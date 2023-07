Tirgo biļetes uz Dziesmu svētkiem bez uzcenojuma – VP aicina uzmanīties no krāpniekiem

Valsts policija (VP) ir saņēmusi informāciju no dažiem iedzīvotājiem par iespējamiem krāpšanas gadījumiem, iegādājoties Dziesmu un Deju svētku biļetes. Kāda sieviete sociālajā medijā "Facebook" iegādājās četras biļetes uz noslēguma koncertu par 635 eiro, taču tā arī tās nav saņēmusi, informē policija.

Jūnija sākumā VP Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī vērsās sieviete, kura ziņoja, ka ir apkrāpta, iegādājoties biļetes no privātpersonas internetā. Cietusī sieviete norādīja, ka sociālajā tīklā “Facebook” bija pamanījusi sludinājumu par četru biļešu pārdošanu uz Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncertu. Ņemot vērā, ka biļetes tirgotas bez uzcenojuma, tas viņai viesis uzticību un viņa pārskaitījusi naudu par visām četrām biļetēm. Vēlāk pārdevējs sacījis, ka esot pieejama vēl viena biļete, par ko sieviete arī pārskaitījusi naudu.

Pēc tam pārdevējs prasījis pārskaitīt naudu arī citām personām, it kā par biļešu pārrakstīšanu uz pircējas vārda, ko viņa arī izdarījusi. Taču galu galā pārdevējs tā arī nav atsūtījis biļetes, kā rezultātā sievietei izkrāpti kopumā apmēram 635 eiro. VP šobrīd izmeklē šo gadījumu.

Tāpat VP nesen ir saņēmusi iesniegumu arī no kādas Mārupes iedzīvotājas, kura ziņo, ka “Facebook” grupā ieraudzījusi sludinājumu par biļešu pārdošanu uz Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncertu, samaksājusi prasītos 90 eiro, taču biļetes nav saņēmusi. Cietusī norāda, ka, lai gan sākotnēji pārdevējs esot solījis atmaksāt naudu, viņš to nav izdarījis. Iesniegumā sieviete ziņoja, ka esot ātri izšķīrusies par biļešu iegādi no šīs personas un neesot ilgi analizējusi, vai viņš ir uzticams, jo baidījusies, ka biļetes var nopirkt kāds cits. Policija vērtē arī šo gadījumu.

VP aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, rūpīgi izvērtēt Dziesmu un Deju svētku biļešu iegādi no privātpersonām internetā un pārliecināties par pārdevēja identitāti. "Atgādinām, ka uz katras biļetes ir unikāls QR kods, ar kuru norises vietas teritorijā skatītājs tiek ielaists tikai vienu reizi," pauž VP.

Gadījumā, ja ir izkrāpta nauda, par to jāziņo, vēršoties ar iesniegumu tuvākajā VP iecirknī vai nosūtot iesniegumu elektroniski. Likumsargi atgādina, ka par krāpšanu ir paredzēta kriminālatbildība un ikviens šāds gadījums tiks rūpīgi izmeklēts.