'Zelta mikrofonu' par mūža ieguldījumu saņems skaņu inženieris Augustīns Delle

Pēc Rīgas elektromehāniskā tehnikuma absolvēšanas 1965. gadā Delle īslaicīgi strādājis par krāvēju, ekspeditoru ostā, arī mākslinieku-noformētāju, līdz iekārtojās skaņu ierakstu tehniķa darbā Rīgas Kinostudijā. Pusgadu vēlāk viņš sāka strādāt Latvijas radio sākotnēji ārpusstudijas pārraižu daļā, nodrošinot tiešraides no LU Lielās Aulas, Lielās Ģildes, Nacionālās operas u.c. Notika komandējumi uz Liepājas estrādi "Pūt, vējiņi", Mežaparka Lielo estrādi.

70. gadu vidū Augustīns Delle kļuva par 1. studijas skaņu inženieri, ieraksti tad notika vēl bez miksēšanas. Darba diena sākās ar Latvijas radio kora mēģinājumiem un ierakstiem, pusdienlaikā kori nomainīja Latvijas radio estrādes un vieglās mūzikas orķestris, vakarpusē studija bija jāpārkārto dažāda žanra fondu ierakstiem.

Skaņu inženiera darbs, kura ikdienas leksikā ir termini raksturlīknes, sapārotie mikrofoni, fāze, polaritāte u.c., nav iedomājams bez ciešas sazobes ar skaņu režisoriem. Augustīns Delle sadarbojies ar Jāzepu Kulbergu, Viktoru Grunduli, Valdi Krastiņu, Igoru Ivanovu, Kārli Pinni, Ivaru Vīgneru, Kārli Rūtentālu, Jāni Rubenu, Normundu Slavu, Vari Kurmiņu u.c. Latvijas un ārzemju speciālistiem.

"Esmu piedzīvojis visus skaņas ierakstu formātus, skaņu režisorus un mūziķus," saka par Latvijas radio 1. studijas "mēbeli" iesauktais Gusts, kas uz ierakstu ieradās pirmais, bet aizgāja pēdējais. No malas šķietami tīri tehniskajā darbā viņš bijis reizē neredzams, reizē ļoti klātesošs ar savu laipnību un labvēlību: "Jādara tas, kas jāizdara, un noteikti to ir labāk un vieglāk darīt ar smaidu!" Gatavojoties ierakstam vai studijas koncertam, darāmā ir daudz – jāplāno mūziķu, līdz ar to mikrofonu izvietojums, jāizvelk vadi, viss no tehniskā un mākslinieciskā viedokļa pareizi jāsaslēdz, pēc ieraksta uzstādījums jāizjauc, lai nākamajā ierakstu sesijā visu atkal būvētu no jauna.

Kā norāda Mazvērsīte, skaņu inženiera darba piecdesmit darba gados nav mainījies Oma likums, toties radikāli attīstījies tehniskais aprīkojums, skaņu ierakstu aparatūra: pultis, mikrofoni, datu nesēji no magnētiskajām lentēm līdz minidiskiem un DAT kasetēm, ko tagad jau aizstājusi ciparu tehnika – nācies ļoti daudz mācīties. Daudzo apskaņojamo kolektīvu un mūziķu vidū, protams, gadījies arī pa sarežģītākam klientam, reizumis tehniski viss ir labākajā kārtībā, taču ieraksts neizdodas, ir bijis arī otrādi. Liels gandarījums gūts par darbu ar Lolitas Ritmanes mūziku filmai "Dvēseļu putenis", britu komponista Ričarda Hārveja skaņu celiņu filmai "Luters".

Vēsturiski iegājies, ka Latvijas radio skaņu režisors atrodas citā telpā – aiz stikla, līdz ar to tieši skaņu inženieris ir persona, kas ir tiešā saskarē ar mūziķiem. Ieraksts viņiem allaž saistīts ar stresu, kuru mazināt palīdzējusi Gusta sirsnība, raksta Mazvērsīte.