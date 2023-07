Dziesmu svētku gājiena laikā Rīgas centrā būs būtiski satiksmes ierobežojumi

Svētdien, 2. jūlijā, Rīgā norisināsies XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens. Pasākuma norises laikā vairākas Vecrīgas un pilsētas centra ielās transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos.

Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā spēkā būs no pulksten 9.30. Dažviet satiksmes ierobežojumi spēkā ir jau no sestdienas, 1. jūlija.

No sestdienas 1. jūlija, pulksten 18 līdz pirmdienas, 3. jūlija, pulksten 6 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Tērbatas ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz Baumaņa skvēram.

Tāpat no sestdienas, 1. jūlija, pulksten 22 līdz pirmdienas, 3. jūlija pulksten 1.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs: 11. novembra krastmalas posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai; 11. novembra krastmalai paralēlajā ielā; kā arī Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Šķūņu ielai.

Svētdien, 2. jūlijā, no pulksten 10 divos maršrutos noritēs Svētku dalībnieku pulcēšanās un gājiens. Viens no gājiena maršrutiem virzīsies pa: 11. novembra krastmalu - Kaļķu ielu - Brīvības laukumu - Brīvības bulvāri - Brīvības ielu - Bruņinieku ielu. Otrs gājiena maršruts virzīsies pa: 11. novembra krastmalu - Poļu gāti - Pils ielu - Doma laukumu - Smilšu ielu - Vaļņu ielu - Kaļķu ielu - Brīvības laukumu - Brīvības bulvāri - Brīvības ielu - Bruņinieku ielu.

Svētdien, 2. jūlijā, no pulksten 19 līdz 23 dalībniekiem "Arēnas Rīga" teritorijā notiks Svētku atklāšanas koncerts.

Svētdien, 2. jūlijā, no pulksten 7 līdz gājiena beigām Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju vairākās Vecrīgas un pilsētas centra ielās transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos. Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā spēkā būs no pulksten 9.30.

Svētdien transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos: Sporta ielas posmā no Skanstes ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai; Grostonas ielā; Vesetas ielas posmā no Sporta ielas līdz Hanzas ielai; Miesnieku ielā; Pils ielā; Poļu gātē; Bīskapa gātē; Herdera laukumā; Kaļķu ielā; Pils laukumā; Daugavas gātē; Doma laukumā; Smilšu ielā; Mūku ielā.

Tāpat norādītajā laika periodā, svētdien, 2. jūlijā, no pulksten 7 līdz gājiena beigām transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no iebraukšanas autostāvvietā "Jēkaba arkāde" līdz Kaļķu ielai; Bruņinieku ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai; Aspazijas bulvāra posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai; Raiņa bulvāra posmā no Reimersa ielas līdz Inženieru ielai; Brīvības bulvārī (izņemot sabiedrisko transportu); Brīvības ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai; Elizabetes ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Tērbatas ielai (izņemot sabiedrisko transportu); Stabu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai; Ģertrūdes ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai.

Norādītajā laika periodā transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos arī: Lāčplēša ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai; Blaumaņa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības bulvārim; Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai; Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai; Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Reimersa ielai (izņemot sabiedrisko transportu); Merķeļa ielas posmā no Inženieru ielas līdz Brīvības bulvārim; Reimersa ielā (izņemot sabiedrisko transportu); Arhitektu ielā.

Svētdien, 2. jūlijā, no pulksten 9 līdz 20 Vecrīgas teritorijā, Svētku gājiena maršrutā slēgs velosipēdu, uniciklu, velorikšu, elektromobiļu, elektroskrejriteņu, alus velosipēda un zirgu pajūgu satiksmi. Tāpat svētdien, no pulksten 16 līdz pulksten 24 minēto transportlīdzekļu satiksmi slēgs Svētku atklāšanas pasākuma norises vietā (daudzfunkcionālā halle "Arēna Rīga").

No 2. jūlija līdz 10. jūlijam velosipēdu, uniciklu, velorikšu, elektromobiļu, elektroskrejriteņu, alus velosipēda un zirgu pajūgu satiksmi slēgs pasākumu norises vietās, tajā skaitā Vērmanes dārzā, Esplanādē.

No piektdienas, 30. jūnija, līdz svētdienai, 9. jūlijam, katru dienu no pulksten 23 līdz 8.00 slēgs Vērmanes dārza vārtus un gājēju satiksmi Vērmanes dārza teritorijā.

Pašvaldības mājaslapā ir izveidota jauna sadaļa, kurā pieejama informācija par satiksmi Dziesmu un deju svētku laikā, kā arī digitāla karte, kurā atspoguļoti gaidāmie satiksmes ierobežojumi. Informācija par satiksmes ierobežojumiem tiks papildināta, atbilstoši svētku norisei. Sīkāka informācija šeit.

Rīgas pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai ikviens cilvēks Rīgā neatkarīgi no izvēlētā pārvietošanās veida ērti un droši nonāktu iecerētajā vietā. Līdz ar to Rīgas pašvaldība jau savlaicīgi gatavojās Dziesmu un Deju svētku norisei pilsētā, to skaitā izveidojot ērtas pārvietošanās karti un aicinot svētku dalībniekus un viesus pēc iespējas plašāk izmantot sabiedrisko transportu. Rīga īpaši atbalsta pārvietošanos ar kājām, braukšanu ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu, jo šie pārvietošanās veidi ir dabai un cilvēka veselībai draudzīgi, kā arī ekonomiski.

Atgādinām, ka ir nopērkama Rīgas satiksmes īpašā Dziesmu svētku biļete par 10 eiro, kas ļauj pārvietoties ar galvaspilsētas sabiedrisko transportu visu Svētku norises laiku.