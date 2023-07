56 gadu vecumā mirusi īru dziedātāja un aktīviste Šineida O'Konora, ziņo vairāki ārvalstu mediji.

Dziedātājas ģimenes paziņojumā teikts: "Ar lielām skumjām paziņojam, ka mūsu mīļotā Šineida ir aizgājusi mūžībā."

Īru mūzikas dumpiniece, trauslās un vienlaikus jaudīgās balss īpašniece Šineida O'Konora debitēja vēl 20. gadsimta 80. gadu beigās ar albumu "The Lion and the Cobra" (1987), kas tika nosaukts par sensāciju un atnesa dziedātājai nomināciju "Grammy" balvai.

Viņas populārākais singls "Nothing Compares 2 U" tika izdots 1990. gadā, ilgu laiku ieņemot pirmo vietu hitu topos visā pasaulē. Tas iekļauts albumā "I Do Not Want What I Haven't Got".

Pēc grandiozajiem dziesmas panākumiem tikai retais ievēroja to, ka tās autors ir pazīstamais mūziķis Prinss un tā jau iepriekš tikusi ierakstīta 1985. gadā kopā ar grupu "The Family". Populārās mūzikas vēsturē zelta burtiem palikusi tieši Šineidas O'Konoras versija, kas iekļauta gan "The Roling Stone" 100 visu laiku labāko dziesmu sarakstā, gan citos topos. Šī dziesma joprojām ir viņas komerciāli veiksmīgākais hits, kas bija nominēts arī "Grammy" balvai trīs kategorijās.

Jau kopš karjeras pirmsākumiem O'Konora pazīstama kā aktīva un drosmīga sava viedokļa paudēja. Viņas feministiskie vēstījumi saistīti gan ar reliģiju un sievietes lomu tajā, gan seksualitāti, gan karu, rasismu un cilvēktiesībām. Viens no skandalozākajiem dziedātājas publiskajiem izlēcieniem notika 1992. gadā, kad viņa pārraidē "Saturday Night Live" saplēsa pāvesta Jāņa Pāvila II bildi. Tā O'Konora pauda attieksmi pret atklātībā nonākušo faktu par Īrijas baznīcā notiekošo bērnu seksuālo izmantošanu. Lai protestētu pret sieviešu skaistuma standartiem, viņa teju visu savas karjeras laiku saglabājusi gludi skūto/īsi apcirpto frizūru. Tieša un kategoriska cilvēka slavu dziedātāja bija saglabājusi līdz pat mūsdienām, savas sāpes un attieksmi paužot arī ar sociālo tīklu starpniecību.

20. gadsimta 90. gadu sākumā Šineidu O'Konoru saistīja īslaicīgas romantiskas attiecības ar "Red Hot Chili Peppers" līderi Entoniju Kiedi, kurš pēc šķiršanās dziedātājai veltīja dziesmu "I Could Have Lied", kas atrodama albumā "Blood Sugar Sex Magik" (1991).

20. gadsimta 90. gados līdzās jau minētajam "I Do Not Want What I Haven't Got" iznāca absolūti atšķirīgais "Am I Not Your Girl?" (1992) ar amerikāņu džeza standartiem un 20. gadsimta 50.–70. gadu popmūzikas kaverversijām, kā arī "Universal Mother" (1994) ar tādiem hitiem kā "Fire on Babylon", "Scorn Not His Simplicity", "Thank You for Hearing Me", kā arī Kurta Kobeina dziesmas "All Apologies" versiju.

Kopumā dziedātāja izdevusi 10 soloalbumus, no tiem jaunākais "I'm Not Bossy, I'm the Boss" iznāca 2014. gadā.

2009. gadā Šineida O'Konora uzstājās Latvijā, festivālā “Positivus”.



2018. gadā dziedātāja mainīja vārdu un pārgāja islama ticībā. 2021. gadā viņa izziņoja jaunu albumu "No Veteran Dies Alone", kas būtu viņas pirmais ieraksts gandrīz desmit gadu laikā. Albumam bija jāiznāk 2022. gadā, taču pagaidām tas vēl nav noticis.