90 gadu vecumā mirusi kantri leģenda Loreta Linna

90 gadu vecumā otrdien mūžībā devusies leģendārā amerikāņu kantri mūzikas dziedātāja Loreta Linna, pavēstīja mākslinieces ģimene.

Par kantri karalieni dēvētās mūziķes dziesmas bieži vien bija sakņotas reālās dzīves pieredzē, arī viņas vispopulārākā kompozīcija "Coal Miner's Daughter".

Citu hitu vidū ir tādas dziesmas kā "Don't Come Home A Drinkin'", "Honky Tonk Girl" un feministu himna "The Pill".

Linnas ģimene pavēstīja, ka māksliniece no dzīves aizgājusi savās mājās Tenesī štatā.

"Mūsu dārgā mamma Loreta Linna šorīt 4.oktobrī mierīgi aizgāja no dzīves miegā savās mājas - viņas mīļajā rančā Harikeinmilsā," teikts ģimenes paziņojumā.

Ģimene arī lūdza sēru laikā respektēt viņu privātumu. Informācija par atvadām no mūziķes tiks paziņota vēlāk.

Linna pirmo reizi kantrimūzikas hitparādes pirmajā vietā nonāca 1966.gadā ar dziesmu "Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)". Kopumā kantri hitparādes virsotnē viņa bijusi vēl 15 reizes.

Linna laidusi klajā 60 albumus, 16 reizes bijusi nominēta "Grammy" balvai, un trīs reizes šo prestižo balvu saņēmusi.