Ziedoņa muzejs atklājis lielo jautājumu izstādi 'Perpendikulārā karote'

Ziedoņa muzejs atklājis Ziedoņa muzeja un scenogrāfa Andra Kaļiņina veidoto lielo jautājumu izstādi "Perpendikulārā karote". Tā veltīta Imanta Ziedoņa, Vitālija Korotiča un Gunāra Janaiša grāmatai (1972) ar tādu pašu nosaukumu, kurā dokumentēts ceļojums uz tā laika Tadžikistānu, apbrīnojot tās bagātīgo kultūru un viesmīlīgos cilvēkus. Izstāde bez maksas skatāma Sporta 2 kvartālā Rīgā.

Imants Ziedonis gan Latvijas, gan pasaules mēroga ceļojuma aprakstos vienmēr meklējis konkrētajai vietai raksturīgo, nekur citur neatrodamo. Spilgtākais ārzemju ceļojuma apraksts izdots grāmatā "Perpendikulārā karote", kas vēsta par septiņdesmito gadu sākuma Tadžikistānu. Viens no ceļojuma grūtākajiem uzdevumiem ir pašu ceļotāju uzstādītais mērķis atrast tadžiku perpendikulāro karoti. Tās meklējumi autorus aizved daudz tālāk, liekot nojaust, ka mūsu tautām kopīgā ir daudz vairāk nekā sākotnēji varētu šķist. Izstādes radošo komandu veido dažādu jomu profesionāļi – Ziedoņa muzeja komanda, scenogrāfs Andris Kaļiņins, modele Māra Sleja, fotogrāfe Vinita Vilcāne-Krilova un grima māksliniece Līva Drešere.

"Mūsdienās pasaule ir mainījusies – Latvija atkal ir brīva, neatkarīga, bet Tadžikistānas – Kirgizstānas pierobežā jau gadu desmitiem turpinās nemieri. Nav vienas pareizās atbildes, kā raudzīties uz šo grāmatu un jaunajiem jautājumiem, ko tā paver mūsdienās. Tāpēc, saglabātu svaigu laikmeta kontekstā, aicinām šo trīs ceļotāju kopdarbu lasīt caur jautājumiem, kas šobrīd aktuāli katram pašam. Lai ceļojums grāmatā un izstādē pārtop par patstāvīgu un drosmīgu domāšanas ceļu, kurā mācīties atvērtību jaunām pieredzēm," tā par izstādi stāsta scenogrāfs Andris Kaļiņins. Izstādē Sporta 2 kvartālā izmantoti Imanta Ziedoņa un Gunāra Janaiša atvestie priekšmeti no Tadžikistānas, kas izmantoti mūsdienīgās modes fotogrāfijās. Ikviens izstādes apmeklētājs aicināts lasīt "iesaldēto grāmatu" un uzdot vai atbildēt uz kādu no saviem lielajiem jautājumiem, uzrakstot zīmīti un ievietojot to speciālā kastītē. Izstādes atklāšanā jaunieši no Rīgas 49. vidusskolas rakstīja savus lielos jautājumus un pēc tam diskutēja par tiem.