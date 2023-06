Aicina Dziesmu svētkos izkārt valsts karogus un organizēt darbu attālināti

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Rīcības komiteja pirmssvētku sēdē akceptējusi divus rosinājumus – aicināt Latvijas pašvaldības par godu Svētkiem nedēļā no 2. līdz 9. jūlijam izkārt valsts karogus, kā arī rosināt valsts iestādes, kas darbojas Rīgā, Rīgas pašvaldības un privātās institūcijas iespēju robežās Svētku nedēļas laikā pēc iespējas organizēt darbu attālināti, "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Linda Ertmane.

Ņemot vērā svētku nozīmību, kā arī lai izrādītu pienācīgu godu Dziesmu un deju svētku tradīcijām, arī svētku dalībniekiem un atbalstītājiem, īpaši pašvaldībām, Svētku rīkotāji aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju un institūciju pie ēkām izkārt Latvijas valsts karogu svētku nedēļā. Pirmo reizi aicinājums visiem iedzīvotājiem un institūcijām izkārt valsts karogu Svētku nedēļas laikā izskanēja 2013. gadā.

Sākot ar 2. jūliju, kad Rīgā notiks Svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās", līdz pat 9. jūlijam, izskanot Noslēguma koncertam "Kopā Augšup", Rīgas ielās papildus kursēs vairāk nekā 800 autobusu. Tā kā gaidāmi lielāki sastrēgumi, Svētku rīkotāji vērš uzmanību, ka ceļā uz un no darba būs jāpavada ilgāks laiks, nekā ierasts. Rīcības komiteja aicina tos darbus, kuru pilnvērtīga izpilde ir iespējama arī attālināti, veikt to no mājām.