Launags palika aiz durvīm. Dalībnieki par ēdināšanu Dziesmu un Deju svētkos

Dziesmu svētku simtpiecdesmitgadē līdzās unikālajai vienotības sajūtai, pacilājošajam gājienam, deju rakstiem un varenajam kopkorim uzmanības fokusā sociālajos medijos ik dienu nonāk arī stingrās apsardzes pārbaudes pie mēģinājumu norises vietām, kā arī dalībniekiem ne līdz galam saprotamie vai saprastie kritēriji par līdzi ņemamo ēdienu un to, kas būs jāatstāj aiz mēģinājumu norises vietas vārtiem. "Delfi" aptaujāja vairākus Dziesmu un Deju svētku dalībniekus gan no Rīgas, gan no reģioniem, lai noskaidrotu, kā klājies viņu līdzpaņemtajām sviestmaizēm, kafijai un šokolādes batoniņiem.

"Par ēdināšanu man nav nekādu pretenziju," stāsta Ieva, kuras deju kolektīvs pārstāv Jēkabpils novadu un Dziesmu svētku laikā mīt vienā no Rīgas skolām. "Baro tiešām garšīgi, skola mums pat dod līdzi launagu uz mēģinājumiem." Ir gan kāda problēma – Ievas deju kolektīva mēģinājumi notiek "Arēnā Rīga", un tajā šos launagus ienest nav atļauts. "Mēs ejam ārā, lai paēstu," ar nelielu rūgtumu stāsta Ieva. "Atļāva ienest ābolus. Kādi ir organizatoru kritēriji par to, ko drīkst un ko nedrīkst ienest, mēs nesaprotam." Ievas deju kolektīvs mēģinājumus sāk 8.00 rītā un pabeidz 23.00 vakarā. Iekšā dejotāji drīkst ienest tikai ūdeni.

"Tās pudeles ir smieklīgi maziņas," saka Emīls, kurš Dziesmu un Deju svētkos piedalās ar kolektīvu no Aizkraukles novada. Viņu mēģinājumi notiek Daugavas stadionā. "Skolā, kurā paliekam, ēdiens ir pietiekamā daudzumā, bet ne pārāk garšīgs," stāsta Emīls. Ejot uz mēģinājumu, viņam līdzi bija šokolādes batoniņš, biezpienmaize un limonādes bundža. "Somu pārbaudīja un limonādi lika atstāt ārā, pie ieejas. Pārējo varēju ņemt līdzi. (..)"