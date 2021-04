Ziedoņa muzejs atklās brīvdabas izstādi par jaunlatviešiem un jaunigauņiem

Godinot vienu no zināmākajiem jaunlatviešiem – Krišjāni Baronu – un viņa laikabiedrus, Ziedoņa muzejs aicina satikt jaunlatviešus un jaunigauņus brīvdabas izstādē Rīgā, Sporta ielā 2 – Sporta 2 kvartālā.

Kā informē muzeja pārstāvji, Latvijas un Igaunijas kopizstāde "Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons" brīvi pieejama apmeklētājiem.

Izstādes ideju un konceptu veidojusi Imanta Ziedoņa muzeja komanda kopā ar māksliniekiem, pētniekiem un kuratoriem no Igaunijas. Izstādē "Tuvie - nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons" var iepazīt jaunlatviešus – Krišjāni Baronu, Frici Brīvzemnieku un citus latviešus, kā arī sastapt viņu līdzgaitniekus no Igaunijas – rakstnieku, igauņu laikraksta "Postimees" dibinātāju Johanu Voldemāru Jansenu (Johann Voldemar Jannsen), skolotāju, vienu no nozīmīgākajiem cilvēkiem igauņu nacionālajā atmodas kustībā Karlu Robertu Jakobsonu (Carl Robert Jakobson) un citus igauņus.

"Līdz ar mūsu ceļa Tartu – Dundaga sākumu šo izstādi atklājām Igaunijas Nacionālajā muzejā, tādējādi veicinot abu valstu sadarbību un interesi vienam par otru. Pēc tam izstāde nonāca Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, taču otrais pandēmijas vilnis to apturēja. Esam neizsakāmi priecīgi, ka izdevies izstādi pielāgot ārtelpām un atvērt to mūsu Rīgas mājās – Sporta 2 kvartālā. Ar šo izstādi vēlamies ikvienu rosināt domāt par mūsu saknēm un vērtībām, godināt jaunlatviešu un jaunigauņu būtiskāko devumu - politisko tiesību paplašināšanas nostiprināšanos un kultūras attīstības uzplaukumu gan Latvijā, gan Igaunijā," pauž Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende.

Izstādes apmeklētāji aicināti arī iepazīt kultūrvietu "Augtuve", kur šobrīd mājo tēlnieces Leas Davidovas – Mednes veidotā Krišjāņa Barona pieminekļa kopija un ikviens var iestādīt savu tautasdziesmu.

Izstāde "Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons" apskatāma Sporta 2 kvartālā līdz 2021. gada maija beigām, un tā ir daļa no Imanta Ziedoņa muzeja projekta "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu". Projekta laikā kopš pagājušā gada īstenoti vairāki kultūras notikumi, lai stiprinātu nacionālo pašapziņu un ikvienam liktu aizdomāties par savām saknēm un nacionālajām vērtībām.