Dziesmu svētku laikā vēl vairākās vietās Rīgā ieviesīs satiksmes ierobežojumus

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku (turpmāk - Svētki) laikā daudzviet Rīgā jau ir ieviesti transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi. No pirmdienas, 3. jūlija, papildu esošajiem ierobežojumiem, apstāšanas un stāvēšanas aizliegums stāsies spēkā vēl vairākās vietās, portālu "Delfi" informēja pašvaldībā.

Nepieciešamības gadījumā atstātos transportlīdzekļus piespiedu kārtā pārvietos uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu. Ierobežojumus ievieš uz Dziesmu un deju svētku laiku, lai nodrošinātu veiksmīgu svētku norisi.

No pirmdienas, 3. jūlija, rīta līdz pirmdienas, 10. jūlija, pulksten 6 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana aizliegta Viļānu ielā, pie ēkas Viļānu ielā 13 un Purvciema ielā, piebraucamajā ceļā un stāvlaukumā pie ēkas Nīcgales ielā 22.

Tāpat no 3. jūlija rīta līdz svētdienas, 9. jūlija, pulksten 22 apstāšanās un stāvēšanas liegums ieviests Tērbatas ielas labās puses posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai.

No pirmdienas, 3. jūlija, pulksten 20 līdz pirmdienas, 10. jūlija, pulksten 6 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs vairākās vietās Mežaparka apkārtne. Aizliegumu ieviesīs Ostas prospektā; Meža prospekta abu pušu posmos no Ezermalas ielas līdz Inčukalna ielai; Siguldas prospekta posmā no Meža prospekta līdz Ezermalas ielai; Ezermalas ielas posmā no Annas Sakses ielas līdz Meža prospektam; Kokneses prospekta posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam; Viestura prospekta labās puses posmā un virzienā no ēkas Viestura prospektā 35A līdz iebrauktuvei Mežaparkā Viestura prospektā; piebraucamajā ielā pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ieejas; autobusu apgriešanās lokā Meža prospekta un Gatartas ielas krustojumā; kā arī Miera ielas posmā un virzienā no Palīdzības ielas līdz Tallinas ielai.

Tāpat no 3. jūlija pulksten 20 līdz 4. jūlija pulksten 23 apstāšanās un stāvēšanas liegumu ieviesīs Vecrīgā - Reformācijas laukumā, Pēterbaznīcas ielā, kā arī Skārņu ielas posmā no Audēju ielas līdz ēkai Skārņu ielā 10.

Savukārt no otrdienas, 4. jūlija, pulksten 00.01 līdz sestdienas, 8. jūlija, pulksten 23 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Skanstes ielas labās puses posmā no Sporta ielas līdz Roberta Hirša ielai.

No trešdienas, 5. jūlija, pulksten 20 līdz ceturtdienas, 6. jūlija, pulksten 23.59 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Jēzus baznīcas ielas labās puses posmā no Maskavas iela līdz Elijas ielai, kā arī Cēsu ielas labās puses posmā no Tallinas ielas līdz Brīvības ielai.

Savukārt no ceturtdienas, 6. jūlija, pulksten 20 līdz piektdienas, 7. jūlija, pulksten 23 Baznīcas ielas kreisās puses posmā no Ģertrūdes baznīcas līdz Stabu ielai, kā arī Ģertrūdes ielas posmā no ēkas Brīvības ielā 55 līdz Baznīcas ielai.

Pašvaldības mājaslapā ir izveidota atsevišķa sadaļa, kurā pieejama informācija par satiksmi Dziesmu un deju svētku laikā, kā arī digitāla karte, kurā atspoguļoti gaidāmie satiksmes ierobežojumi.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam.