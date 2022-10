VNĪ: Valmieras drāmas teātra pārbūvi plānots pabeigt 2024. gada pavasarī

Valmieras drāmas teātra pārbūvi plānots pabeigt 2024. gada pavasarī, ceturtdien, 13. oktobrī, intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

"Mērķis joprojām ir pēc iespējas ātrāk sākt būvdarbus, lai teātrim nodrošinātu mājvietu," sacīja VNĪ valdes priekšsēdētājs.

Griškevičs minēja, ka šobrīd notiek sarunu procedūra ar vairākiem būvniekiem. Līgumu plānots noslēgt oktobra beigās, bet steidzamos būvdarbus paredzēts sākt novembra sākumā. "Mērķis ir oktobra beigās noslēgt līgumu un sākt steidzamos būvdarbus novembra sākumā, lai veiktu jumta konstrukciju, logu un nesošo konstrukciju izbūvi," viņš teica.

VNĪ valdes priekšsēdētājs piebilda, ka pašlaik nav indikāciju, ka līgumu nevarētu noslēgt līdz mēneša beigām.

Tāpat Griškevičs atzīmēja, ka nākamā gada sākumā būs jauns iepirkums ēkas iekšdarbiem.

Jau vēstīts, ka 2022. gada septembra beigās VNĪ paziņoja par sadarbības izbeigšanu ar pilnsabiedrību "SBSC" Valmieras drāmas teātra ēkas pārbūves projektā.

VNĪ skaidroja, ka faktiskā "SBSC" būvdarbu izpilde no 2021. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 31. septembrim bija 17%, lai gan atbilstoši būvdarbu grafikam bija jābūt 50% no kopējā būvdarbu apjoma. Tāpat būvnieks nespēja pamatot būvniecības izmaksu sadārdzinājumu 50% apmērā no būvdarbu līguma summas.

Plānotās Valmieras drāmas teātra projekta izmaksas ir 9,7 miljoni eiro, kas ietver būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības, aprīkojuma iegādes un citas izmaksas, no tām būvniecības izmaksas - 7,6 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Valmieras drāmas teātra pārbūve daļēji finansēta no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Kopējais plānotais ERAF finansējums ir 4,5 miljoni eiro, no tiem līdz augustam iztērēti 0,44 miljoni eiro, pārējos līdzekļus plānots apgūt 2023. gada laikā.

Vienlaikus valdība 2022. gada 11. oktobrī nolēma piešķirt papildu 989 260 eiro Valmieras drāmas teātra darbības un ēkas konservācijas nodrošināšanai, kā arī ēkas bīstamības novēršanai.