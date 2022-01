Žurnāls 'Punctum' aizsācis rakstu sēriju par seksuālo vardarbību radošajā vidē

Interneta žurnālā "Punctum" aizsākta dokumentālo stāstu sērija "#EsArī", ar ko paredzēts pievērst uzmanību seksuālajai vardarbībai tieši radošajā vidē. 31. janvārī publicēti pirmie divi stāsti, kuros sievietes no radošās vides dalās ar reāliem seksuālās vardarbības gadījumiem savā dzīvē.

Pirmo divu personīgās pieredzes stāstu autores ir publiciste Agra Lieģe-Doležko un māksliniece Anna Dzērve. Abos gadījumos sievietes cietušas vardarbību no literārās vides pārstāvjiem, kuru vārdi publikācijās ir šifrēti. Agra Lieģe-Doležko savā stāstā atklāj motivāciju dalīties ar pagātnes pārdzīvojumu publiski: "Redzot to, cik dziļi mūsu sabiedrībā ieēdusies pārliecība, ka jebkādas fiziskas, seksuālas vai emocionālas vardarbības upuriem ir jānes vismaz daļa no kauna un atbildības par notikušo, sapratu, ka no šīs pretīgās pēcgaršas vēlos atbrīvoties. Es savu kaunu par notikušo gribu atdot tam, kuram tas pieder."

Žurnāla redaktore Laura Brokāne, minētās sērijas iniciatore, portālam "Delfi" norāda, ka īpaši vēlējusies pievērsties seksuālajai vardarbībai tieši radošajā vidē: "Svarīgi, ka šādas situācijas netiek normalizētas un pieļautas arī radošajā vidē, kurā cits citu pazīst un, iespējams, ar šādiem stāstiem negribas sabojāt attiecības." Viņa vērš uzmanību uz faktu, ka Latvijā ar vardarbību dzīves laikā saskaras katra trešā sieviete.

"Diemžēl Latvijas sabiedrībā ir augsta tolerance pret vardarbību ģimenē un seksuāliem uzbrukumiem, nereti pat nākas dzirdēt viedokļus, ka sieviete pati izprovocē un, ja atklāti runā par seksuālu aizskārumu, tātad ir pārāk emocionāla, pārspīlē un lieki čīkst – tā, it kā viņa būtu kaut kas, kas pienāktos vīrietim, un, jo sieviete ir klusāka, jo gaumīgāk," piebilst Brokāne. Žurnāls "Punctum" aicina literātus, māksliniekus un citus radošās jomas pārstāvjus reflektēt par seksuālu vardarbību, lai šī tēma nepaliek apslēpta un noklusēta, un iesūtīt savus pieredzes stāstus žurnāla redakcijai.