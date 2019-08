Viļņā atklās Leonarda Koena skulptūru

Viļņā sestdien, 31. augustā, tiks atklāta skulptūra par godu kanādiešu mūziķim un dzejniekam Leonardam Koenam, kura māte bija no Lietuvas emigrējusi ebrejiete.

Viļņas Universitātes Filozofijas fakultātes pasniedzēja un Viļņas mēra Remiģija Šimašus sieva Agne Matulaite savā "Facebook" lapā publicējusi saņemto ielūgumu uz oficiālo atklāšanu.

Pirms vairākiem gadiem mūžībā aizgājušā mūziķa skulptūru veidoja lietuviešu tēlnieks Romualds Kvints, kurš nomira pērn.

"Es nezinu kā, bet pasākuma organizatorus no Norvēģijas sasniegušas baumas, ka man ļoti patīk šīs dzejnieks un dziedātājs," saņemto ielūgumu komentēja Matulaite.

Skulptūra tiks atklāta Viļņas vecpilsētā restorāna "Gabi" pagalmā.

Viļņas pašvaldībā ziņu aģentūrai BNS sacīja, ka skulptūras izvietošanai nav nepieciešama nekāda atļauja, jo tā ir "privāta Kvinta draugu un atbalstītāju iniciatīva".

Šimašus gan "Facebook" ierakstā norādīja, ka Koena skulptūras atrašanās vieta ir pagaidu un pašvaldība meklē pastāvīgu tās novietošanas vietu.

Kanādas dziedātājs, dziesmu autors un dzejnieks Koens nomira 82 gadu vecumā 2016. gada novembrī.

Koens dzimis Kvebekas provincē un uzauga Monreālā, bet mūža nogalē dzīvoja ASV Kalifornijas štatā. Viņš kļuva par dzejnieku, pirms viņš sāka darboties mūzikā, un ir uzrakstījis dažas no savas paaudzes reflektīvākajām dziesmām, tai skaitā slaveno spiričuelu "Hallelujah". Viņš darbojies dzejā un mūzikā piecus gadu desmitus.

Dziesminieka māte Marša Klonicka uz Kanādu emigrēja 1927. gadā 22 gadu vecumā. Savukārt viņa tēva ģimenes saknes meklējamas Polijā.

Neilgi pirms nāves Koens laida klajā savu pēdējo albumu "You Want It Darker", kurā paustas viņa pārdomas par savu mirstīgumu.

Pirms vairāk nekā 20 gadiem Viļņā tika atklāta skulptūra mūzikas leģendai Frenkam Zapam, bet pirms dažiem gadiem pilsētā novietota skulptūra arī Džonam Lenonam.