Dziesmu svētku laikā daudzviet Rīgā aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu

Tuvojoties XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, daudzviet Rīgā spēkā stājas papildu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi. Tuvāko dienu lakā līdz pat Dziesmu svētku noslēgumam vairākās vietās transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs liegta, "Delfi" informē Rīgas domes pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā atstātos transportlīdzekļus piespiedu kārtā pārvietos uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

No ceturtdienas, 29. jūnija, līdz svētdienas, 9. jūlija, plkst. 22.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Aspazijas bulvāra labās puses posmā no Radio ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Tāpat no 29. jūnija plkst. 20.00 līdz 8. jūlija plkst. 23.59 ierobežojumi būs spēkā Krišjāņa Barona ielas abu pušu posmos no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas bulvārim, kā arī Alfrēda Kalniņa ielā.

No 29. jūnija plkst. 20.00 līdz 9. jūlija plkst. 23.59 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Oskara Kalpaka bulvāra kreisās puses posmā no Brīvības bulvāra līdz Reimersa ielai (izņemot personalizētās stāvvietas), Merķeļa ielas kreisās puses posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz ēkai Merķeļa ielā 21, kā arī Arhitektu ielā (izņemot vēstniecības stāvvietas).

No 29. jūnija plkst. 20.00 līdz 10. jūlija plkst. 23.59 ierobežojumi būs spēkā Krišjāņa Barona ielas labās puses posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai, Herdera laukumā, kā arī Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un Doma laukumā pie ēkas Pils ielā 23.

Tāpat no 29. jūnija plkst. 20.00 līdz 3. jūlija plkst. 23.59 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Skanstes ielas posmā no Sporta ielas līdz Zirņu ielai, Vesetas ielas posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai.

No piektdienas, 30. jūnija, plkst. 20.00 līdz svētdienas, 9. jūlija, plkst. 23.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Hanzas ielas posmā no Strēlnieku ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Tāpat no 30. jūnija plkst. 8.00 līdz 10. jūlija plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs: Laboratorijas ielā, pie ēkas Laboratorijas ielā 22 un Lauku ielā; Visvalža ielas labās puses posmā no Ernesta Birznieka Upīša ielas līdz ēkai Visvalža ielā 4A; Laimdotas ielas labās puses posmā no Tālivalža ielas līdz Aizkraukles ielai; Bērzpils ielas labās puses posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Lēdmanes ielai; Hipokrāta ielā, pie ēkām Hipokrāta ielā 27 un 29; piebraucamajā ceļā no ēkas Ilūkstes ielā 28 līdz ēkai Ilūkstes ielā 30 (Rīgas 88. vidusskola); Raunas ielas labās puses posmā no Burtnieku ielas līdz Laimdotas ielai; Zentas Mauriņas ielas posmā no ēkas Zentas Mauriņas ielā 4 līdz ēkai Zentas Mauriņas ielā 8; Maskavas ielas labās puses posmā no ēkas Maskavas ielā 201 līdz ēkai Maskavas ielā 197; Kalnciema ielas kreisās puses posmā no ēkas Kalnciema ielā 12 līdz Daugavgrīvas ielai; Daugavgrīvas ielas posmā no Kalnciema ielas līdz Ērģeļu ielai; Grostonas ielas kreisās puses posmā no Mālpils ielas līdz ēkai Grostonas ielā 1; Skanstes ielas labās puses posmā no ēkas Skanstes ielā 43 līdz Krišjāņa Valdemāra ielai; Artilērijas ielas labās puses posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz ēkai Artilērijas 29/31; Augusta Deglava ielā gar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu.

Tāpat minētajā laika periodā, no 30. jūnija plkst. 8.00 līdz 10. jūlija plkst. 6.00, transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs: Āgenskalna ielas labās puses posmā no Melnsila ielas līdz Alīses ielai; Ilūkstes ielas labās puses posmā no Pavasara gatves līdz gājēju pārejai virzienā uz Rēzeknes ielu; Ikšķiles ielas posmā no Aviācijas ielas līdz Ikšķiles ielai 14; Noliktavas ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Muitas ielai; Malienas ielas labās puses posmā no ēkas Malienas ielā 89 līdz Juglas ielai; Prāgas ielas labajā pusē, 80 metru garā posmā no Gaiziņa ielas līdz Turgeņeva ielai; Tērbatas ielas posmā no Stabu ielas līdz Bruņinieku ielai; ielas posmā no Maskavas ielas līdz skolai Maskavas ielā 273; Vējavas ielas posmā no Varžu ielas līdz Staiceles ielai.

Savukārt no 30. jūnija plkst. 20.00 līdz 3. jūlija plkst. 1.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Bruņinieku ielas posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai.

No sestdienas, 1. jūlija, plkst. 17.00 līdz 3. jūlija plkst. 1.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs: Poļu gātē; Pils ielā; Bīskapa gātē; Doma laukumā; Smilšu ielas posmā no Jēkaba ielas līdz Vaļņu ielai; Vaļņu ielas posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai; Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labās puses posmā no iebrauktuves autostāvvietā "Jēkaba arkāde" līdz Kaļķu ielai; Aspazijas bulvāra labās puses posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai; Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Aspazijas bulvārim; Brīvības bulvāra posmā no Raiņa bulvāra līdz Elizabetes ielai; Brīvības ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Bruņinieku ielai; Bruņinieku ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai; Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Brīvības bulvārim.

