No vidusskolas klases, kurā apmetušies jauniešu deju kolektīva "Randa" puiši, skaļi skan latviešu tautas dziesmas. Viņi sit plaukstas un entuziastiski dzied līdzi, kamēr citi deju biedri vēl saldi guļ. Vaicāti par to, cik daudz laika sanāk atvēlēt naktsmieram, dejotāji atbild, ka tās ir "citam viena, citam divas, citam trīs stundas", jo diena, kas pavadīta mēģinājumos Daugavas stadionā, jauniešus neattur no svētku svinēšanas arī pa nakti, kā viņi paši saka: "Mēs varam, esam īsti dejotāji!".

JDK "Randa" dalībnieki Dziesmu un deju svētku nedēļā apmetušies Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā, telpas dalot ar vēl citiem kolektīviem no Salacgrīvas un Ainažiem. Vaicāti par dzīvošanas apstākļiem, jaunieši jokojot atbild: "Kas var būt labāks par dzīvošanu vidusskolā!". Kopumā gan ēdināšana, gan sadzīve viņus apmierinot, vienīgais ēdieniem varētu būt pievienots vairāk sāls.