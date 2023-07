Foto: 'Vai noslēguma koncerts to pārspēs?' Mežaparkā izskan saviļņojošais 'Tīrums. Dziesmas ceļš'

6. jūlijā plkst. 20.00 Mežaparka Sidraba birzī notika koru mūzikas lielkoncerts, izceļot tautasdziesmu kā kora dziedāšanas sākotni. Jaunā Mežaparka estrāde skanēja vareni, dziesmās vienojoties apmēram 16 000 dziedātājiem.

Kopkoris izpildīja tautasdziesmu apdares un tautasdziesmu iedvesmotas oriģinālkompozīcijas, kopkora skanējumā būtiska loma bija arī a cappella dziedāšanai.

Lielkoncerta programmā bija iekļauts gan iepriekšējo Svētku mantojums, gan skaņdarbi, kas mākslinieciski spilgti izsaka latvisko identitāti, tautas brīvību, cieņu pret senču mantojumu, garīgā tīruma meklējumus un nākamības atklāsmes.

Sajūsmu par "Tīrumu" klausītāji un skatītāji pauda jau dienu iepriekš, pēc koncerta ģenerālmēģinājuma, un arī šoreiz tas izraisīja lielu prieku un aizkustinājumu.

No coachella or glastonbury could NEVER beat this one. And you can’t me prove otherwise. #DziesmuSvetki #songanddancefestival #proudtobeLatvian 🇱🇻🔛🔝 https://t.co/pLGAZanr14