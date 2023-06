Šī gada 10. jūnijā Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" notiks koklētāju ansambļu konkursa fināls. Finālā piedalīsies 19 koklētāju ansambļi. Konkursu vērtēs starptautiska žūrija.

Kā "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji, koklētāju ansambļu konkursa fināls Mazajā ģildē norisināsies visas dienas garumā no pulksten 10, apbalvošana paredzēta pulksten 20. Spēlēs pieci koklētāju ansambļi C grūtības pakāpes grupā, seši koklētāju ansambļi B grūtības pakāpes grupā un astoņi ansambļi A grūtības pakāpes grupā. Katrs finālists izpildīs vienu obligāto skaņdarbu no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku koklētāju ansambļu koprepertuāra un vienu vai vairākus brīvas izvēles skaņdarbus.

Konkursa finālu aicināts vērot ikviens interesents, ieeja bez maksas.

Fināla dalībniekus vērtēs žūrija – žūrijas komisijas priekšsēdētāja, lietuviešu koncertkankliste un pedagoģe, diplomēta un praktizējoša perkusioniste, nacionālu un starptautisku konkursu laureāte, "Duo Unicum" un ansambļa "Lajos" mūziķe Ingrida Kuriene (Ingrida Kurienė), starptautiski pazīstama igauņu koncertkanneles virtuoze Anna Līza Ellere (Anna Liisa Eller), somu kanteliste, pirmā etnomuzikoloģe Somijā kura ieguvusi doktora grādu mūzikas zinātnē, spēlē solo, kameransambļos un grupās, Somijas Mākslas universitātes Sibeliusa akadēmijas docētāja Arja Kastinena (Arja Kastinen), komponists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedras vadītājs, docents Ēriks Ešenvalds, komponists, diriģents, pedagogs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, Orķestra diriģēšanas katedras vadītājs Andris Vecumnieks, diplomēta koklētāja un pedagoģe, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas kokles specialitātes un ansambļa spēles pasniedzēja, nacionālu konkursu žūriju dalībniece, Latvijas Nacionālā kultūras centra Kokļu mūzikas konsultatīvās padomes locekle Dita Neilande, diplomēta kokles spēles pedagoģe, 15 gadus koklētāju ansambļa "Ekosēze" mākslinieciskā vadītāja Ramona Davidone.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Kuriene stāsta: "Šāda līmeņa konkursā Latvijā piedalīšos pirmo reizi. Latvijas labāko koklētāju ansambļu mākslinieciskais līmenis man ir pietiekoši labi zināms. Ar nepacietību gaidu šo muzikālo sacensību!".

Jau ziņots, ka XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku programmā 6. jūlijā Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā notiks Kokļu mūzikas lielkoncerts "Laika upe"

Tāpat 3. jūlijā Rīgas Domā skanēs Kokļu mūzikas nakts koncerts "Gaismas dārzs". Koncerts iecerēts kā latviešu akadēmiskās oriģinālmūzikas koncerts, kurā skanēs dažādu paaudžu latviešu komponistu mūzika, kas radīta tieši koklētāju ansambļiem. Koncertu veidos atsevišķu ansambļu solo priekšnesumi, bet noslēgumā iecerēts vērienīgs kopskaņdarbs - visiem koncerta dalībniekiem kopīgi atskaņojot Valda Zilvera kompozīciju "Zvanu spēles", kurai speciāli šim koncertam tiks veidota otrā redakcija iekļaujot ērģeļu skanējumu. Koncertu bagātinās komponistes Lienes Batņas speciāli šim koncertam radīts jaundarbs koklētāju ansamblim un korim.

3. jūlijā Torņakalna baznīcā būs Kokļu mūzikas nakts koncerts "Nakts dziesma". Koncertā Torņakalna baznīcā skanēs latviešu populārās mūzikas pārlikumi un aranžējumi koklētāju ansambļiem, atsevišķos skaņdarbos kokļu skanējumu bagātinās citu instrumentu tembri un cilvēka balss. Koncerta gaitā klausītājiem būs iespēja dzirdēt Latvijas koklētāju ansambļu solo priekšnesumus, kuros izpaudīsies koncertkokles plašās tehniskās un radošās iespējas, bagātais un daudzveidīgais kokles skanējums, kas koncerta noslēgumā izaugs līdz visaptverošam priekšnesumam apvienotā koklētāju ansambļa izpildījumā.

Jau ziņots, ka XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgu pieskandinās no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja.