Foto: Notikusi Dziesmu svētkiem veltītā seriāla 'Kolektīvs' pirmizrāde

30. maijā Rīgā, kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi piedzīvoja oriģinālseriāla "Kolektīvs" pirmās četras sērijas, kas tapušas "fon Films" sadarbībā ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieldraugu LMT. No 1. jūnija seriāls būs skatāms bez maksas LMT Viedtelevīzijā, kā arī kinoteātros "Forum Cinemas", "Apollo kino", "Kino Bize", Valmieras kinoteātrī "Gaisma" un citviet Latvijā, "Delfi" informē seriāla veidotāji.

Pirmās četras seriāla komēdijdrāmas sērijas uzņēmuši režisori Aiks Karapetjans, Edgars Kaupers, Oskars Rupenheits un Papa Chi. Nākamās divas sērijas būs skatāmas bez maksas LMT Viedtelevīzijā un viedtelevizija.lv jau no 1. jūlija, to režisori ir Marta Elīna Martinsone un Mārtiņš Grauds. Visu sēriju darbība risinās Dziesmu un deju svētku kustības kolektīvos, galvenie varoņi ir šo kolektīvu dalībnieki, un notikumu pamatā ir patiesi stāsti, ko iesūtījuši kori un deju kolektīvi. Vienlaikus seriāla veidotāji uzsver, ka tas nav stāsts par Dziesmu un deju svētkiem, svētki ir tikai šo notikumu fons.



Seriāla producenti atzīst, ka stāsti un atmiņas par Dziesmu un deju svētku dalībnieku dzīvi ir ļoti dažādi, un izvēle katru sēriju uzticēt citam režisoram ļāva šo svētku dalībnieku kustību parādīt dažādās manierēs. Dziesmusvētki ir kopīgi, bet tomēr katram savi – tāpat šis seriāls-antoloģija "Kolektīvs" dažādus režisorus apvienojis ar kopīgu mērķi: radīt savu versiju par Dziesmu un deju svētku kustību.

"Svētki ir neaizmirstams piedzīvojums ikvienam dalībniekam. Taču tieši dalībnieki ir tie, kas padara Svētkus neizmirstamus arī skatītājiem," uzrunājot pirmizrādes viesus, pauda LMT prezidents Juris Binde. "Šis seriāls ir pagodinājums katram Svētku dalībniekam, kurš veltījis savu brīvo laiku, enerģiju un mīlestību Svētku tradīcijai. Ja arī daži stāsti šķiet mazliet neticami, esiet droši – nekas nav aizraujošāks un neticamāks kā pati dzīve. Novēlu, lai ikviens Svētku dalībnieks un skatītājs izbauda Svētkus un to gaidīšanas laiku ar seriālu""Kolektīvs"!"

Aika Karapetjana veidotā sērija "Degsme" stāsta par Austrālijas latvieti bez savas deju kopas, kurš atbrauc uz Latviju un tik ļoti grib piedalīties Dziesmu un deju svētkos, ka izlūdzas pieņemt viņu kādā deju kolektīvā. Galvenajās lomās: Ieva Florence-Vīksne, Rolands Beķeris un Edgars Samītis.

Edgara Kaupera veidotā sērija "Gaismas pils" ir versija par to, kas notiek 1985. gadā, kad Haralds Mednis ir atstādināts no virsdiriģenta amata, bet koris viņu izsauc no skatītāju rindām nodiriģēt no programmas svītroto "Gaismas pili". Kas pa šo laiku notiek televīzijas busiņā un čekistu kabinetos? – Tas ir reālā laikā izstāstīts vēsturisks pavērsiens Atmodas pašos sākumos. Galveno varoņu lomās iejutušies Toms Treibergs, Ieva Puķe, Marģers Majors un citi, scenārija autors ir Maksis Gauja.

Kino komēdiju meistara Oskara Rupehneita epizode "Frolovas metode" stāstīs par jaunu diriģentu, kuru pirms skates pārņēmis nevaldāms satraukums – rokas trīc tā, ka nav iespējams diriģēt. Par laimi, ir risinājums, kuru zina vecā klavieru skaņotāja Frolova – viņas zināšanas izglābušas diriģentus jau vairākās paaudzēs. Kā ierasts, Rupenheita filmas aktieri ir neprofesionāli tēlotāji – jauno diriģentu atveido Luiss Martins Rozentāls, klavierskaņotājas loma uzticēta Inesei Alšānei, sērijā dzied jauktais koris "Mūza".

Savukārt Papa Chi radījis patiesos notikumos iedvesmotu romantisku komēdiju "Maukurs un Zivs", kuras sižets risinās koristiem labi zināmos apstākļos. Tuvojas skate, un, kā tas bieži notiek, korī trūkst vīru balsu, tāpēc diriģents "nopērk" kādu profesionālu dziedātāju, Mūzikas akadēmijas absolventu. Koristi viņu nicīgi apsaukā, savukārt diplomētais mūziķis pats augstprātīgi nonievā koristu dziedātprasmi. Galvenajās lomās: Elizabete Marija Brante un Edgars Ozoliņš, bet diriģenta lomā iejuties ekspolitiķis Einars Repše, scenāristi – Papa Chi un Jānis Joņevs.