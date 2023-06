Dziesmu svētku dalībniekiem nodrošinās 200 000 litru dzeramā ūdens

Minerālūdens "Mangaļi" uzstādīs 25 depozīta punktus XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku (turpmāk – Svētki) norises vietās un nodrošinās dalībniekus ar vairāk nekā 200 000 litriem dzeramā ūdens.

"Dziesmu un deju svētki kā notikums nedēļas garumā ar vairāk kā 60 pasākumiem un 40 000 dalībniekiem ir vērienīgākais sadarbības projekts Latvijā, tajā ir svarīgs visu iesaistīto pušu – valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu – ieguldījums. Esam no sirds pateicīgi Svētku atbalstītājam "Mangaļi" par iespēju piedāvāt dalībniekiem minerālūdeni, reizē rūpējoties arī par ilgtspējas aspektu, kas šajos Svētkos ir viens no organizatoriskā procesa vadmotīviem," akcentē Svētku izpilddirektore Daina Markova.

"Šie Svētki mums ir īpaši nozīmīgi, jo pirmo reizi minerālūdens "Mangaļi" kļuvis par vienu no Svētku atbalstītājiem. Ir liels gods, caur Svētku kopienai noderīgām atbalsta iniciatīvām, tālāk nest ne tikai latviskās kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, bet arī mūsu zemes vienu no lielākajām vērtībām un spēka enerģijām – mūsu ūdeni," stāsta Estere Ermale, minerālūdens "Mangaļi'' zīmola vadītāja.

Zīmola "Mangaļi" atbalsts Svētkiem rezultēsies veldzējošā atspirdzinājumā, nodrošinot dalībniekus desmit dienu garumā ar 205 385 litriem ūdens jeb 322 586 gab. ūdens pudelēm. Šiem Svētkiem "Mangaļi" radījis īpaša dizaina etiķetes, kas sākot jau ar šo mēnesi nonāks arī tirdzniecības vietās visā Latvijā.

Lai Svētki tiktu svinēti atbildīgi pret apkārtējo vidi, kurā dzīvojam, tad visās norises vietās būs uzstādīti depozīta konteineri. Kopā būs pieejami vairāk nekā 25 depozīta nodošanas punkti, kuros būs iespējams nodot plastmasas, stikla un alumīnija dzērienu iepakojumus ar depozīta pārstrādes zīmi.

"Ikviena pudele, kas tiek nodota depozīta punktos, ir individuāli mazs, tomēr nozīmīgs solis, ar ko katrs no mums var sākt, lai kopīgi rūpētos par dabas resursu atjaunošanu un saglabāšanu. Šis vienkāršais solis no mums neprasa daudz, un ne tikai samazina dabā izmesto atkritumu apjomu un dabas piesārņojumu, bet arī palīdz mums ražot iepakojumu no otrreizēji pārstrādāta materiāla, samazinot kopējo enerģijas patēriņu un dabas piesārņojumu. Lai nodrošinātu dzīvotspējīgu un zaļāku nākotni, aicinu Svētku dalībniekus un apmeklētājus rīkoties atbildīgi un nododot pudeles "Mangaļi" depozīta punktos Svētku norises vietās,'' aicina Ermale.

Svētku dalībniekiem un apmeklētājiem, Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un ciemiņiem zīmols "Mangaļi" būs sarūpējis īpašus Svētku sajūtu punktus:

Daugavas stadionā sadarbībā ar Latvijā un pasaulē zināmo grafiti mākslinieku Kiwie top Svētku foto siena neaizmirstamu mirkļu iemūžināšanai, uz kuras atradīsies mākslinieka īpaši radītā 3D stilā zīmētā Vislatvijas "Mangaļi" Svētku josta.

Esplanādē vairāku metru garā vides instalācija ar Vislatvijas vēlējumu jostu katram novadam, kurās apmeklētāji varēs atstāt novēlējumus viens otram un dalīties ar sajūtām Svētku laikā.

Mežaparka Lielajā estrādē "Mangaļi" miera oāze ar šūpuļkrēsliem starp kokiem, kurā atpūtu un iespēju paslēpties no saules stariem varēs gūt ikviens dalībnieks un koncertu apmeklētājs.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki notiks Rīgā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. To galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja. Svētkus organizē LNKC.