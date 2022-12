VKKF piešķīris 43 jaunrades veicināšanas un 20 mūža stipendijas

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) nolēmis piešķirt 43 jaunrades veicināšanas un 20 mūža stipendijas, informēja VKKF pārstāve Ilona Skuja.

Viņa norāda, ka mūža stipendijas apmērs ir 185 eiro mēnesī un jaunrades stipendijas apmērs no nākamā gada 1. janvāra būs 939 eiro mēnesī. Stipendijas izmaksa tiek veikta reizi mēnesī, netiek aplikta ar nodokļiem, un to izmaksā VKKF no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

Jaunrades veicināšanas stipendiju no nākamā gada saņems Madara Gibze, Simona Veilande, Inga Pērkone-Redoviča, Tabita Rudzāte, Viktors Dāboliņš, Jānis Kalnačs, Dace Lamberga, Anna Belkovska, Andris Kalnozols, Ieva Lešinska-Geibere, Ieva Melgalve, Jānis Lejiņš, Jānis Ozoliņš, Gundega Repše, Jana Rūce un Ieva Samauska.

Tāpat jaunrades veicināšanas stipendiju saņems Ilona Breģe, Ēriks Ešenvalds, Aivars Kalējs, Arturs Maskats, Indra Riše, Renāte Stivriņa, Andris Vecumnieks, Agneta Volkova, Sabīne Indriksone-Moore, Jana Kukaine, Ilmārs Šterns, Reinis Boters, Ieva Gaurilcikaite-Sants, Ieva Struka, Renāte Blumberga un Ieva Zepa.

Stipendiju saņems arī Kristaps Ancāns, Ivars Drulle, Reinis Dzudzilo, Ance Eikena, Miķelis Fišers, Rasa Jansone, Auguste Petre, Alnis Stakle, Kitija Vasiļjeva, Sabīne Vernere un Amanda Ziemele.

Savukārt mūža stipendijas no nākamā gada saņems arhitekts Kārlis Alksnis, dizainere, pedagoģe Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā Inese Pētersone, viena no Latvijas amatierkino kustības ilglaicīgākajām dalībniecēm Regīna Šulca, Latvijas Televīzijas režisore, aktrise Guna Balode, vēsturnieks, etnogrāfs, rakstnieks Uģis Niedre, arheologs Andrejs Vasks, rakstniece Nora Ikstena un māksliniece, grāmatu ilustratore Anita Paegle.

Tāpat mūža stipendiju saņems literatūrkritiķis un rakstnieks Guntis Berelis, Dziesmu svētku Goda virsdiriģents, pedagogs Jānis Zirnis, muzikoloģe, pedagoģe Jeļena Ļebedeva, operas un koncertdziedātāja, pedagoģe Maija Krīgena, aktieris, režisors, dramaturgs, skatuves runas un aktiermeistarības pasniedzējs Ivars Brakovskis, Rēzeknes Tautas teātra režisore Māra Zaļaiskalns, baleta māksliniece Lita Beiris, Ziemeļlatgales teicēja, folkloras kopas "Atzele" vadītāja Anna Annuškāne, vēsturniece, Vidzemes lībiešu pētniece Rasma Noriņa, fotogrāfe Inta Ruka, tekstilmāksliniece Ruta Bogustova, mākslinieks, ilustrators, karikatūrists Māris Bišofs.