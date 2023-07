Sākas Dziesmu svētku noslēguma pasākumi. Noderīga informācija apmeklētājiem

Sestdien, 8. jūlijā, un svētdien, 9. jūlijā, gaidāmi Dziesmu svētku kulminācijas pasākumi – Noslēguma koncerts “Kopā augšup” un tā ģenerālmēģinājums. Tas būs veltījums Svētku tradīcijas 150. gadadienai un vēlējums mūsu visu kopīgajai un gaišajai rītdienai. Koncerta programmiņu iespējams lejupielādēt šeit. Paredzams, ka Svētku pasākumus Mežaparka Lielajā estrādē apmeklēs desmitiem tūkstoši skatītāju. Organizatori no Latvijas Nacionālā kultūras centra aicina ierasties uz ģenerālmēģinājumu un Noslēguma koncertu savlaicīgi, kā arī atgādina par citām lietām, kas jāzina apmeklētājiem.

Ierašanās laiks

Koncerti abus vakarus sāksies pulksten 19.30. Koncerta ilgums – četras stundas.

Mežaparka Lielās estrādes teritorija būs atvērta no pulksten 16. Svētku rīkotāji aicina ierasties savlaicīgi/

Teritorijā būs ēdināšanas pakalpojumi, Svētku atbalstītāju sarūpētās aktivitātes, suvenīri, utt.

Ienākšana teritorijā

Mežaparka Lielās estrādes teritorija ir pietiekami liela, skatītāju ienākšanai būs atvērti 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. vārti. Teritorijā varēsiet ienākt pa jebkuriem vārtiem, tomēr rīkotāji mudina ienākt pa sēdvietai tuvākajiem vārtiem:

Sēdvietām sektoros 1A, 1B, 2A, 3A, 4A – 5. vārti

Sēdvietām sektoros 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C, 3D, 4B – 6. vārti

Sēdvietām sektoros 3E, 3F, 3G, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F – 7. vārti

Sēdvietām sektoros 1E, 1F, 1G, 2E, 2F, 2G – 8., 9., 10. vārti

Mežaparka Lielās estrādes teritorijas plāns pieejams ŠEIT

Nokļūšana

Privātā autotransporta autostāvvietas koncerta apmeklētājiem nebūs nodrošinātas.

Sabiedriskais transports un Pasažieru vilciens

Ar aktuālo sabiedriskā transporta kustības sarakstu aicinām iepazīties šeit.

Ar aktuālo Pasažieru Vilciena kustības sarakstu aicinām iepazīties šeit. Mežaparka teritorijai tuvākā stacija – "Mangaļi" – atrodas 20 minūšu gājienā līdz estrādei.

Velonovietnes un skrejriteņu novietnes

Braucot no centra puses: Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojumā – piecu minūšu gājienā līdz estrādei. Līdz novietnei jābrauc pa Atpūtas alejas gājēju ietves kreiso pusi. Šeit pieejama Karte.

Braucot no Viestura prospekta: Mežaparka BMX trases daļa no Ostas prospekta – no Viestura prospekta puses 15 minūšu gājiens līdz estrādei. Šeit pieejama Karte.

Skrejriteņiem būs pieejamas divas novietnes:

Mežaparka BMX trases daļa no Mores ielas puses – šeit pieejama karte.

Siguldas prospekts starp Viļa Olava un Velmes ielu – šeit pieejama karte.

Senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Mežaparkā pirms un pēc ģenerālmēģinājumiem un koncertiem kursēs speciāls transports cilvēkiem ar kustību traucējumiem un senioriem uz Lielās estrādes teritoriju un pēc pasākumiem no Lielās estrādes teritorijas:

no centra puses – no kafejnīcas "Bella Bella" Meža prospektā 3.

no Sarkandaugavas puses – no Viestura prospekta stāvvietas (pirms Daudersalas pārvada)

Šis transports brauks līdz un no estrādes 5. vārtiem. Kustību grafiks (kursēs norādītajā laika posmā pēc pieprasījuma): 08.jūlijā no pulksten 07.30 līdz 00.30 un

09. jūlija no pulksten 15 līdz 03.

Mežaparkā ir labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šeit pieejama Karte.

Ģimenēm ar bērniem

Vecākus, kas dodas uz koncertiem Mežaparka Lielajā estrādē kopā ar saviem mazuļiem, bērnu ratiņus rīkotāji aicina novietot tiem īpaši paredzētā novietnē (ieteikums - ienākt teritorijā pa 8. vārtiem) un tālāk doties bez tiem. Koncertu mākslinieciskā risinājuma un lielā apmeklētāju skaita dēļ tos nebūs iespējams novietot sēdvietu zonā vai pārvietoties ar tiem pa teritoriju.

Ieejot Lielās estrādes teritorijā, jūsu bērniem tiks piedāvātas īpašas papīra aproces, uz kurām aicinām ierakstīt pieaugušā mobilā telefona numuru gadījumiem, ja bērns apmaldīsies estrādes teritorijā.

Ieeja bērniem līdz septiņiem gadu vecumam ir bez maksas (ja netiek aizņemta atsevišķa sēdvieta).

Dzeramais ūdens

Estrādes teritorijā būs pieejama dzeramā ūdens uzpildes stacija. Apmeklētāji var ņemt līdzi tukšas daudzkārt uzpildāmās visu materiālu ūdens pudeles, izņemot stikla.

Teritorijā nedrīkst ienest

Uz biļetes ir virkne piktogrammu, kuras rīkotāji iesaka izpētīt un, nākot uz svētku norisēm, arī ievērot. Svētku norises vietās nedrīkstēs ienest:

lietussargus;

ēdienu un dzērienus (izņemot specializēto bērnu pārtiku);

šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas un priekšmetus;

alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas;

dzīvniekus (par servisa suņiem aicinām savlaicīgi informēt Rīkotājus info@dziesmusvetki.lv vai +371 22001150);

liela izmēra somas (mantu apskate var aizņemt ilgu laiku, veidojot rindas);

skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus;

foto, video aparatūras statīvus un pašbildēšanas statīvus/selfijstikus.

Biļešu reversā piktogramma norāda uz pilnīgu aizliegumu ienest fotokameras. Neraugoties uz to, Svētku rīkotājs atļauj ienest foto (bez maināmiem objektīviem) un video tehniku bez statīviem, kā arī fotografēt un filmēt no sēdvietām, netraucējot apkārtējiem skatītājiem.

Esiet pacietīgi un sekojiet norādījumiem!

Esiet pacietīgi! Tik plaši apmeklētos koncertos viss aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde utt.

Pret pārējiem izturieties tā, kā jūs vēlētos, lai izturas pret jums! Apsardzes un pārējie svētku nodrošināšanā iesaistītie darbinieki dara savu darbu, viņi nav noskaņoti pret jums. Tāpēc rūpīgi sekojiet viņu norādījumiem.

Norises vietas atstāšana pēc koncerta arī var aizņemt laiku, ierēķiniet arī to.

Lietus laikā ieteicams izmantot lietusmēteļus, jo lietussargus pasākumu norises vietās ienest būs aizliegts.

Paņemiet līdzi skaidru naudu. Ne visās tirdzniecības vietās pasākumu norises laikā būs iespēja norēķināties ar maksājumu kartēm.

Ja kas atrasts vai pazaudēts, lūgums vērsies Informācijas centros, kuri darbosies lielākajās svētku norises vietās.