Noskaties! Kā Rīgas lidostā svinēja saulgriežus un ieskandināja Dziesmu svētkus

Ar diviem īpašiem pasākumiem lidosta "Rīga" aizvadītajā nedēļā tika svinēti vasaras saulgrieži un vērti gaisa vārti Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, kas ir atzīti par UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu.

Vispirms, atzīmējot desmit dienas līdz Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, kas noritēs no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, 20. jūnijā no lidostas "Rīga" lidlauka notika unikāla tiešraide. Lidostas "Rīga" darbinieki un Mārupes novada amatiermākslas kolektīvi – kopā vairāk par 100 dalībniekiem – uz pasažieru trapiem un gaisa kuģu stāvvietā izdziedāja un izdejoja vienu no svētku populārākajiem skaņdarbiem "Manai dzimtenei".

Lidosta "Rīga" ir Latvijas gaisa vārti, – tā pirmā sagaidīs Latvijā svētku dalībniekus un viesus no visas pasaules. Arī pašas lidostas 1400 darbinieku vidū ir daudz Dziesmu un deju svētku dalībnieku, kurus ar šo tiešraidi simboliski pavadījām uz svētkiem, novēlot skanīgas balsis un raitu dejas soli, vēsta lidostas pārstāvji.

Savukārt lidostas terminālī ir ierīkota un līdz 10. jūlijam pasažieriem būs apskatāma īpaša izstāde, ko veido lidostas darbiniekiem piederoši latviešu tautastērpi. Izstādē aplūkojama arī unikāla etnogrāfiski precīzi atdarinātos latviešu tautastērpos ģērbtu leļļu kolekcija. Ceļojošā leļļu izstāde līdz šim jau viesojusies vairāk kā 35 vietās, tai skaitā Tallinā, Stokholmā un Briselē, bet tālāk šovasar ceļos arī uz ASV un Kanādas latviešu centriem. Izstādes autori ir biedrība "Latgales Etnogrāfiskā vēstniecība".

Izstādi papildina interaktīva spēle ar tautastērpu profiliem un latviešu tautastērpu komplektēšanas uzdevumiem.