57 gadu vecumā miris mūziķis, 'grunge' pionieris Marks Lanegans

Šī gada 22. februārī mūžībā devies mūziķis, "grunge" ikona Marks Lanegans (1964-2022), liecina piederīgo ieraksts viņa "Twitter" kontā.

Kā teikts paziņojumā, viņš miris savās mājās Kilarnijas pilsētā, Īrijā.

Šobrīd netiek ziņots, kas ir mūziķa nāves cēlonis. Viņa ģimene lūdz respektēt privātumu šajās sēru dienās.

Amerikāņu mūziķis Marks Lanegans, viens no 90. gadu "grunge" pionieriem, Kurta Kobeina labs draugs, bija grupas "The Screaming Trees" līderis. Paralēli Lanegans veidoja veiksmīgo solokarjeru, kā arī sadarbojās ar dažādiem citiem mūziķiem, spēlējis grupā "Queens of the Stone Age", kopā ar Gregu Dulli no "The Afghan Whigs" izveidojis grupu "The Gutter Twins". Viena no pēdējām sadarbībām bija ar grupu "Manic Street Preachers" - tās jaunākā albuma "The Ultra Vivid Lament" ierakstā.

Kopš 2020. gada Lanegans kopā ar ģimeni bija pārcēlies uz dzīvi Īrijā.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy