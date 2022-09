VNĪ izvērtē izmaksu pamatotību Valmieras teātra rekonstrukcijas projekta sadārdzinājumam

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) izvērtē izmaksu pamatotību pilnsabiedrības "SBSC" iesniegtajam Valmieras drāmas teātra rekonstrukcijas projekta sadārdzinājumam, portālu "Delfi" informēja VNĪ pārstāvji.

VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs norāda, ka kapitālsabiedrība turpinās īstenot uzsākto teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, apskatot vairākus iespējamos scenārijus.

Būvnieka "SBSC" ieskatā kompensējamais sadārdzinājums ir 3,4 miljoni eiro, kā arī nepieciešami 0,6 miljoni eiro papildu finansējums būvlaukuma uzturēšanai. "SBSC" iesniegtie projekta aprēķini un pamatojums, kā arī iesniegtie dokumenti neapliecina pieprasītā sadārdzinājuma pamatotību vairākās izmaksu tāmes pozīcijās, tostarp darbaspēka izmaksu sadārdzinājuma, kā arī būvlaukuma uzturēšanas izmaksu sadārdzinājuma cēlonisko saistību ar Krievijas agresiju Ukrainā.

"VNĪ kā atbildīgs sabiedrības un valsts interešu pārstāvis dara visu, lai iespējami labāk risinātu ārējo apstākļu rādītās problēmas būvdarbu finansēšanā. No saviem sadarbības partneriem – "SBSC" - patiešām gaidījām atbildīgāku pieeju radušos problēmu risināšanā, it īpaši ņemot vērā faktu, ka darbu kavēšanās rada lielākas neērtības teātra kolektīvam, nekā sākotnēji tika plānots," saka Griškevičs.

"Mēs izskatām vairākus variantus situācijas risinājumam, taču likuma normas un gādīga saimnieka pozīcija neļauj mums maksāt vairāk, nekā ir pamats to darīt. Taču VDT rekonstrukcijas projektā sarunas ar pilnsabiedrību "SBSC" nenorit cerētajā tempā. Tās tika uzsāktas jau salīdzinoši drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, taču līdz septembrim neizdevās nonākt pie konkrētiem rezultātiem, proti, vienoties par abām pusēm pieņemamu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un tā pamatotību. Ievilkušās diskusijas ar tagadējo būvuzņēmēju nerada VNĪ pārliecību, ka darbi tiks pabeigti plānotajā termiņā līdz 2023. gada beigām," norāda VNĪ vadītājs.

2022. gadā notikušās straujās izmaiņas ģeopolitiskajā situācijā ir būtiski iespaidojušas būvniecības tirgu. Sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm un valsts atbalstu VNĪ ir izdevies rast risinājumus būvdarbu sadārdzinājuma kompensēšanai lielajos, nacionāla mēroga projektos, piemēram, JRT, Rīgas pils atjaunošanā. Šie būvdarbi turpinās iepriekšējos tempos un apmēros, to īstenošanas termiņi nav būtiski ietekmēti, vēsta VNĪ pārstāvji.

VNĪ projekta sadārdzinājumu vērtē atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2022. gada 30. jūnijā publicētajām vadlīnijām "Vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai sakarā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā grozījumu veikšanai spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos attiecībā uz ēku būvniecību". Vadlīnijas paredz konkrētu metodiku būvmateriālu sadārdzinājuma aprēķināšanai, savukārt sadārdzinājums citās komponentēs ir pamatojams, būvdarbu veicējam iesniedzot pierādījumus gan pašam sadārdzinājumam, gan arī tā cēloniskajai saistībai ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā un tās izraisītajām sekām.

Neskatoties uz darbu gaitā radušos situāciju, VNĪ ir apņēmības pilns pabeigt Valmieras Drāmas teātra ēkas rekonstrukciju pienācīgā kvalitātē un iespējami ātrākos termiņos, lai nākamā gada beigās Valmieras teātra kolektīvs varētu atsākt pilnvērtīgi darboties atjaunotajās telpās. VDT kolektīvs līdz šim ir bijis apņēmības pilns arī būvniecības laikā vismaz daļēji turpināt darbu esošajās telpās. Iesaistītās puses strādā pie risinājumiem, kas nodrošinātu darbības nepārtrauktību arī ziemas sezonā.

Valmieras Drāmas teātra ēkai tiks paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota energovadība, teātra darbiniekiem nodrošināta komfortablāka darba vide, izbūvēta jauna "black box" zāle, kā arī uzlabota vides pieejamība. Patlaban ir veikti praktiski visi nepieciešamie demontāžas darbi un notiek ēkas konstrukciju pastiprināšanas darbi, tajā skaitā ir nostiprināti esošie ēkas pamati un izbūvēti jauni, tāpat nostiprināta sekantes siena pie rātes upītes gravas. Noslēgumam tuvojas arī divu kāpņu telpu izbūve. Jau iepriekš tika veikta inženiertīklu demontāža, tostarp ir demontēta esošā apkures un kanalizācijas sistēma.

Plānotās VDT projekta izmaksas ir 9,7 miljoni eiro (kas ietver būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības, aprīkojuma iegādes u.c. izmaksas), no tām būvniecības izmaksas - 6,6 miljoni eiro (bez PVN). VDT pārbūve daļēji tika finansēta no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Kopējais plānotais ERAF finansējums ir 4,5 miljoni eiro, no tiem līdz augustam iztērēti 0,44 miljoni eiro, pārējos līdzekļus plānots apgūt 2023. gada laikā.

Jau ziņots, ka kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) otrdien, 7. septembrī, pēc tikšanās ar VNĪ pārstāvjiem un Valmieras teātra vadību sacīja, ka teātrim situācija ir kritiska un ir apdraudēta tā darbība. "VNĪ nekavējoties jārod racionāls, saimniecisks un uz teātra darbības nepārtrauktību vērsts risinājums," pēc tikšanās akcentēja Puntulis.

Savukārt teātra vadītāja Evita Sniedze pauda, ka teātris ir ķīlnieks ieilgušam strīdam: "Esam pielāgojuši savu darbību būvniecības darbiem, strādājot ekstrēmos, teātra darbībai faktiski nepiemērotos apstākļos. Apzinoties potenciālos būvniecības projekta attīstības scenāriju un ņemot vērā Jaunā Rīgas teātra ēkas pārbūves pieredzi, esmu bažīga par teātra attīstības iespējām tuvākajā nākotnē.

Direktore norāda, ka šobrīd vairāk nekā puse Valmieras teātra ēkas ir demontēta, bez jumta un sienām, ir nodemontēts viss siltumtīkls, atstājot teātra ēku bez apkures, bez labierīcībām, ūdensvads ar siltu ūdeni ir pieejams tikai vienā grimētavā, kas pielāgota frizētavai. Tajā pat laikā Valmieras teātris kopš pagājušā gada janvāra nav pārtraucis spēlēt izrādes teātra Apaļajā zālē, un kopā ar viesošanos Latvijā un Dailes teātrī katru mēnesi tiek rādītas vairāk kā divdesmit izrādes.

Pēc sākotnējā plāna, ko izstrādāja VNI, projekts bija jāpabeidz 2022. gada oktobrī, vēlāk termiņi tika pārcelti uz 2023. gada janvārī un pēc tam uz 2023. maiju.