Grafiti mākslinieks Kiwie radījis 3D jostu Dziesmu svētkiem

No 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīga dimdēs vairāku tūkstošu Dziesmu un deju svētku dalībnieku dziedātās dziesmās, deju rakstos izdejotās dejās un apmeklētāju dimdošos soļos. Minerālūdens zīmols "Mangaļi" sadarbībā ar Latvijā un pasaulē pazīstamo grafiti mākslinieku Kiwie, īpaši šiem Svētkiem digitāli "uzauduši" jostu 3D formātā, kas tiks iedzīvināta dažādos formātos Svētku norises vietās un komunikācijā.

Vislatvijas Svētku josta iemieso Dziesmu un deju svētku būtību, latviešu tradīciju nozīmi, kurā izmantotie mūsdienīgie dizaina elementi harmoniski savijās ar tradicionālajiem simboliem un krāsām. "Šī josta varētu kļūt par daļu no Svētku tradīcijas – dot iespēju Latvijas māksliniekiem vai jebkuram interesentam izveidot vai uzaust savu unikālo jostu, kurā mūsdienīgie elementi izveidotu perfektu sinerģiju ar senlatviešu tradīcijām," stāsta Kiwie.

Apvienojot emocijas, latviskās vērtības, mūsdienīgumu, josta 3D formātā ne tikai izvīsies cauri Svētku komunikācijai digitālajā vidē, bet arī iedzīvosies vairāku metru garā vides instalācijā Esplanādē kā Vislatvijas Svētku vēlējuma josta katram novadam, uz kuras dalībnieki un apmeklētāji varēs atstāt novēlējumus viens otram un dalīties ar sajūtām Svētku laikā. Daugavas stadionā tiks izvietota foto siena neaizmirstamu mirkļu iemūžināšanai, savukārt, Mežaparka Lielajā estrādē josta izvīsies cauri atpūtas zonai. Kā arī ierobežotā daudzumā ir radīti īpašie "Mangaļi" un Kiwie suvenīri – zeķu pāris, džemperis un ūdens pudele, ko būs iespējams laimēt konkursos, kas tiks rīkoti ''Mangaļi'' sociālo tīklu profilos "Facebook" un "Instagram".

Foto: Publicitātes attēls

"Šķiet, šie Svētki ir viena no tām lietām, kas rit ikviena Latvijas cilts pārstāvja asinīs un tiek ar godu cildināta no paaudzes uz paaudzi. Pats esmu piedalījies – gan dejojis, gan bijis skatītājs, tomēr tas bija ļoti sen. Bet tuvāk mūsdienām, 2014. gadā kopā ar kolēģiem Daini Rudeni un Ēriku Cauni, savā veidā centāmies iekapsulēt visas šīs Svētku "zosādas emocijas'' vienā statiskā bildē – lielformāta murāļa krāsojumā uz Tallinas ielas – "Saule, Pērkons, Daugava" (turpmāk – SPD), kur, kā pamata motīvs grafiskajam stilam un sajūtām tika ņemts 1938. gada Dziesmu un deju svētku plakāts," stāsta Kiwie.

"Galvenā doma bija vienkārša – izmantot kaut ko relatīvi senatnīgu un pagriezt to jaunā gaismā, tādā veidā atdzīvinot. Vizuāla lielformāta mākslasdarba izveide ir viens no instrumentiem, kas to ļauj darīt, miksējot seno un aizmirsto, ar jauno un aktuālo. Jau tad, krāsojot SPD lielo Lielvārdes jostu, aizdomājos, kāda tā izskatītos, ja to dizainētu šodien? Nepagāja ne 10 gadi un beidzot bija iespēja izveidot savu variāciju kopā ar "Mangaļi''. Šis koncepts noteikti ir izmantojams arī nākotnē,'' dalās mākslinieks.

Foto: LETA

"Mangaļi" kā viens no Svētku atbalstītājiem nodrošinās dalībniekus desmit dienu garumā ar 205 385 litriem ūdens jeb 322 586 gab. ūdens pudelēm, kurām īpaši šiem Svētkiem tika radītas arī jauna dizaina etiķetes, kas jau ir nonākušas arī tirdzniecības vietās visā Latvijā.

Lai Svētki tiktu svinēti atbildīgi pret apkārtējo vidi, kurā dzīvojam, tad visās norises vietās būs uzstādīti depozīta konteineri sadarbībā ar "DIO". Kopā būs pieejami vairāk nekā 25 depozīta nodošanas punkti, kuros būs iespējams nodot plastmasas, stikla un alumīnija dzērienu iepakojumus ar depozīta pārstrādes zīmi.