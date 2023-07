Svētku laikā izvieto astoņas jaunas bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes stacijas

XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem (turpmāk - Svētki) īpaši veidotās mobilās dzeramā ūdens stacijas ar astoņām uzpildes vietām katrā no tām, sākot ar piektdienu, 30. jūniju, ir izvietotas visās lielajās svētku norises vietās.

Dzeramā ūdens uzpildes stacijas izvietotas Mežaparka Lielajā estrādē un Zaļajā teātrī, Daugavas stadionā pie tribīnēm, Esplanādē iepretim Skolas ielai un Vērmanes dārzā, kā arī Dziesmu svētku gājiena "Novadu dižošanās" laikā, 2. jūlijā, tās būs pieejamas Līvu laukuma centrā, Doma laukumā pie Pils ielas un pie "Arēnas Rīga".

Ar SIA "Rīgas ūdens" mobilajām ūdens stacijām tiks nodrošināts bezmaksas dzeramais ūdens gan svētku dalībniekiem, gan rīdziniekiem un visiem pilsētas un Dziesmu svētku viesiem. Pēc svētku gājiena minētās pagaidu stacijas no gājiena maršruta - no Līvu un Doma laukumiem un no Arēnas Rīga tiks pārvietotas uz Mežaparku.

Kā "Delfi" vēsta "Rīgas ūdens" pārstāvji, katra mobilā ūdens stacija ir pievienota pilsētas ūdensvadam un ir aprīkota ar astoņiem dzeramā ūdens padeves krāniem - kopā 64 ūdens krāni, no kuriem droši un bez maksas var veldzēties katrs, kam līdzi sava ūdens pudele vai cits trauks ūdens paņemšanai. Stacijas augstums ir divi metri m, garums – 2,5 metri, platums – 1,75 metri. Tā ir aprīkota ar astoņiem ūdens krāniem – četri katrā pusē. Zemākie no tiem ir 1,20 m augstumā, lai tiem brīvi varētu piekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem.

Rīgā atklātajos brīvkrānos (17) un mobilajās ūdens stacijās (8) ir pieejams tas pats ūdens, kas katra rīdzinieka mājās. "Rīgas ūdens" piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes kontrole notiek katru dienu, un tas ir viens kvalitatīvākajiem Eiropas galvaspilsētās. "Rīgas ūdens" aicina ikvienu ikdienā mājās dzert savas pilsētas krāna ūdeni un arī ārtelpā uzpildīt ūdens traukus ar Rīgas krāna ūdeni, kas ir tīrs, garšīgs un veselīgs, un arvien biežāk brīvi pieejams arī pilsētvidē.

Visas Rīgas brīvpieejas dzeramā ūdens vietas – brīvkrāni un jaunās mobilās ūdens stacijas ar precīzu atrašanās adresi ir ievietotas "Rīgas ūdens" interaktīvajā kartē*, kas no šodienas ikvienam pieejama "Rīgas ūdens" mājaslapā.

Lietotāju ievērībai - stacionāro brīvkrānu apzīmējums ir zaļā krāsā – aplītis ar brīvkrāna attēlu, savukārt mobilās stacijas, kuras mainīs atrašanās vietu un tiks izvietotas pilsētā dažādu pasākumu vai svētku laikā, ir iezīmētas ūdens piles veidā dzeltenas krāsas aplī.