arhitektūras mantojuma atjaunošanā, vairāku grāmatu un daudzu publikāciju autore. 1975. gadā beigusi Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras fakultāti. Kopš 1992. gada vada savu biroju.

Zaiga Gaile saņēmusi Latvijas Arhitektūras Lielo gada balvu 2014. gadā par Rīgas Dizaina un mākslas skolas rekonstrukciju, kā arī vairākas Latvijas Arhitektūras gada balvas un citus apbalvojumus - 2014. gadā arhitektei piešķirtas divas Rīgas arhitektūras gada balvas - par Rīgas Dizaina un mākslas skolas koka ēkas pārbūvi un par Rīgas un Latvijas tēla veidošanu pasaulē arhitektūras līdzekļiem (par Žaņa Lipkes memoriālu). 2013. gadā Rīgas dome Zaigai Gailei piešķīra titulu “Gada rīdzinieks” par ieguldījumu Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un Žaņa Lipkes muzeja izveidi. Zaigas Gailes projekti tiek regulāri publicēti starptautiskos arhitektūras izdevumos, tie saņēmuši vairākas starptautiskas godalgas, tostarp galveno balvu kategorijā “Sabiedriskās ēkas” Austrumeiropas un Centrāleiropas arhitektūras triennāles konkursā "East Centric Arhitext Awards 2013" par Žaņa Lipkes memoriālu.

2016. gadā Žaņa Lipkes memoriāls uzvarēja Itālijas Arhitektu un kritiķu asociācijas un izdevuma A10 rīkotajā atlasē un kā vienīgais projekts pārstāv Latvijas arhitektūru laikmetīgās arhitektūras pētījumā “IN practice. The state of committed architecture in Europe”. 2014. gadā Francijas televīzijas kanāls France 3 veidoja filmu par Zaigu Gaili dokumentālo filmu seriāla “Thalassa” ietvaros. Arhitekte lasījusi lekcijas Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Ekonomikas un kultūras augstskolas studentiem, kā arī uzstājusies ar vieslekcijām Stokholmas Karaliskajā mākslas akadēmijā, Venēcijas Arhitektūras biennālē 2016, Kazaņā, Kijevā, Maskavā, Edinburgā un citur.