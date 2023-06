Dziesmusvētku koncertu biļetes. Stāsts par desu rindu

Vai desas labāk garšo, ja izstāvēta rinda pēc tām? Dabūt to, ko citi tik ļoti iekāro, – tā ir laba papildu garšvieliņa it visam. Tā nu to redzam arī saistībā ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku koncertu biļetēm.

Mans lielākais pārsteigums šo svētku gaidīšanas laikā ir nevienmērīgā klausītāju interese par diviem tik ļoti līdzvērtīgajiem koncertiem "Tīrums. Dziesmas ceļš" un "Kopā augšup". Cik naiva es biju, mudinot savu ģimeni jau no pirmās biļešu tirdzniecības minūtes ķert un grābt pieejamās vietas "Tīrums. Dziesmas ceļš" skatītāju vietās. Ha! Izrādās, ka viss, kā ierasts – gribējām, kā labāk, sanāca, kā vienmēr. Milzu cepiens par negūto iespēju apmeklēt noslēguma koncertu un vēl ilgi pieejamās biļetes uz ļoti augstvērtīgu un koncentrētu koru koncertu, kurš, iespējams, emociju ziņā būs vēl jaudīgāks.

Kori un svētku rīkotāji vairākus gadus strādājuši slapjām mugurām, lai latviešu dziesmu klausītāji nepaliktu salauztām sirdīm, bet varētu piedalīties svētkos un dzirdēt 16 000 dziedātājus, saplūstot vienā dziesmā. Mēs esam apguvuši divreiz lielāku repertuāru, arī svētku nedēļā mēģinājumu intensitāte ir liela. Sagatavot divus tik augstvērtīgus koncertus – tas nav joks.