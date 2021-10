Žaņa Lipkes memoriālā notiks forums 'Riga Talks 3'

No 4. līdz 7. oktobrim Žaņa Lipkes memoriālā norisināsies sarunu cikls "Rīga Talks 3", kam šogad dots nosaukums "Pilsoniskā drosme ilgtspējīgai demokrātijai", portālu "Delfi" informē Lipkes memoriāla vadītāja Lolita Tomsone.

Forumā ar pieredzi dalīsies ne vien pētnieki, NVO pārstāvji, vārda un skatuves mākslinieki no Latvijas, bet arī sabiedrisko organizāciju pārstāvji no Vācijas, kuri nodarbojas ar pilsonisko izglītību jauniešiem un vecākiem imigrantu vidū. Forums noslēgsies ceturtdien, 7. oktobrī, ar stendapu "Aleponijā".

Pirmdien, 4. oktobrī, pēcpusdienas diskusijas veltītas Latvijas iedzīvotāju attieksmei pret dažādu tautību, tīcību un rasu grupām, par ko runās pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Savukārt, par vietējo romu izaicinājumiem un atspoguļojumu Latvijas medijos stāstīs Deniss Kretalovs, romu kopienas pētnieks. Par šobrīd īpaši aktuālu tēmu, Latvijas pilsoniskā protesta mākslu, stāstīs režisore Krista Burāne.

Pirmdienas, 4. oktobra, vakarā pulksten 19 Lipkes memoriālā notiks dzejas un atdzejas vakars "Parādi, kur tev sāp?" Ar lasījumiem par ikdienišķu naidu, mīlu un aizspriedumiem uzstāsies dzejnieces Inga Gaile, Anna Auziņa, Katrīna Rudzīte un Aļesja Loseva.

Otrdienas, 5. oktobra, diskusijas veltītas atmiņu kultūrai un virtuālajai realitātei, kā mēģinājumam saglabāt vēsturiskās liecības. Muzeologs Raivis Sīmansons stāstīs par atmiņu topogrāfiju – Rīgas ebreja un mākslinieka Borisa Lurjes vietām, kas saistās ar viņa holokausta un zaudējuma pieredzi. Pētnieku un Stradiņa universitātes profesoru Denisu Hanovu nodarbina kultūras atmiņa un viltus integrācijas tēma Latvijā, viņš mēģinās atbildēt uz jautājumu, kuram pieder atmiņa? Diskusiju noslēgs Ksenija Dziatlovskaja (BVRE) ar Vācijas postpadomju imigrantu piemēru par kolektīvās atmiņas nozīmi, lai dažādas kopienas varētu turpināt sadzīvot vienā valstī.

Vakara sesija pulcēs jauno mediju māksliniekus, izglītotājus, sociālantropologus un jauniešus, lai ielūkotos Lipkes Bunkura VR pieredzes tapšanas gaitā. Uzmanības centrā ir stāsts par nosargātu noslēpumu, ko palīdz iepazīt astoņgadīgais Zigis - cilvēkglābēju Žaņa un Johannas dēls. Lipkes Bunkura VR otrās kārtas iestrādes un realizācijas ieceres prezentēs starptautiskas reklāmas aģentūras "Fallon" radošais tehnologs Korijs Maklauds. Apmeklētāji varēs paši izmēģināt 3D brilles, lai izstaigātu virtuālo bunkuru un satiktos ar Lipkes izglābto cilvēku stāstu.

Trešdien, 6. oktobrī, uzmanība vērsta labās prakses piemēriem, Vācijas pieredzei darbā ar krievvalodīgo kopienu. Eksperti skaidros, vai pilsoniskā izglītība ir sabiedriskais pienākums, kāda ir imigrantu dalība politiskajos procesos. Diskusijas būs krievu valodā ar sinhrono tulkojumu latviski.

Ceturtdienas, 7. oktobra, sarunas veltītas cilvēktiesību jautājumiem krīzes, piemēram, pandēmijas laikā. Inese Vaivare, LAPAS un brīvprātīgās palīdzības kustības "Viegli palīdzēt" vadītāja aicinās izvērtēt, ar kādām sistēmas nepilnībām krīzes laikā jāsaskaras cilvēkiem, kā atrast sistēmisku risinājumu nākotnē. Anhelita Kamenska no Latvijas Cilvēktiesību centra, dalīsies ar jaunākajiem pētījumiem, kā pandēmijas laiks ietekmējis naida izpausmes Eiropā un Latvijā. Kaspars Zālītis no LGBT+ kustības "Mozaīka" komentēs kopienas pēdējos gados pieredzētos naida uzbrukumus. Daļa no pasākumiem būs vērojami arī tiešraidē.

"Riga Talks 3" noslēgsies ceturtdien, 7. oktobrī, pulksten 19.30 bārā "Aleponija" ar četru komiķu stendapu "Rūdīto sniegpārsliņu monologi". Džemma Sudraba, Alise Zariņa, Aleksandrs Margoļins un Lidija Oijeniji stāstīs par dzīvi sociālajos zirnekļtīklos un to, kā rūdās sniegpārsliņas pandēmijas gadā.

Visi pasākumos ieeja brīva ar vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas sertifikātu.