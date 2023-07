Gara rinda pie ūdens stacijas Mežaparkā: tviteris niknojas par slikto attieksmi

Dziesmu svētku pirmā kopkora mēģinājuma dienā, 4. jūlijā, izveidojās sastrēgums pie ūdens uzpildes stacijas Mežaparkā. Dalībnieki sūkstījās par neizstāvamu rindu pie krāna un ūdeni pudelēs par maksu. Tiesa gan, rīkotāji pārmetumus noraida. Drūzmēšanās pie krāna risināta minūšu laikā, bet par ūdeni pudelēs nauda netika ņemta.

"Dziesmusvētku rīkotāji izcili noorganizējuši Mangaļu ūdens biznesu. Mēģinājumā (!) €2 par, ja negribi stāvēt šajā rindā pēc bezmaksas ūdens," mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja LETA galvenais redaktors Pēteris Zirnis. Viņš atsaucās uz iepriekš Mārtiņa Barkāna publiskoto video. Tajā iemūžinātas četras sekundes Mežaparkā – cilvēki pulcējas garā rindā, un no ieraksta secināms – pie ūdens stacijas, lai uzpildītu līdzpaņemto taru.

Uz ierakstu asi reaģēja citi "Twitter" lietotāji, nosodot organizatorus par grūti pieejamiem ūdens krāniem, par sliktu attieksmi pret cilvēkiem, par to, ka tiek atbalstīts uzņēmums, kura ūdens pudeles nopērkamas Mežaparkā. Kāds lietotājs pat vērsies pie Tiesībsarga ar aicinājumu izvērtēt, vai svētku rīkotāji nav pārkāpuši dalībnieku cilvēktiesības.

It kā jau paši kaut kā organizējam, gan tos pasaules čempinātus, gan dziesmu un deju pasākumus, bet visos šajos pasākumos pietrūkst kaut kādas fundamentālas izpratnes par to, kas ir OK attieksme pret cilvēku (viesi/patērētāju) vai tomēr izsaktamies pēc padomju atraugas.