Tāpat minētajā laika periodā, no 1. jūlija plkst. 17.00 līdz 3. jūlija plkst. 1.00, transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs: 11. novembra krastmalas posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai; 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā; Mālpils ielas posmā no Skanstes ielas līdz Vesetas ielai; Vesetas ielas posmā no Zirņu ielas līdz Sporta ielai; Zirņu ielas posmā no Vesetas ielas līdz Skanstes ielai; Hanzas ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai; Skanstes ielā; Grostonas ielas posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dāliņa ielai; Jāņa Dikmaņa ielas posmā no Grostonas ielas līdz Vesetas ielai; Matīsa ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Aleksandra Čaka ielai; Šarlotes ielas posmā no Maiznīcas ielas līdz Brīvības ielai.

No 1. jūlija plkst. 20.00 līdz 2. jūlija plkst. 18.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Bāriņu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai, kā arī Maskavas ielā virzienā uz centru no ēkas Maskavas ielā 415 līdz ēkai Maskavas iela 413. Tāpat no 1. jūlija plkst. 17.00 līdz 8. jūlija plkst. 23.59 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Aspazijas bulvāra labās puses posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības laukumam.

No svētdienas, 2. jūlija, plkst. 17.00 līdz 7. jūlija plkst. 23.59 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Riharda Vāgnera ielas posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai. Tāpat no 2. jūlija plkst. 8.00 līdz 9. jūlija plkst. 23.59 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Baznīcas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Lāčplēša ielai, kā arī Reimersa ielas labās puses posmā no Raiņa bulvāra līdz ēkai Reimersa bulvārī 1.

No 2. jūlija plkst. 17.00 līdz 6. jūlija plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs arī Eksporta ielas (Vecajā Eksporta ielā) posmā no Muitas ielas līdz autobusu stāvlaukumam Eksporta ielā, kā arī Eksporta ielas autobusu stāvlaukumā pretī iebrauktuvei Rīgas Pasažieru ostā.

No 2. jūlija plkst. 17.00 līdz 9. jūlija plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs: Vagonu ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz Augusta Deglava ielai; Pērnavas ielas posmā no Matīsa ielas līdz Aleksandra Čaka ielai; Matīsa ielas posmā no Vagonu ielas līdz Krāsotāju ielai; Krāsotāju ielā; Lienes ielas posmā no Krāsotāju līdz Avotu ielai; Tallinas ielas posmā no Lauku ielas līdz Jāņa Asara ielai; Sapieru ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz ēkai Aleksandra Čaka ielā 158.

Tāpat minētajā laika periodā, no 2. jūlija plkst. 17.00 līdz 9. jūlija plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs: Jāņa Asara ielas posmā no Daugavas stadiona līdz Lienes ielai (trolejbusu apgriešanās lokā Jāņa Asara un Pērnavas ielas krustojumā tikai ar RP SIA "Rīgas satiksmes" atļaujām); Stadiona ielā; Augšielā; Rūjienas ielā; Ata ielā; Artilērijas ielas posmā no Krāsotāju ielas līdz Jāņa Asara ielai; Rūdolfa ielā; Vārnu ielā; Augusta Deglava ielas posmā no Nīcgales ielas līdz Jāņa Asara ielai; Tukuma ielas posmā no Mārupes ielai līdz Pilsoņu ielai; kā arī Pilsoņu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Liepājas ielai.

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" minētajās vietās un norādītajā laikā slēgs visas savā pārvaldījumā esošās autostāvvietas.

Pašvaldības mājaslapā ir izveidota jauna sadaļa, kurā pieejama informācija par satiksmi Dziesmu un deju svētku laikā, kā arī digitāla karte, kurā atspoguļoti gaidāmie satiksmes ierobežojumi. Informācija par satiksmes ierobežojumiem tiks papildināta, atbilstoši svētku norisei. Sīkāka informācija: riga.lv/lv/satiksme-vasara.

Rīgas pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai ikviens cilvēks Rīgā neatkarīgi no izvēlētā pārvietošanās veida ērti un droši nonāktu iecerētajā vietā. Līdz ar to Rīgas pašvaldība jau savlaicīgi gatavojās Dziesmu un Deju svētku norisei pilsētā, to skaitā izveidojot ērtas pārvietošanās karti un aicinot svētku dalībniekus un viesus pēc iespējas plašāk izmantot sabiedrisko transportu. Rīga īpaši atbalsta pārvietošanos ar kājām, braukšanu ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu, jo šie pārvietošanās veidi ir dabai un cilvēka veselībai draudzīgi, kā arī ekonomiski. Pārvietošanās pilsētā ir ne vien nokļūšana no vienas vietas uz otru, tā ir arī pilsētas iepazīšana, cilvēku veselība, drošība, atpūta un darbs.