'Lec, saulīte!' saullēktā – Sadziedāšanās nakts spilgtākie mirkļi sociālajos medijos

Līdz pat saullēktam, un vēl mazliet – tik ilgi 10. jūlija rītā Mežaparka Lielajā estrādē jeb Sidraba birzī dziedāja izturīgākie Dziesmu svētku Noslēguma koncerta dalībnieki un skatītāji.

Saule tika sagaidīta diriģenta Māra Sirmā vadībā, kurš atlikušajiem dziedātājiem diriģēja nu jau par Dziesmu svētku klasiku kļuvušo Raimonda Tigula dziesmu “Lec, saulīte!”. Šo un citus spilgtākos mirkļus Sadziedašanās naktī iemūžinājuši sociālo mediju lietotāji.

Sajūsmu par latviešu izturību un vērienīgo ballīti “Twitter” paudis arī Šveices vēstnieks Latvijā, kurš Dziesmu svētku estrādē uzkavējies līdz pat sešiem no rīta. Tāpat arī daudzi citi “Twitter” un “Instagram” lietotāji dalījušies ar agrā rīta dziesmām un dejām no Mežaparka lielās estrādes.

6am, but the singing 🎶 and dancing #DzSv2023 #DzSv150 🇱🇻🌞is still going on 😄, and on and on and on … with passion and happiness. Incredible #Latvia ❤️‍🔥 pic.twitter.com/UieMr3TacS